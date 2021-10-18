"Нафтогаз" гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко
Газ для лікарень і шкіл по 30-40-50 грн/кубометр поставляє не "Нафтогаз", а інші компанії.
Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тимошенко. Собівартість власного видобутку. Вона вкотре повторювала неправду, яка пролунала від некомпетентного та ображеного менеджера Нафтогазу, якого звільнили за прогул, що начебто собівартість власного видобутку становить одну гривню за кубометр. Тимошенко таким чином маніпулювала українцями, які хочуть вірити будь-яким аргументам, чому газ має бути дешевшим. У Тимошенко дивна логіка - приватні компанії не можна змушувати продавати газ за собівартістю, оскільки вони інвестували у видобуток, а державну - можна", - заявив він.
"Ціна на газ для бюджетних організацій. Тимошенко спекулює тим, що нібито попри підписаний меморандум, бюджетні організації отримують газ по 30-40-50 грн. Однак, вона не уточнює, що за такими цінами газ для лікарень і шкіл постачає не Нафтогаз, а інші компанії. Національна компанія гарантує кожній з майже 7500 бюджетних організацій газ за ціною 13,7 грн (без ПДВ та транспортування). Для цього вони мають укласти договори з Нафтогазом", - акцентував Вітренко.
думаю , что газ в этом году не закачали ДЛЯ ЛЮДЕЙ, тому що в хранилища БЕНЯ закачал дешёвый газ и сейчас займётся офигенной дойкой украинцев
тут НАБУ ТРЕБА ЗАПУСКАТЬ на проверку документов
на вопрос ни какой реакции - ни журналистов , ни форумчан.
НИКОГО ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА.
и вот в сроки включения отопления все начали волноваться .
о чем это говорит - абсолютно всем по барабану когда начнут топить ( олигархи имеют свои котельные в домах и гроши на любую цену газа ; бедные привыкли терпеть холод в квартирах) .
А определённая категория граждан живет по принципу - чем народу хуже , тем скорее будет Майдан.
а о самом народе( что во многоквартирных домах очень холодно и люди включают электрические обогреватели « привет Ахметову') политикам думать некогда .
В Словакии отопление работает с сентября и жители сами решают - включать в квартире батареи или нет . Я, к примеру , включаю батареи только на ночь , бо днём в Братиславе ещё тепло,
раз в год делают перерасчёт и возвращают лишние деньги
Средняя зарплата в Братиславе вроде 1500 евро.
Смотря на цену газ явно украинской добычи
Нет нигде никакого контроля
Зачем нам такая толпа чиновников
Бабушку 70лет - за продажу на улице своих яблок возле
Своего двора штрафуют на--- 11 тыс грн
Супермаркет за продажу-- явной просрочки 1700грн
Производителя за обман покупателя--в составе продукции
грозят пальчиком ну ну так нельзя /а это сверприбыли/
ЧЕРТА С ДВА !!! Лоббируют законы, чтобы народ п в украинской добычи полезных ископаемых порядок не навёл
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НАФТОГАЗ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗ ??????
бюджетные организации ( оплачиваемые народными налогами ) не имеют права тратить гроши через дорогих поставщикрв газа - ЭТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Но сначала думать а потом делать никто не отменял
дрова своим бабушкам.
https://podari-drova.ru/
Добытая за 50км. И 2000км плюс в другом государстве
А мы что наш газ качаем в Ротердам а потом обратно
Цена должна быть --цена добычи плюс. расходы и прибыль
Но не500% а фиксированная анти монопольным комитетом
И убрать /рынок прокладок/
2) https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Газ в Украине должен составлять порядка 2,5 гривны за кубометр .