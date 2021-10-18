7-річна дівчинка отруїлася сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області РФ: Вживала в компанії однолітків

В Оренбурзькій області Росії в лікарню була госпіталізована семирічна дівчинка з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області.

Так, 7-річна жителька Гайського міського округу була госпіталізована в лікарню з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".

"В рамках перевірки, організованої за цим фактом встановлено, що малолітня, перебуваючи у вечірній час на вулиці в компанії однолітків, вжила спиртовмісну рідину. Коли повернулася додому, її стан погіршився, внаслідок чого вона була госпіталізована. Зараз після надання необхідної допомоги дитину виписали додому", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії.