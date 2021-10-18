7-річна дівчинка отруїлася сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області РФ: Вживала в компанії однолітків
В Оренбурзькій області Росії в лікарню була госпіталізована семирічна дівчинка з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області.
Так, 7-річна жителька Гайського міського округу була госпіталізована в лікарню з діагнозом "отруєння сурогатним алкоголем".
"В рамках перевірки, організованої за цим фактом встановлено, що малолітня, перебуваючи у вечірній час на вулиці в компанії однолітків, вжила спиртовмісну рідину. Коли повернулася додому, її стан погіршився, внаслідок чого вона була госпіталізована. Зараз після надання необхідної допомоги дитину виписали додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 осіб померли від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії.
Чай не девочка ...
- ык! это меня-с мамка в детстве о порог уронила
из русской классики
автора не помню
ТРЕБА ТАКІ НОВИНИ 24/7 крутити по всім ТБ канлам України. Вата і сєпари повинні знати свою майбутню Родіну в ліцо
я не фанат Гитлера, но фанат правда - так вот, это прибл. как тя сравнить с Эйнштейном, т.е. - пропасть между вами. так и там - стукачек трусливый у тя = солдат-доброволец? ну так и говорю, у меня - ты = типо Эййнштейн, а на самом деле - тебе до него миллион лет чтобы дорасти к праву ему туфли почистить.
Эйнштотлер ты, или как бы "срав.нить" тя с ученым то?
@prof_preobr
