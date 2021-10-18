Кузін про вакцинацію від коронавірусу в Україні: Найменше щеплених серед літніх людей

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що в Україні однією дозою від COVID-19 вакциновано 95% військовослужбовців, 82% працівників охорони здоров'я і 81% працівників освіти.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Кузін зазначив: "Зараз менше всього вакцинованими залишаються люди саме похилого віку. В цій категорії однією дозою вакциновані 23%, або трохи більше 2 млн людей".

Він зазначив, що людям старше 65 років необхідно вакцинуватися, оскільки вони мають високий ризик смерті від COVID-19.

"Вісім з десяти осіб, які померли від COVID-19 в Україні за час пандемії, були люди старше 60 років. Я закликаю людей старшого віку не йти на свідомий ризик, а вакцинуватися", - сказав санлікар.

За його словами, для зручності вакцинації людей старшого віку були відкриті тимчасові пункти вакцинації у відділеннях "Укрпошти".

Він також додав, що зараз в Україні працюють понад 3 тис. пунктів вакцинації, 1 тис. мобільних вакцинальних бригад, а також центри масової вакцинації. Графік роботи пунктів вакцинації було продовжено для зручності громадян.