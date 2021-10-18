УКР
Кличко ініціює створення районних рад у столиці: Київрада розгляне питання на найближчій сесії

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко ініціює створення районних рад у столиці.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook і закликав депутатів Київради підтримати рішення, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві. Нагадаю, районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто. Сьогодні політики та посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом, і європейський шлях розвитку столиці", - написав Кличко.

Мер столиці наголосив на тому, що депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів.

Читайте: Ковідні відділення Києва заповнені на 47%. Вірус став більш агресивним, ситуація погіршується, - Кличко

"По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї. Депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми. По-друге, більше представництва – більше прозорості. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти на що і як витрачаються бюджет в їх районі, та впливати на це", - пояснив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що створення районних рад не буде тягарем для столичного бюджету, адже депутати працюватимуть на громадських засадах.

Кличко також нагадав, що за даними різних опитувань громадської думки біля 70% киян хочуть повернути районні ради.

Автор: 

Київ (20049) Київрада (807) Кличко Віталій (3554) район (28)
Топ коментарі
+3
при условии, что будут ликвидированы райгосадминистрации, хотя и райсоветы не нужны тоже! Все это чинушество, а тем более в квадрате - это забор, за который прячутся т.наз "топ-менеджеры", чтобы, во-первых, не демонстрировать глупые решения, а, фактически, безделье, и, во-вторых, чтобы было кого наказать за то, что подчиненные не поняли "умную" команду.
18.10.2021 13:51 Відповісти
18.10.2021 13:51 Відповісти
+2
Виталій згадав і вирішив "почути" 70% киїян лише тоді коли правоохоронні органи май же взяли КМДА в облогу...щоденні виїмки, обшуки..по кожному (мости, дороги ін.) об*єкту кримінальне провадження затримання на хабарях...не дають нормально працювати)).. Депутатів від Удару в
18.10.2021 14:00 Відповісти
18.10.2021 14:00 Відповісти
+2
Відповідно до 143 статті Конституції України створення ради це право територіальної громади а не міськради чи особисто голови.
18.10.2021 14:18 Відповісти
18.10.2021 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
18.10.2021 13:51 Відповісти
18.10.2021 13:51 Відповісти
це поперше конституційне право громад районів міст, міст з районним поділом, яким є Київ. А за ліквідацію районів Києва ще має відповісти такий собі черновецький.
18.10.2021 14:15 Відповісти
18.10.2021 14:15 Відповісти
18.10.2021 14:00 Відповісти
18.10.2021 14:00 Відповісти
щось я собі нагадав-чи ти той Саша,що Хрещатик чи ні?якщо ти той,то чому не під своїм ніком?давай,тримайся,удачі
18.10.2021 15:20 Відповісти
18.10.2021 15:20 Відповісти
ні не той. Раніше нас іноді плутали. Але це було вже дуже давно, ще коли живі Комісаржевський Чужа, Влад та багато хто. І тобі вдачі і здоров*я.
18.10.2021 16:06 Відповісти
18.10.2021 16:06 Відповісти
цей нік з номером user/ще 21297.
18.10.2021 16:08 Відповісти
18.10.2021 16:08 Відповісти
ясно
18.10.2021 16:11 Відповісти
18.10.2021 16:11 Відповісти
Київраді 28 , але схоже і до них підбираються...то вирішив посилити захист і підтягнути ще пару сотен довірених та близьких?
18.10.2021 14:02 Відповісти
18.10.2021 14:02 Відповісти
18.10.2021 14:18 Відповісти
18.10.2021 14:18 Відповісти
⚠️Ну і "закручує" Віталік.... Це, з одного боку, є відповіддю на потуги ОП по його дискредитації через призначення "свого" на виконавчу вертикаль у Києві, а з іншого принцип "разделяй и влавствуй". Ну і грошей потрібно буде добавити, як мінімум, на апарати, на приміщення, на транспорт...канцелярщину і т.і. Всього - на-всього потрібно скасувати Рішення Київської міської ради від 9 вересня 2010 року N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві"... і, звичайно, з судовою владою попрацювати💲


Із ЗУ Про столицю «…місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи».

Так отож🔱
18.10.2021 14:43 Відповісти
18.10.2021 14:43 Відповісти
Кличко понадобилось зачем-то еще пару сотен захребетников на шее киевлян, он знает зачем. а как спросить мнение киевлян?
Боксер, устрой опрос, нужны ли киевлянам районные болтуны, которые ничего не решают, а также проведи заодно опрос о собственном вотуме доверия к себе.
18.10.2021 15:00 Відповісти
18.10.2021 15:00 Відповісти
"На демократию стали напирать. Видимо, проворовались" (я)
18.10.2021 19:54 Відповісти
18.10.2021 19:54 Відповісти
Тебе клоуна сім років це не турбувало, і ось зацікавило. Питання чому. В благі наміри не вірю.🙂
18.10.2021 21:30 Відповісти
18.10.2021 21:30 Відповісти
правильно.
18.10.2021 21:32 Відповісти
18.10.2021 21:32 Відповісти
 
 