Кличко ініціює створення районних рад у столиці: Київрада розгляне питання на найближчій сесії

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко ініціює створення районних рад у столиці.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook і закликав депутатів Київради підтримати рішення, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві. Нагадаю, районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто. Сьогодні політики та посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад – це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом, і європейський шлях розвитку столиці", - написав Кличко.

Мер столиці наголосив на тому, що депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів.

"По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї. Депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми. По-друге, більше представництва – більше прозорості. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти на що і як витрачаються бюджет в їх районі, та впливати на це", - пояснив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що створення районних рад не буде тягарем для столичного бюджету, адже депутати працюватимуть на громадських засадах.

Кличко також нагадав, що за даними різних опитувань громадської думки біля 70% киян хочуть повернути районні ради.