Найманці РФ взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ в Горлівці, - представник України в ТКГ Гармаш

В окупованій Горлівці окупанти не випускають двох співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). Ось цитата з учорашнього звіту Місії: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня"", - написав він.

Гармаш нагадав, що ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній ухвалюються консенсусом.

"Тобто свою згоду на направлення СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія. І той факт, що членів місії де-факто утримують у заручниках бойовики, що фінансуються і керовані Росією, - це виклик кремлівської хунти всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ", - додав представник України в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени НЗФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі в окупованій Горлівці

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянин РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Також дивіться: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".