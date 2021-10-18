Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний

Фракція "Батьківщини" виступає за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з дослідження ситуації в НАК "Нафтогазі".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній раді у Верховній Раді сказала лідерка політсили Юлія Тимошенко.

"Особливо, коли там (у "Нафтогазі". - Ред.) зникло не за призначенням 225 млрд грн з тих тарифів, що заплатили люди. Зрозуміло, що потрібно розслідування", - заявила вона і додала, що відповідний проєкт постанови про створення ТСК зареєстрований в парламенті.

Тимошенко підкреслила, що Україні потрібно закачати мінімум 37 млрд куб м газу в газосховища.

"Ви знаєте, що влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, ніж зараз. Йдеться і про бюджетні установи, і про народ України, в тому числі і про промисловість. Їх можна було забезпечувати цінами на газ в 6 разів дешевше, ніж сьогодні. ... Ви взагалі уявляєте масштаб втрат, яких зазнає держава. Тим більше, що Коболєв заявив, що було 2 млрд дол. у "Нафтогазу" на закачування газу в газосховища, але газ не закачаний. Збитки будуть покриватися з державного і місцевих бюджетів. Хто за це відповість? Ми вимагаємо, щоб чітко було визначено відповідальний за те, що газосховища порожні, і щоб він був притягнутий до кримінальної відповідальності", - підкреслила лідерка "Батьківщини".