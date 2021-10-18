Стефанчук про позбавлення Разумкова мандата: "Тут потрібно враховувати політичні, юридичні та морально-етичні питання"
Спікер ВРУ Руслан Стефанчук вважає, що можливе позбавлення ексголови парламенту Дмитра Разумкова депутатського мандата - це питання "окремого випадку".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу в понеділок.
За словами Стефанчука, питання позбавлення Разумкова мандата - це рішення з'їзду партії "Слуга народу" "в разі необхідних передумов, якщо вони будуть".
"Але тут потрібно враховувати політичні, юридичні та морально-етичні питання", - додав спікер.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Разумков приєднається до якоїсь фракції, голова ВРУ заявив: "У нас Україна - це країна вільних людей. Кожен робить, що він хоче, і несе за це відповідальність. Це абсолютно логічна формула, яка стосується всіх. Кожен має право вибору, але він має бути усвідомленим і відповідальним".
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.
А что там с офшорами Зеленского, а?
Давате уже краще рішенням РНБО