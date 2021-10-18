УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 605 17

Кузін про вакцинацію від коронавірусу в Україні: Найменше щеплених серед літніх людей

Кузін про вакцинацію від коронавірусу в Україні: Найменше щеплених серед літніх людей

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що в Україні однією дозою від COVID-19 вакциновано 95% військовослужбовців, 82% працівників охорони здоров'я і 81% працівників освіти.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Кузін зазначив: "Зараз менше всього вакцинованими залишаються люди саме похилого віку. В цій категорії однією дозою вакциновані 23%, або трохи більше 2 млн людей".

Він зазначив, що людям старше 65 років необхідно вакцинуватися, оскільки вони мають високий ризик смерті від COVID-19.

"Вісім з десяти осіб, які померли від COVID-19 в Україні за час пандемії, були люди старше 60 років. Я закликаю людей старшого віку не йти на свідомий ризик, а вакцинуватися", - сказав санлікар.

Читайте також: З 21 жовтня поліція перевірятиме COVID-сертифікати, - Білошицький

За його словами, для зручності вакцинації людей старшого віку були відкриті тимчасові пункти вакцинації у відділеннях "Укрпошти".

Він також додав, що зараз в Україні працюють понад 3 тис. пунктів вакцинації, 1 тис. мобільних вакцинальних бригад, а також центри масової вакцинації. Графік роботи пунктів вакцинації було продовжено для зручності громадян.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
кузин, баран, меньше всего привитых среди депутатов.
показати весь коментар
18.10.2021 13:06 Відповісти
+3
Ну и правильно делают, что не вакцинируются. Дольше проживут
показати весь коментар
18.10.2021 13:36 Відповісти
+3
Болезнью еще надо заболеть....а болеют ею далеко не все...
показати весь коментар
18.10.2021 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кузин, баран, меньше всего привитых среди депутатов.
показати весь коментар
18.10.2021 13:06 Відповісти
вата м полувата, но ковид проредит
показати весь коментар
18.10.2021 13:07 Відповісти
Хоть спутник православный для них вези…Сам с матерью уже пол года воюю.
показати весь коментар
18.10.2021 13:13 Відповісти
Лозунг МОЗ - "Умри молодым !"
показати весь коментар
18.10.2021 13:13 Відповісти
У нас дуже "свідомі" пенсіонери (самі своїм впертим невіглаством зменшують навантаження на Пенсійний Фонд)!
показати весь коментар
18.10.2021 13:29 Відповісти
Ну и правильно делают, что не вакцинируются. Дольше проживут
показати весь коментар
18.10.2021 13:36 Відповісти
ага, сама болезнь ничто по сравнению с вакциной
показати весь коментар
18.10.2021 14:17 Відповісти
Болезнью еще надо заболеть....а болеют ею далеко не все...
показати весь коментар
18.10.2021 14:23 Відповісти
ага, падажжем тваю маму. падажжем...
показати весь коментар
18.10.2021 14:28 Відповісти
И чумой не все болели...и испанкой не все...это тебе так...для общего развития..
показати весь коментар
18.10.2021 14:33 Відповісти
и сифилисом тоже, презерватив - зло. Удачи.
показати весь коментар
18.10.2021 15:35 Відповісти
А ета патамушто праваславным низзя пиндосскими вакцинами колоться. Достаточно пацалавать иконку и ковид не страшен.
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
Ты привитый???ты себя обезопасил?так какого х.. ты так переживаешь за невакцинированых?
показати весь коментар
18.10.2021 15:44 Відповісти
А ментов?? Ментов то сколько привито?? Тех которые проверяют везде привит или нет..
показати весь коментар
18.10.2021 14:22 Відповісти
Не ходящей матери одну дозу дали, в июле. Вторую добиться невозможно. Каждую неделю воюешь с поликлиникой, но товарисчи не хотят...
показати весь коментар
18.10.2021 14:39 Відповісти
Антивакеров много среди молодых людей. 30-40 лет. Мне товарищ лекцию читал о иммунитете, что не вакцина это, а шмурдяк. Пили пиво с ним. Через месяц выпил пару рюмок на его поминках.
показати весь коментар
18.10.2021 22:16 Відповісти
 
 