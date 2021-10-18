У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19: Оприлюднять вже цього тижня

Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його обіцяють оприлюднити цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

"Зараз завершуються опрацювання повного переліку абсолютних, або постійних, або тимчасових протипоказань до вакцинації. Сподіваємося, що цього тижня цей перелік вже буде офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися саме постановою Кабінету міністрів України, це буде роз’яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі. Тому я думаю, що на цьому тижні таке роз’яснення вже може з’явитися", - заявив Кузін.

