Перш ніж оподатковувати власників городів, Зеленський має відповісти за $ 40 млн в офшорах від Коломойського, - нардепка "ЄС" Геращенко
Влада намагається обкласти податками кожного українця, при цьому Володимир Зеленський уникає відповідей на запитання про 40 млн доларів від Коломойського, які були виведені через його офшорні структури.
Про це в ході Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На цьому тижні збираються прийняти "ресурсний законопроєкт" 5600, яким збираються накласти податки навіть на власників городів", - зазначає Геращенко.
"При цьому сама влада податки не сплачує. Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським. В Україні на офшорний скандал жоден правоохоронний орган поки що уваги не звернув", – зауважила співголова фракції.
"Але в суспільства є запитання до Зеленського. Перше: чи були сплачені податки з 40 мільйонів доларів, які були виведені в офшори. Друге: за що саме були заплачені ці 40 мільйонів доларів. І третє: походження цих коштів. Чи мали вони відношення до ПриватБанку, куди потім з усіх платників податків було внесено 166 мільярдів рефінансу", – нагадала Ірина Геращенко.
чекайте податків на домашню птицю, дрібну худобу і плодові дерева...
может ЗЕ-льоные поймут что их грабят,
и денежка в казну
"Це все - спроби виправдатися, при чому спроби вельми недолугі. З фрази, мовляв за «Pandora Papers» стоїть Порошенко, вчора реготали журналісти всього світу - від Берліну і до Берліну. В Україні ще більше реготали з заяви, ніби у 2012 р. Зеленському треба було ховати бізнес в офшори від влади Януковича. Ховати? Зеленському? Коміку, який перед Януковичем і Медведєвим блазнював у сауні (сам розповів в інтерв'ю Гордону)? Який тішив тоді на корпоративах всю верхівку «Партії регіонів»? Чиї коміки-пахолки навіть під час Революції Гідності знущалися з протестів: «Я якщо дати беркуту ********* палички, а протестувальників вдягнути в светри…»? Мистецтво нахабно брехати прямо в очі Зеленський опанував вправно - але всьому існують межі. Нині Зеленський ці межі перетинає, і сам того не помічає" (с) -
https://spektrnews.in.ua/news/ce-vse-poroshenko---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/122911 "ЦЕ ВСЕ ПОРОШЕНКО!!!" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
"пусть бросит в мене камень тот..."
. .
Помилились. Вони врубили турборежим і будуть вижимати все і зразу. До зубАжіння, повного і безповоротного.
З зубожілими не потрібно домовлятися. Вони, " за шмат гнилої ковбаси" і Батьківщину, і матір, і дітей продадуть. Не кажучи про свободу і незалежність.
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
- Порохатый Барыга небезосновательно не уверен, что в случае свержения ЗЕ-фигляра со всей ЗЕ-камарильей, к власти придёт именно он;
- путинскому МЕГА-ВИП-резиденту Медведчуку "майданить" не велит Вован Вованыч из соображения "дурной пример заразителен"©;
- у Юлы, Грыща "и иже с ними"©, кроме отсутствия уверенности в собственных победах ещё и банально денёг нету.
Ну як діти, їй богу!
Наче ЗЕлені пхались до влади задля того, щоби сплачувати податки, а не стригти ЗЕлекторат.