Перш ніж оподатковувати власників городів, Зеленський має відповісти за $ 40 млн в офшорах від Коломойського, - нардепка "ЄС" Геращенко

Влада намагається обкласти податками кожного українця, при цьому Володимир Зеленський уникає відповідей на запитання про 40 млн доларів від Коломойського, які були виведені через його офшорні структури.

Про це в ході Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На цьому тижні збираються прийняти "ресурсний законопроєкт" 5600, яким збираються накласти податки навіть на власників городів", - зазначає Геращенко.

"При цьому сама влада податки не сплачує. Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським. В Україні на офшорний скандал жоден правоохоронний орган поки що уваги не звернув", – зауважила співголова фракції.

"Але в суспільства є запитання до Зеленського. Перше: чи були сплачені податки з 40 мільйонів доларів, які були виведені в офшори. Друге: за що саме були заплачені ці 40 мільйонів доларів. І третє: походження цих коштів. Чи мали вони відношення до ПриватБанку, куди потім з усіх платників податків було внесено 166 мільярдів рефінансу", – нагадала Ірина Геращенко.