Найманці РФ взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ в Горлівці, - представник України в ТКГ Гармаш

Найманці РФ взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ в Горлівці, - представник України в ТКГ Гармаш

В окупованій Горлівці окупанти не випускають двох співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). Ось цитата з учорашнього звіту Місії: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня"", - написав він.

Гармаш нагадав, що ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній ухвалюються консенсусом.

"Тобто свою згоду на направлення СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія. І той факт, що членів місії де-факто утримують у заручниках бойовики, що фінансуються і керовані Росією, - це виклик кремлівської хунти всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ", - додав представник України в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени НЗФ заблокували спостерігачів спецмісії ОБСЄ на передовій патрульній базі в окупованій Горлівці

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань: громадянин РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

В ОРЛО стверджують, що Косяк як "представник СЦКК" входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Також дивіться: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"ЛНР" відкликала гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення сторін і обмежила низку маршрутів пересування спостерігачів СММ ОБСЄ до звільнення Косяка.

Перед готелем, у якому проживають члени СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку, влаштували "акцію протесту". 15 жовтня там встановили 22 намети й біотуалети, протягом дня учасники організовано змінювали один одного. Спостерігачі вказують, що це зібрання "перешкоджало будь-якому пересуванню патрулів 15 і 16 жовтня".

+28
да мне простите как то наплевать может гребанная европа перестанет маструбировать на Врову и газ а включит мозг сколько еще десятков миллионов надо убить в Европе-- чтобы их умиротворение перестало их же убивать в отношениях с автократиями диктатурами и клептократией....
18.10.2021 13:19 Відповісти
+26
А вы говорите выборы там проводить. Придут возьмут в заложники всю избирательную комиссию и пока не признаете Моторылу украинским президентом не отпустят никого.
18.10.2021 13:04 Відповісти
+13
Ну нет у мира методов против "Кости Сапрыкина из питерских подворотен".
18.10.2021 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обменный фонд для Косяка набирают похоже.
18.10.2021 12:39 Відповісти
Ты масштабы понимаеш? это примерно тоде самое что дип представительство рф захватить в заложники так же гденибудь в Лондоне, властями Великобритании.
показати весь коментар
18.10.2021 12:44 Відповісти
А может, прежде чем делать выводы, подождать комментариев от ОБСЕ. Я думаю они лучше знают взяли их в заложники или нет.
18.10.2021 13:02 Відповісти
18.10.2021 13:19 Відповісти
Брали ето обсе росиянские оккупанты в заложники уже не раз, и что комментарии что то в этом решают?
показати весь коментар
18.10.2021 17:48 Відповісти
18.10.2021 12:48 Відповісти
У меня два вопроса: эти двое заблокированных в горловском отеле - они откуда (Украина, запоребрик, Западная Европа)? И Косяк (которого наши задержали) - он тоже входит в ОБСЕ? Я помню, что он входит в СЦКК от запоребрика, но считается ли он лицом от ОБСЕ?
показати весь коментар
18.10.2021 12:49 Відповісти
он входит в "сцкк лнр", которого не существует, потому что в сцкк входит только Украина и рф
18.10.2021 12:57 Відповісти
и что он есть в согласованых списках СЦКК?
даже ОБСЕ прежде предоставляет (согласовывает) членом мисии со сторонами
18.10.2021 13:36 Відповісти
Его в статье называют "лицо с повязкой СЦКК". СЦКК - это, по определению, совместный центр, то есть все должно быть согласовано на контактной группе. Иначе эта повязка - всего лишь тряпочка.
18.10.2021 14:02 Відповісти
ну ты тоже можешь нацепить повязку
18.10.2021 14:34 Відповісти
Чтобы меня в одну камеру с Косяком определили? Спасибо, лучше уж вы к нам.
18.10.2021 14:43 Відповісти
Европа выразит озабоченную озабоченность и жалостливую жалость.и че?
18.10.2021 12:50 Відповісти
Какая разница...
18.10.2021 13:14 Відповісти
не удивлюсь если тайным указом 4-ды уклонист выдаст обдроченца....
18.10.2021 12:58 Відповісти
ну и отлично я считаю.

орки проявляют свою суть и показівают єттим соплежуям европейским всю правду
18.10.2021 13:02 Відповісти
До этого никто не знал ничего.
18.10.2021 13:18 Відповісти
18.10.2021 13:04 Відповісти
Его в презы разве что посмертно.
18.10.2021 13:15 Відповісти
Рашка скажет "вывсёврёти! он жывой!"

И будет вдоружать на трон сгнивший труп рыжей кацапской обезъяны Арсена Павлова
18.10.2021 16:00 Відповісти
Вот это вот обмены к этому приводят. Хватают заложников и будут дальше хватать.
18.10.2021 13:19 Відповісти
Завтра ті ж самі ОБСЄшники зроблять заяву, що "не побачили нічого протиправного"!
18.10.2021 13:39 Відповісти
Все путем ! Лугандон и Москва наехали на ОБСЕ , теперь отношение к ним поменяется , со стороньі ОБСЕ . Что в интересах Украиньі .
18.10.2021 14:32 Відповісти
Европе сейчас пофиг на это. Наз зашкаливает....
18.10.2021 14:58 Відповісти
Це звичайний тероризм на рівні держави Моксель, яка наділа шиврони терористичних організацій "ДНР" "ЛНР" і руйнує світову систему комунікацій і спільних рішень.
18.10.2021 15:23 Відповісти
Выразим по этому поводу, сначала - обеспокоенность, а если не поможет - тогда - глубокую обеспокоенность. Чтобы, уже наверняка.
18.10.2021 15:28 Відповісти
И призывов на десерт! Разных!

Нам не жалко!
18.10.2021 16:17 Відповісти
"Будь який договір підписаний з кацапами не вартий паперу на якому він написанний"

Це власне европейське.

А можно додати ще нашого:

"Хто не знає свого минулого той не вартий майбутнього, хто не відає славу предків той сам не вартий пошани".

18.10.2021 15:51 Відповісти
почему фактически, если ПИД,,,раша и ее выкидыши террористы!!
18.10.2021 15:52 Відповісти
в обсе уже выразили озабоченость?
18.10.2021 15:54 Відповісти
А Украине какая разница?? Это не их граждане?? Тогда плевать
18.10.2021 16:07 Відповісти
Если обсешники не с Украины -- хай хоть расстреляют.
Интересно посмотреть какую глубину озабоченности єто вызовет!
18.10.2021 16:15 Відповісти
На самом деле, они очень большую свинью подложили своему куратору мавзолейному. Может после этого случая, Европа снимет розовые очки??
18.10.2021 16:32 Відповісти
Та нивжись! Озабоченная озабоченность озаботит глубоко- и это максимум, чего можно ожидать! ***** их раком ставит, посредством газового шантажа, им не до снимания очков.
18.10.2021 16:49 Відповісти
Злая я,но...отгородила бы нахрен этот лугандон ( за кого умирать?? Там все с диагнозом,,Рашковид,,)!!! Они не стоят этого
18.10.2021 17:33 Відповісти
Украина должна вернуть эту территорию, это уже дело принципа. Во первых, это наша территория, по всем законам физики, де юре и де факто. Во вторых, там много наших парней и девушек оставили свою жизнь, поэтому мы не имеем права отдать эту территорию чтоб ***** ее присоединил к рабсии. Это будет просто недостойно и не красиво по отношению к тем, кто навернулся оттуда... А недовольная вата, дружно посылается накуй, или отправить в рабсию, бесплатно и в один конец. А если начнут возникать и устраивать какие то митинги, то устранять их физически, чтоб знали своё место!
18.10.2021 18:01 Відповісти
Навіть озабоченності не чекайте від Заходу, вони всі тремтять (дрожат) що буде з газом. За 1 цент ціни ***** сраку будуть цілувати. Почитайте про сирійського *****, вже починається риторика "Ну якось треба все таки з ним ладити". Не та вже Європа, ніхто напрягатись нехоче, роботяг на заводи немає, а політики нічого принципового робити не хотять робити, їм аби спокій, а вже який ... Так гітлєру в сраку заглядали, а він їх мільйонами гноїв. Одні юдеї з того мають донині гешефт.
18.10.2021 19:33 Відповісти
В ответ призываю повесить Медведчуку на фонарном столбе (чугунном) перед жд вокзалом столицы
18.10.2021 20:05 Відповісти
судя по всему членам ОБСЕ нужно обзаводиться обменным фондом для работы с РФ
18.10.2021 20:12 Відповісти
лет с пять как стало понятно что этот ********** нужно закрывать к ипеней фене, объявлять её оккупированной расисей и проводить жёсткую линию фронта.... ах да мы ж до сих пор не готовы к войне и зюзя в глаза не
заглянул окурку питерскому......
18.10.2021 21:12 Відповісти
СОЗЫВАЙТЕ ООН !!!
19.10.2021 13:34 Відповісти
 
 