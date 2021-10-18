У психлікарні на Волині зафіксували спалах коронавірусу: Заклад внесли до "ковідних"

У Волинській обласній психіатричній лікарні спалах COVID-19. У зв'язку з поширенням інфекції в медичній установі розгорнули COVID-стаціонар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини", про це заявила головний лікар закладу Людмила Юрко.

12 жовтня 2021 року серед пацієнтів психлікарні виявили перші симптоми захворювання – підвищену температуру. За допомогою ПЛР-тестування у хворих лабораторно підтвердили COVID-19.



"У той же день, 12 жовтня, нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз. Організована робота медичних команд. Хворі отримують необхідну лікарську допомогу у повному обсязі", – зазначила очільниця комунальної установи.

Головний лікар зазначила, що станом на 18 жовтня COVID-19 підтвердили у 39 пацієнтів психіатричної лікарні. Всі вони мають легку форму захворювання або середнього ступеня.

"Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Утім серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Вони почувають себе задовільно", – зазначила Людмила Юрко.



Вона додала, що випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію є й серед персоналу лікарні: "Усі наші працівники, у яких виявили COVID-19, перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Наразі не можу озвучити точну кількість хворих. Це близько 5-6 осіб", – інформує вона.