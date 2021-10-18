Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні, - "слуга народу" Гетманцев
Глава фінансового комітету ВРУ, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев вдячний колегам за те, що на цьому тижні нарешті дійшли до розгляду в сесійній залі податкового законопроєкту 5600.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ в понеділок.
За словами нардепа, цей законопроєкт не про оподаткування середнього і малого бізнесу.
"Прошу колег все-таки вчитатися в текст законопроєкту. Йдеться про усунення політичної корупції, яка відобразилася в Податковому Кодексі, як пільги і дисбаланси в оподаткуванні, насамперед, великого бізнесу", - підкреслив Гетманцев.
Нардеп також подякував президенту за підтримку в ухваленні парламентом "антиофшорного законопроєкту".
"Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні", - додав глава комітету.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
У Зєлі в офіційній декларації купа офшорів.
Дави их, Данюша!
кто ты такой, чмо! тебе как скажут, так и спляшешь!
Яскраві приклади - Гетьманцев, Безугла, Арахамія, Третякова. Їм потрібне лікування в психіатра, а вони Закони приймають....
Офшорні бариги, проти офшорів...
годно он стебается с мудрого нарида. сцут в очи брандспойтом
Ждем заявления потерпевшего ЗЕ про покушение на убийство со стороны Гетманцева.
Деньги - кровь экономики. А мы все прекрасно знаем, как власть умеет осваивать бюджет так, что деньги распыляясь по несуществующим проектам, оседают в их офшорах.
Пусть осваивают украденные деньги хотя бы внутри Украины. Это и новые рабочие места и новые производства - развитие хоть какое то. Не будут же деньги тупо лежать.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Штірліц сунул руку в карман.
- "Ето конєц!", подумал Штірліц. -"А гдє же пістолєт?"
Каким концом, ты положишь офшеры, если их нет в Украине?
А те, что зарегистрированы в других юрисдикциях, пошлют тебя на хер.
Да, и потом, офшер этоже "Творческая деятельность" и у "каждого есть офшер"
В Пандора пейперс у ЗЕ 40 миллионов, которые он отмывал для Коломойского после кражи из Привата.