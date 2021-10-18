Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні, - "слуга народу" Гетманцев

Глава фінансового комітету ВРУ, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев вдячний колегам за те, що на цьому тижні нарешті дійшли до розгляду в сесійній залі податкового законопроєкту 5600.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.

За словами нардепа, цей законопроєкт не про оподаткування середнього і малого бізнесу.

"Прошу колег все-таки вчитатися в текст законопроєкту. Йдеться про усунення політичної корупції, яка відобразилася в Податковому Кодексі, як пільги і дисбаланси в оподаткуванні, насамперед, великого бізнесу", - підкреслив Гетманцев.

Нардеп також подякував президенту за підтримку в ухваленні парламентом "антиофшорного законопроєкту".

"Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні", - додав глава комітету.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.