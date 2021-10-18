УКР
Перш ніж оподатковувати власників городів, Зеленський має відповісти за $ 40 млн в офшорах від Коломойського, - нардепка "ЄС" Геращенко

Перш ніж оподатковувати власників городів, Зеленський має відповісти за $ 40 млн в офшорах від Коломойського, - нардепка

Влада намагається обкласти податками кожного українця, при цьому Володимир Зеленський уникає відповідей на запитання про 40 млн доларів від Коломойського, які були виведені через його офшорні структури.

Про це в ході Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На цьому тижні збираються прийняти "ресурсний законопроєкт" 5600, яким збираються накласти податки навіть на власників городів", - зазначає Геращенко.

"При цьому сама влада податки не сплачує. Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським. В Україні на офшорний скандал жоден правоохоронний орган поки що уваги не звернув", – зауважила співголова фракції.

Також читайте: Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні, - "слуга народу" Гетманцев

"Але в суспільства є запитання до Зеленського. Перше: чи були сплачені податки з 40 мільйонів доларів, які були виведені в офшори. Друге: за що саме були заплачені ці 40 мільйонів доларів. І третє: походження цих коштів. Чи мали вони відношення до ПриватБанку, куди потім з усіх платників податків було внесено 166 мільярдів рефінансу", – нагадала Ірина Геращенко.

ВР (15193) Геращенко Ірина (1154) Зеленський Володимир (25234) Коломойський Ігор (3139) податки (3981) офшор (498)
+36
показати весь коментар
18.10.2021 13:32 Відповісти
+32
показати весь коментар
18.10.2021 13:34 Відповісти
+28
Ага, а повышать налоги во время жесточайшего экономического кризиса -- это самое оно, чтобы добить экономику. Трускавецкая школа экономистов.
показати весь коментар
18.10.2021 13:35 Відповісти
А чего отвечать, это оффшоры чьи надо оффшоры, а народ должен платить налоги по закону.
показати весь коментар
18.10.2021 13:30 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:32 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:34 Відповісти
Спритний хлопчик.
показати весь коментар
19.10.2021 05:17 Відповісти
Самое смешное в этой картинке мелкая надпись внизу "Первая леди Украины"
показати весь коментар
18.10.2021 13:34 Відповісти
ОпоЧленочка !!!!!!!
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
Перша бЛедя Україна на заробітках у каціпів.
показати весь коментар
18.10.2021 13:39 Відповісти
До порвой леди как ее мужу клоуну до призедента
показати весь коментар
19.10.2021 06:50 Відповісти
Ага, а повышать налоги во время жесточайшего экономического кризиса -- это самое оно, чтобы добить экономику. Трускавецкая школа экономистов.
показати весь коментар
18.10.2021 13:35 Відповісти
Та ні. Кремлядьська.
показати весь коментар
18.10.2021 13:53 Відповісти
СС - "ср*ний совок" імєні Нікіти Хрущова
чекайте податків на домашню птицю, дрібну худобу і плодові дерева...
показати весь коментар
18.10.2021 14:01 Відповісти
Не по закону, а "согласно Закона" если писать правильно. А еще- если этот самый закон справедлив. И справедливость будет только, если закон работает на пользу граждан. А власть не имеет права, по крайней мере с человеческой, моральной а не юридической точки зрения изменять законы, ущемляющие интересы граждан. Налогами можно обложить всех и вся, и при том- законно, но несправедливо. И тогда- в топку такой закон.
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
Тогда уж правильно будет "Согласно ЗаконУ"...
показати весь коментар
18.10.2021 13:44 Відповісти
Правильно на криворожском" Согласно ЗаконУ"? А может згідно Закону?
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
Каждый закон еще обрастает подзаконными актами. Которые часто с законом противоречат. Фискалы это любят. Когда выворачивают карманы у микро-мини-миди бизнеса.
показати весь коментар
18.10.2021 13:55 Відповісти
я только ЗА !!!!!

может ЗЕ-льоные поймут что их грабят,
и денежка в казну
показати весь коментар
18.10.2021 13:51 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:33 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:33 Відповісти
Сядешь , зебабуін , бо є за що 😡
показати весь коментар
18.10.2021 13:45 Відповісти
... або ляже
показати весь коментар
18.10.2021 13:54 Відповісти
то хай вже висить
показати весь коментар
18.10.2021 14:50 Відповісти
А що, ці потвори, і таке планують??! Та вони ж просто паразити на тілі України! Трутні!
показати весь коментар
18.10.2021 13:34 Відповісти
На очереди закон о налогах на осадки, следующий налог будет на воздух.
показати весь коментар
18.10.2021 13:36 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:36 Відповісти
Ну таки просто посмотрите что вводят кацапы у себя и узнаете наше будущее на 6-8 месяцев на перёд
показати весь коментар
18.10.2021 13:50 Відповісти
Ну, так було завжди. Просто, депутати не розуміють інших мов.
показати весь коментар
18.10.2021 15:31 Відповісти
не для того они во власть пхались чтоб платить какие-то налоги... они уверены что им на разграбление хватит закромов Родины ))) прибарахлиться чтоб и внукам хватило...
показати весь коментар
18.10.2021 13:34 Відповісти
Огородники видать "радуется от счастья" еще бы для полноты налог на домашнюю живность, плодоносные деревья и кусты ...кто не будет платить создать отряды конфискации имущества...вот вам и клоун.
показати весь коментар
18.10.2021 13:36 Відповісти
Назад в СССР! Зебилы небось и не в курсе, как в те "золотые" времена в селе вырубали плодовые деревья, потому что за них надо было платить?
показати весь коментар
18.10.2021 13:40 Відповісти
это правда был такой позорный период
показати весь коментар
18.10.2021 13:43 Відповісти
Виноградники вирубали також-боролись із пиятсвтом.
показати весь коментар
18.10.2021 13:45 Відповісти
Налог на воздух забыли включить , зебенешвондеры , млть 😡
показати весь коментар
18.10.2021 13:48 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:37 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 13:38 Відповісти
Настане час і ви падлюки, всі відповісте і за все...
показати весь коментар
18.10.2021 13:39 Відповісти
Скоріше би настав цей час )
показати весь коментар
18.10.2021 13:49 Відповісти
"Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським" (с) - https://eurosolidarity.org/2021/10/18/persh-nizh-obkladaty-podatkamy-vlasnykiv-gorodiv-zelenskyj-maye-vidpovisty-za-40-mln-dolariv-v-ofshorah-vid-kolomojskogo-iryna-gerashhenko/ Ірина Геращенко

"Це все - спроби виправдатися, при чому спроби вельми недолугі. З фрази, мовляв за «Pandora Papers» стоїть Порошенко, вчора реготали журналісти всього світу - від Берліну і до Берліну. В Україні ще більше реготали з заяви, ніби у 2012 р. Зеленському треба було ховати бізнес в офшори від влади Януковича. Ховати? Зеленському? Коміку, який перед Януковичем і Медведєвим блазнював у сауні (сам розповів в інтерв'ю Гордону)? Який тішив тоді на корпоративах всю верхівку «Партії регіонів»? Чиї коміки-пахолки навіть під час Революції Гідності знущалися з протестів: «Я якщо дати беркуту ********* палички, а протестувальників вдягнути в светри…»? Мистецтво нахабно брехати прямо в очі Зеленський опанував вправно - але всьому існують межі. Нині Зеленський ці межі перетинає, і сам того не помічає" (с) -
https://spektrnews.in.ua/news/ce-vse-poroshenko---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/122911 "ЦЕ ВСЕ ПОРОШЕНКО!!!" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показати весь коментар
18.10.2021 13:40 Відповісти
Я не защищаю Зеленского. Но обвинять ,понимаю может только кристально чистый человек. - Пусть объяснит сначала,какие причины побудили геращенко обниматься с медведчуком. - Было ли это в следствии сексуальной связи...Или совместного денежного интереса. Пусть объяснит. Потом обсуждаем Зелю.
показати весь коментар
18.10.2021 13:53 Відповісти
у вас заеложенный приемчик фарисея Иисуса Назаретянина:
"пусть бросит в мене камень тот..."
показати весь коментар
18.10.2021 13:58 Відповісти
Дебіле, а яке то відношення має до податків, придурку? Яким боком її сексуальні зв`язки до зеленого божевілля, яке ви, виродки, розвели?
показати весь коментар
18.10.2021 14:02 Відповісти
Пусть обвиняет честный человек. Тогда и вопросов не будет.Все просто.
показати весь коментар
18.10.2021 14:05 Відповісти
Придурку, а чому ти позбавив її права висувати звинувачення? Ти, виродку, маєш на то право, ти, зелений дебіле, ти чесна людина? Тим більше, в чому несправедливість її вимог, виродку?
показати весь коментар
18.10.2021 14:11 Відповісти
А чего ты ругаешься ? Тебе приятно будет если привокзальная минетчица станет тебя морали учить ))
показати весь коментар
18.10.2021 14:14 Відповісти
Это ты про корабельных слуг? есть там такие ,одна да же мером Киева хотела быть.
показати весь коментар
18.10.2021 14:17 Відповісти
Та говорю же...- Обвиняйте. Это хорошо. Власть должна бояться грешить.
показати весь коментар
18.10.2021 14:21 Відповісти
В этом случае твой нелох ,должен каждые час объяснять с кем он обнимался на гастролях в козлостане ,омане!?
показати весь коментар
18.10.2021 14:16 Відповісти
Вот и пусть каждый час объясняет. Он не мой.И я только ЗА. Но пусть это делают незапятнанные. По логике.
показати весь коментар
18.10.2021 14:19 Відповісти
А в чем Геращенко запятнана?
показати весь коментар
18.10.2021 14:20 Відповісти
ось
показати весь коментар
18.10.2021 14:23 Відповісти
ще одна вражина
показати весь коментар
18.10.2021 14:24 Відповісти
И что ? Верхнее фото ,после освобождения наших 120 пленных.Они были в одной рабочей группе. Про суку православную ответить не могу.
показати весь коментар
18.10.2021 14:26 Відповісти
Я тоже )) Давай спросим ? ))
показати весь коментар
18.10.2021 14:27 Відповісти
Я уверен .что она меньшее зло, и ее в предательстве и не любви к родине точно не обвинишь.
показати весь коментар
18.10.2021 14:31 Відповісти
А я не уверен ))
показати весь коментар
18.10.2021 14:32 Відповісти
...Теж мені , знайшов - кампрамат .
. .
показати весь коментар
18.10.2021 15:47 Відповісти
А тебя бот подолятский никто не спрашивал.
показати весь коментар
19.10.2021 08:23 Відповісти
Христосовались мабуть. Оба ж православные.
показати весь коментар
18.10.2021 14:29 Відповісти
а не пошёл бы ты нах, жертва сексуальной связи.
показати весь коментар
18.10.2021 14:11 Відповісти
Судя по твоим маршрутам,ты знаток этих путей ))
показати весь коментар
18.10.2021 14:15 Відповісти
Владельцы огородов должны сначала ответить за самого зеленского. А уж затем зеленский ответит за коломойского и его офшоры. А потом и коломойский ответит перед дядюшкой Джо. Каждый должен ответить за что-то...
показати весь коментар
18.10.2021 14:10 Відповісти
Як казали розумні люди, зебіли будуть вижимати з "мудрого" наріду бабло, через "податкову амністію". Якщо не вийде, то через тарифи та податки.
Помилились. Вони врубили турборежим і будуть вижимати все і зразу. До зубАжіння, повного і безповоротного.
З зубожілими не потрібно домовлятися. Вони, " за шмат гнилої ковбаси" і Батьківщину, і матір, і дітей продадуть. Не кажучи про свободу і незалежність.
показати весь коментар
18.10.2021 14:14 Відповісти
С каких огородов налоги? Что за ересь? Люди многие выживают за счёт огородов.
показати весь коментар
18.10.2021 14:18 Відповісти
жить вредно
показати весь коментар
18.10.2021 14:25 Відповісти
Гетьманцева надо гнать в шею - ЭТОТ придурок ничего не смыслит в экономике и производстве , а зелёные недоучки его слушают
показати весь коментар
18.10.2021 14:20 Відповісти
Та ні. Писали, що він профі- схематозник.
показати весь коментар
18.10.2021 14:30 Відповісти
Проще перечислить кто в этом зеленом шапито смыслит. Хоть в какой нибудь части по управлению государством.
показати весь коментар
18.10.2021 14:32 Відповісти
10 ХВИЛИН ТОМУ! Друзі Зеленського фінансують тероризм!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
показати весь коментар
18.10.2021 14:30 Відповісти
Нарід думав, що Беня, Фірташ, Фрідман, Шифер,Мецгер, Зеленський... будуть наповнювати бюджет і свої кишені від прибутків своїх підприємств? Дудки, це зробить вумний-приву4мний нарід і їх діти. Бо по Трускавецькій академії - одні мають багатіти і заволодіти всим, що є в Україні, а інші (нарід) бідніти і поступово ставати рабами для обслуговування щирих українців і їх дітей. Зробили всіх разом?
показати весь коментар
18.10.2021 14:57 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:14 Відповісти
"Зелени",во имя гешефта,маловато того,что есть из налогов? А не последует,за огородным еще поддушный с печным налогом?И жить для зебилов, по приколу, станет еще лучше и веселее..
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
А скільки пафосу було у 2019-му!

показати весь коментар
19.10.2021 05:27 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь уже вполне созрел, чтобы вместе со всем своим падлючим ЗЕ-шапито отхватить булкодробительный пендель промеж полужопий на Майдане, но на сегодняшний день Майдан профинансировать некому:
- Порохатый Барыга небезосновательно не уверен, что в случае свержения ЗЕ-фигляра со всей ЗЕ-камарильей, к власти придёт именно он;
- путинскому МЕГА-ВИП-резиденту Медведчуку "майданить" не велит Вован Вованыч из соображения "дурной пример заразителен"©;
- у Юлы, Грыща "и иже с ними"©, кроме отсутствия уверенности в собственных победах ещё и банально денёг нету.
показати весь коментар
19.10.2021 06:00 Відповісти
На цьому тижні збираються накласти податки навіть на власників городів. При цьому сама влада податки не сплачує. © Геращенко
Ну як діти, їй богу!
Наче ЗЕлені пхались до влади задля того, щоби сплачувати податки, а не стригти ЗЕлекторат.

показати весь коментар
19.10.2021 06:18 Відповісти
Этот еврей доиграется что побег яныка покажется лёгкой прогулкой
показати весь коментар
19.10.2021 06:52 Відповісти
 
 