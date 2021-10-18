УКР
У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19: Оприлюднять вже цього тижня

Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його обіцяють оприлюднити цього тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

"Зараз завершуються опрацювання повного переліку абсолютних, або постійних, або тимчасових протипоказань до вакцинації. Сподіваємося, що цього тижня цей перелік вже буде офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися саме постановою Кабінету міністрів України, це буде роз’яснення. Також буде рекомендовано формат довідки для видачі. Тому я думаю, що на цьому тижні таке роз’яснення вже може з’явитися", - заявив Кузін.

Читайте також: Кузін про вакцинацію від коронавірусу в Україні: Найменше щеплених серед літніх людей

вакцина (4419) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19767)
Топ коментарі
+7
До этого всех подряд кто откинулся извеняйте...
показати весь коментар
18.10.2021 13:41 Відповісти
+6
Не прошло и три года. Ишь как оперативненько.
показати весь коментар
18.10.2021 13:27 Відповісти
+6
ничесе.... так все же есть перечень противопоказаний ? а чего ж молчали и призывали к всеобщей вакцинации не смотря ни на что
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
Перечень в основном известен - зєбаранам и пид-рашкам вакцинироваться не следует.
показати весь коментар
18.10.2021 13:26 Відповісти
А ти не дрємлєшь, всьо бдішь, да Валєрік?
показати весь коментар
18.10.2021 13:30 Відповісти
Корчит антиваксеров
показати весь коментар
18.10.2021 13:50 Відповісти
То його корчить)))
показати весь коментар
18.10.2021 20:19 Відповісти
Вы немножко не правы. Временные противопоказания : повышенная температура, ярко выраженные симптомы вирусной инфекции, обострение аллергических реакций и острая фаза хронических заболеваний. В таком случаи вакцинацию отложат. А противопоказания к вакцинации от ковид вообще только ВИЧ, если я не ошибаюсь.
показати весь коментар
18.10.2021 15:30 Відповісти
Почему не прав? Ваши дополнения идут после первых двух пунктов, озвученных мной в первом посте. Всё верно.
показати весь коментар
18.10.2021 15:31 Відповісти
Я же сказала "немножечко" не правы
показати весь коментар
18.10.2021 15:34 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:35 Відповісти
У меня уже почти год как идёт обострение аллергических реакций. И появление новых. Мне к умным или к красивым?
показати весь коментар
19.10.2021 04:47 Відповісти
Я вас понимаю, сама аллергик. Но вроде пока ни на одну вакцину аллергических реакций не было, хоть по жизни страдаю от аллергии сильно.
показати весь коментар
19.10.2021 09:53 Відповісти
И вот прикол. Чтобы сделать аллерго-пробу, по сути мне нужно ну как минимум взять саму вакцину и сделать ну хотя бы кожную реакцию. Бо нет в стране лабораторий, которые могли бы протестировать на аллергию к компонентам.
показати весь коментар
19.10.2021 04:54 Відповісти
Мя....нехилый гешефт ожидается )))
показати весь коментар
18.10.2021 14:29 Відповісти
Та невже є (будуть?!) протипоказання? Ну, в "оперативності" владі слід позаздрити.
показати весь коментар
18.10.2021 15:01 Відповісти
Обещанного 3 года ждут. Пока роздуплятся с противопоказаниями пострадает не 1 десяток народа
показати весь коментар
24.10.2021 21:34 Відповісти
 
 