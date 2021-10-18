"Нафтогаз" гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко

Газ для лікарень і шкіл по 30-40-50 грн/кубометр поставляє не "Нафтогаз", а інші компанії.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимошенко. Собівартість власного видобутку. Вона вкотре повторювала неправду, яка пролунала від некомпетентного та ображеного менеджера Нафтогазу, якого звільнили за прогул, що начебто собівартість власного видобутку становить одну гривню за кубометр. Тимошенко таким чином маніпулювала українцями, які хочуть вірити будь-яким аргументам, чому газ має бути дешевшим. У Тимошенко дивна логіка - приватні компанії не можна змушувати продавати газ за собівартістю, оскільки вони інвестували у видобуток, а державну - можна", - заявив він.

Читайте: Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний

"Ціна на газ для бюджетних організацій. Тимошенко спекулює тим, що нібито попри підписаний меморандум, бюджетні організації отримують газ по 30-40-50 грн. Однак, вона не уточнює, що за такими цінами газ для лікарень і шкіл постачає не Нафтогаз, а інші компанії. Національна компанія гарантує кожній з майже 7500 бюджетних організацій газ за ціною 13,7 грн (без ПДВ та транспортування). Для цього вони мають укласти договори з Нафтогазом", - акцентував Вітренко.



