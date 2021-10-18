Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний
Фракція "Батьківщини" виступає за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з дослідження ситуації в НАК "Нафтогазі".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній раді у Верховній Раді сказала лідерка політсили Юлія Тимошенко.
"Особливо, коли там (у "Нафтогазі". - Ред.) зникло не за призначенням 225 млрд грн з тих тарифів, що заплатили люди. Зрозуміло, що потрібно розслідування", - заявила вона і додала, що відповідний проєкт постанови про створення ТСК зареєстрований в парламенті.
Тимошенко підкреслила, що Україні потрібно закачати мінімум 37 млрд куб м газу в газосховища.
"Ви знаєте, що влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, ніж зараз. Йдеться і про бюджетні установи, і про народ України, в тому числі і про промисловість. Їх можна було забезпечувати цінами на газ в 6 разів дешевше, ніж сьогодні. ... Ви взагалі уявляєте масштаб втрат, яких зазнає держава. Тим більше, що Коболєв заявив, що було 2 млрд дол. у "Нафтогазу" на закачування газу в газосховища, але газ не закачаний. Збитки будуть покриватися з державного і місцевих бюджетів. Хто за це відповість? Ми вимагаємо, щоб чітко було визначено відповідальний за те, що газосховища порожні, і щоб він був притягнутий до кримінальної відповідальності", - підкреслила лідерка "Батьківщини".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 5 ч. ·
Рубрика «Барин холопам вещает»
Как сказал Зеленский, если бы не он, то газ для украинцев стоил 50 грн, а не 8 грн.
Передайте там этим товарищам с Банковой, что если бы не алчный и циничный Зеленский, который никак нажраться не может, пакуясь в оффшоры, то газ своей добычи для украинцев стоил бы 1 грн. А продавать в 8 раз дороже и корчить из себя «благодетеля» тут не надо…
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ. За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги. .
Так же є інфа про те, що Вітренко був призначений замість Коболєва виключно з умовою, щоб Нафтогаз перерахував наявні тоді в нього три лярди зелені на велике крадівництво!
Інфа ця, щоправда, була ще весною..., але ж це не настільки давно, щоб забути про неї!
Тимошенко: Мы требуем продавать населению газ собственной добычи, а не наживаться на украинцах. НАШ
4 191 просмотр
22 сент. 2021 г.
