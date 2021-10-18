УКР
Новини Відставка Разумкова
Стефанчук про позбавлення Разумкова мандата: "Тут потрібно враховувати політичні, юридичні та морально-етичні питання"

Стефанчук про позбавлення Разумкова мандата:

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук вважає, що можливе позбавлення ексголови парламенту Дмитра Разумкова депутатського мандата - це питання "окремого випадку".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу в понеділок.

За словами Стефанчука, питання позбавлення Разумкова мандата - це рішення з'їзду партії "Слуга народу" "в разі необхідних передумов, якщо вони будуть".

"Але тут потрібно враховувати політичні, юридичні та морально-етичні питання", - додав спікер.

Читайте також: Разумков про свою відставку: Зі "слугами народу" велися жорсткі дискусії, зокрема, в Офісі Президента

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Разумков приєднається до якоїсь фракції, голова ВРУ заявив: "У нас Україна - це країна вільних людей. Кожен робить, що він хоче, і несе за це відповідальність. Це абсолютно логічна формула, яка стосується всіх. Кожен має право вибору, але він має бути усвідомленим і відповідальним".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

Автор: 

ВР (15194) Разумков Дмитро (1528) Стефанчук Руслан (780)
Топ коментарі
+6
Ні-ні, жирбос, тільки і виключно юридичні. Політичні і морально-етнічні засунь собі в дупу.
показати весь коментар
18.10.2021 13:41 Відповісти
+3
А як було 35 років тому? Розкажи нам всім як чудно жив нарід!
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
+2
Морально этические?

А что там с офшорами Зеленского, а?
показати весь коментар
18.10.2021 14:27 Відповісти
это ихние разборки, уже 30 лет, народу не холодно не жарко, сам выживает
показати весь коментар
18.10.2021 13:40 Відповісти
А як було 35 років тому? Розкажи нам всім як чудно жив нарід!
показати весь коментар
18.10.2021 13:42 Відповісти
я имел ввиду ЭТИ 30 лет, после девяностых, это становление олигархата и народ сам по себе
показати весь коментар
18.10.2021 14:02 Відповісти
А ДО становления олигархата, стало быть, каждый секретарь горкома денно и нощно пёкся о благе народа? Так, что ли? Власть всегда рассматривала население только как ресурс, как руду, воду или электроэнергию. А народ отвечал власти тем же. Собственно, это одна из важных причин, почему загнулся СССР.
показати весь коментар
18.10.2021 14:25 Відповісти
а у нас народ никогда чудно не жил- только выживал,поэтому по всему миру и разъехались
показати весь коментар
18.10.2021 14:03 Відповісти
Так цей "народ" сам в усьому винен. На вибори він ходить регулярно і обирає популістів, пройдисвітів та бандитів.
показати весь коментар
18.10.2021 14:19 Відповісти
а разве , кроме олигархично- клановых кандидатур, котороым глубоко плевать на народ, кто-то был? кого выбирать? может я что-то не допонимаю, а что, была кандидатура, которой за народ болело?
показати весь коментар
18.10.2021 14:32 Відповісти
Ні-ні, жирбос, тільки і виключно юридичні. Політичні і морально-етнічні засунь собі в дупу.
показати весь коментар
18.10.2021 13:41 Відповісти
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
показати весь коментар
18.10.2021 15:26 Відповісти
Стиль заяв кодлана Коломойского: Чтобы да так нет и Будем посмотреть.
показати весь коментар
18.10.2021 13:41 Відповісти
вот ты какая.... служивая фрикция у Раде...

показати весь коментар
18.10.2021 13:48 Відповісти
"преображение "светлого образа"" Стенфанчука...
показати весь коментар
18.10.2021 13:49 Відповісти
...дебил жирный, какие к херам "...политические, юридические и морально-этические вопросы"? Вопрос только один - законно или нет?
показати весь коментар
18.10.2021 14:25 Відповісти
Морально этические?

А что там с офшорами Зеленского, а?
показати весь коментар
18.10.2021 14:27 Відповісти
Насмішив - "рішення з'їзду партії "Слуга народу""

Давате уже краще рішенням РНБО
показати весь коментар
18.10.2021 14:51 Відповісти
Хто б ще казав про мораль...
показати весь коментар
18.10.2021 17:23 Відповісти
 
 