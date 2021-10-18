УКР
Новини
7-річна дівчинка отруїлася сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області РФ: Вживала в компанії однолітків

В Оренбурзькій області Росії в лікарню була госпіталізована семирічна дівчинка з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області.

Так, 7-річна жителька Гайського міського округу була госпіталізована в лікарню з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".

"В рамках перевірки, організованої за цим фактом встановлено, що малолітня, перебуваючи у вечірній час на вулиці в компанії однолітків, вжила спиртовмісну рідину. Коли повернулася додому, її стан погіршився, внаслідок чого вона була госпіталізована. Зараз після надання необхідної допомоги дитину виписали додому", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії.

Автор: 

алкоголь (1259) діти (5270) отруєння (947) росія (67319)
+36
В 7 лет пора уметь отличить палёную водку.
Чай не девочка ...
18.10.2021 12:47 Відповісти
+27
Будующая мисс ,,роисса-вперде,,
18.10.2021 12:46 Відповісти
+24
да нормальная баба подрастает,а вы,бл,что хотели - чтобы она книжки читала,что ли ??
18.10.2021 12:51 Відповісти
Будующая мисс ,,роисса-вперде,,
18.10.2021 12:46 Відповісти
В 7 лет пора уметь отличить палёную водку.
Чай не девочка ...
18.10.2021 12:47 Відповісти
Миледи по- кацапски. Хоть с трубочки пила?
18.10.2021 12:47 Відповісти
Да. 3/4"
18.10.2021 12:54 Відповісти
18.10.2021 13:04 Відповісти
18.10.2021 13:20 Відповісти
вход через окно?
18.10.2021 14:38 Відповісти
Хэх, а ведь про 400 (+2) капель не всякий знает, и еще меньше поймет)))
18.10.2021 15:52 Відповісти
тільки зі шкіряної
показати весь коментар
да нормальная баба подрастает,а вы,бл,что хотели - чтобы она книжки читала,что ли ??
18.10.2021 12:51 Відповісти
по камасутре, есле
показати весь коментар
Индиго однако ребенок.
18.10.2021 12:51 Відповісти
Синька
18.10.2021 21:59 Відповісти
Кажуть кацапчата вже народжуються з перегаром.
показати весь коментар
- от тебя перегаром разит, скотина !
- ык! это меня-с мамка в детстве о порог уронила

из русской классики
автора не помню
18.10.2021 14:08 Відповісти
гинафонд
показати весь коментар
лишнюю хромосому протирала
показати весь коментар
Шо ......?😃🤫🤔🧐🥺😱 да , она бы траванулась и настоящим , употребляли в компании сверстников 🤣
показати весь коментар
Мы бы хотели ,что бы некто медведев и ***** не звиэдел про Украину😡
показати весь коментар
А чего нельзя? может это выходной был или днюху отмечали
показати весь коментар
Нєскрєпная девочка, не пройшла штучний відбір
показати весь коментар
Кто же детям дает паленую водку. Суррогат и стекломой полезен только для взрослого росийского организма.
показати весь коментар
ТРЕБА ТАКІ НОВИНИ 24/7 крутити по всім ТБ канлам України. Вата і сєпари повинні знати свою майбутню Родіну в ліцо
показати весь коментар
7 лет... Я в 7 лет - земля, невкусно... А ту со старта и водяры!!! Аплодирую стоя тому кто дал, там совсем мозг отсутствует.
показати весь коментар
За здоровье путлера, видать, пила. Не пошло видимо.
показати весь коментар
за потлера, или кто там такой "патлер", или как ты высрал - пьет Медведка. петлер сам то не пьет. ты же Пескова имел в виду или кого? кривляться тут оно будет еще
показати весь коментар
Пора бы уж знать что путлер-*****, не в первый день на форуме.
показати весь коментар
т.е. ты это ничтожество "срав.нил" как и другие придурки, с Гитлером?
я не фанат Гитлера, но фанат правда - так вот, это прибл. как тя сравнить с Эйнштейном, т.е. - пропасть между вами. так и там - стукачек трусливый у тя = солдат-доброволец? ну так и говорю, у меня - ты = типо Эййнштейн, а на самом деле - тебе до него миллион лет чтобы дорасти к праву ему туфли почистить.
Эйнштотлер ты, или как бы "срав.нить" тя с ученым то?
показати весь коментар
не в то горло пошло, а не пошло потому шо то горло было занято , родит в 11 лет и горло освободится и всё наладица.
показати весь коментар
а ти, лошара, у свої сім років навіть піпіською бавитись не навчився!
показати весь коментар
Смена Машке Захеровой подростает...
показати весь коментар
ну ти панімаєш, на посошок била лішнєй.
показати весь коментар
Проф. Преображенский


@prof_preobr



В Оренбургской области 7-летняя девочка выпила самогон, принесённый 15-летним подростком. Девочку госпитализировали с отравлением. По данным полиции, спиртное было куплено у бабушки пострадавшей. Эта абсолютно дикая новость - всего лишь обычная жизнь глубинного народа.
показати весь коментар
ее застчисчает лишняя хромасома и рузьгоязычная челесть
показати весь коментар
Кляті піндоси . Прижали русню санкціями так , що бідна дитина собі навіть горілки нормальної купити не в змозі .
показати весь коментар
Как там у скабаки на фобшоу п***ли:-наших детей нельзя пускать в Украину,потому что там Бандеру прославляют! І нахер вони нам потрібні,малолітні алкаші?
показати весь коментар
Вообще-то вполне нормальный возраст знакомства с крепким алкоголем нарасейке. У них нередко случается и раньше.
показати весь коментар
Не надо было состоянию возвращаться домой
показати весь коментар
В Омске дали 22 года девочке, которая напивалась, убивала и насиловала лопатой фермеров... РаССия во всей красе Всё что происходит запаребриком последние 20 лет, вызывает у меня стойкое недоумение. Когда читаешь их новости, уже даже не знаешь плакать или смеяться...
показати весь коментар
А если бы не суррогат, то зашло бы на ура .
показати весь коментар
бухалово-это одна из лапотных духовных скреп...
показати весь коментар
У тому є справжня росія - П'ЯНА росія!
показати весь коментар
