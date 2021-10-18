УКР
Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний

Фракція "Батьківщини" виступає за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з дослідження ситуації в НАК "Нафтогазі".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній раді у Верховній Раді сказала лідерка політсили Юлія Тимошенко.

"Особливо, коли там (у "Нафтогазі". - Ред.) зникло не за призначенням 225 млрд грн з тих тарифів, що заплатили люди. Зрозуміло, що потрібно розслідування", - заявила вона і додала, що відповідний проєкт постанови про створення ТСК зареєстрований в парламенті.

Тимошенко підкреслила, що Україні потрібно закачати мінімум 37 млрд куб м газу в газосховища.

"Ви знаєте, що влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, ніж зараз. Йдеться і про бюджетні установи, і про народ України, в тому числі і про промисловість. Їх можна було забезпечувати цінами на газ в 6 разів дешевше, ніж сьогодні. ... Ви взагалі уявляєте масштаб втрат, яких зазнає держава. Тим більше, що Коболєв заявив, що було 2 млрд дол. у "Нафтогазу" на закачування газу в газосховища, але газ не закачаний. Збитки будуть покриватися з державного і місцевих бюджетів. Хто за це відповість? Ми вимагаємо, щоб чітко було визначено відповідальний за те, що газосховища порожні, і щоб він був притягнутий до кримінальної відповідальності", - підкреслила лідерка "Батьківщини".

+14
Рубрика «Барин холопам вещает»

Как сказал Зеленский, если бы не он, то газ для украинцев стоил 50 грн, а не 8 грн.

Передайте там этим товарищам с Банковой, что если бы не алчный и циничный Зеленский, который никак нажраться не может, пакуясь в оффшоры, то газ своей добычи для украинцев стоил бы 1 грн. А продавать в 8 раз дороже и корчить из себя «благодетеля» тут не надо…
18.10.2021 12:31 Відповісти
+12
Даремно вона так. Зелебобіки створять ТСК і почнуть досліджувати ціну газу з 2009 року.)))
18.10.2021 12:30 Відповісти
+11
Юлькина тема пошла))))
18.10.2021 12:29 Відповісти
Юлькина тема пошла))))
18.10.2021 12:29 Відповісти
жулька к газу подходит творчески
18.10.2021 12:32 Відповісти
18.10.2021 12:37 Відповісти
а если без фильтров и фотошопа



18.10.2021 13:48 Відповісти
Даремно вона так. Зелебобіки створять ТСК і почнуть досліджувати ціну газу з 2009 року.)))
18.10.2021 12:30 Відповісти
У 2009-му, якщо хтось забув ми купували імпортний газ по 180$ за 1000 кубів. А для індивідуальних споживачів згідно з діючим на той час законом (який потім був відмінений Порошенком) йшов газ власного видобутку і коштував 50 коп. за куб.
18.10.2021 14:40 Відповісти
Очевидно, что те 2 млрд. багополучно укатаны в асфальт
18.10.2021 12:31 Відповісти
18.10.2021 12:31 Відповісти
Ну да, надо довериться "прахвесионалке" а то наверное ломбарды уже не такую прибыль дают. Да и ботокс нынче дорог.
18.10.2021 12:31 Відповісти
Уже каждой уличной собаке известно, что ломбарды это Разумков, но ты так и не врубился и продолжаеш херней дристать.
18.10.2021 14:15 Відповісти
Панятна, секта свидетелей зубожіння подключилась. Я в отличие от тебя зарплатного, с 2003 был знаком с Ю.В. особисто и знаю что пишу
18.10.2021 15:02 Відповісти
Оце так так так... С якою ГОРДіСТЮ ви кажете про особисте знайомство з Тимошенко! Що, не взяла вас до "секта свидетелей зубожіння"? Так вам і треба... Йдіть до вова-пєтя.
18.10.2021 15:42 Відповісти
Мало того

Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ. За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги. .
18.10.2021 12:32 Відповісти
та чо там розбиратися?
Так же є інфа про те, що Вітренко був призначений замість Коболєва виключно з умовою, щоб Нафтогаз перерахував наявні тоді в нього три лярди зелені на велике крадівництво!
Інфа ця, щоправда, була ще весною..., але ж це не настільки давно, щоб забути про неї!
18.10.2021 12:32 Відповісти
Комиссия за комиссией и никаго результата...шарашка
18.10.2021 12:34 Відповісти
Яка шарашка? Це добряче організоване та забезпечене ОЗУ, злите з усіма владами та ПОР
18.10.2021 12:39 Відповісти
Зеленский, шмыгаль - прямые виновники грабежа местных бюджетов. И никто другой. Есть еще всякие коломойские и ахметовы, но то таке…
18.10.2021 12:41 Відповісти
Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 17 червня 2021 року, в якому вона повідомила, що НАК «Нафтогаз» в червні підняв ціни на газ на 50% до 11 гривень 94 копійок за кубометр. «Це не просто порушення зобов'язань монобільшості «Слуг народу», це ...

Тимошенко: Мы требуем продавать населению газ собственной добычи, а не наживаться на украинцах. НАШ

4 191 просмотр
22 сент. 2021 г.

Ну и т.п. Гугл вам в руки... придурки...
18.10.2021 15:55 Відповісти
Летом продавали по дешевке. Как в свое время маски. Желание наживы сильнее здравого смысла.
18.10.2021 12:52 Відповісти
Юля хайпажор, когда снимали разумкова в тандеме со слугамиурода, все было ок, а как неделя до отопительного то давайте вск (посидим попи...м, попробуем сдоить бабла). Бабаюля где ты была месяц назад??????
18.10.2021 12:56 Відповісти
Ви фанат українофоба, корупціонера та злочинця Разумкова?
18.10.2021 13:02 Відповісти
Піх.. як на разумкова так і на бабуюлю
18.10.2021 13:11 Відповісти
А чого ж ви облизуєте Разумкова? Кругом...)))
18.10.2021 13:18 Відповісти
да ви хлопче пи...ся мабудь
18.10.2021 13:30 Відповісти
А що таке "пи...ся"? )))
18.10.2021 13:36 Відповісти
яке ви , усе вам розжуй, думайТЕ
18.10.2021 13:39 Відповісти
Аа...і самі не знаєте..я так і думав...))) Ви тільки олігархічно-кремлівські штампи, які вам вбили в голову, можете повторювати...)))
18.10.2021 13:48 Відповісти
89% підтримки! Невже у вати почали з'являтися в голові мислі? ))))

18.10.2021 13:02 Відповісти
мысли будут после декабрьской платёжки)) пока булочки у зелебобиков расслаблены и ********** пока ещё не в танке
18.10.2021 14:24 Відповісти
Мне этот трындеж напомнил старый анекдот:
- Да я хоть сейчас могу купить шестисотый мерс за штуку баксов!
- А чё не покупаешь?
- Да никто не продает...
18.10.2021 14:35 Відповісти
ВВП дал приказ Юле качать ситуацию
19.10.2021 11:07 Відповісти
 
 