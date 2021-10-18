УКР
Новини
3 593 30

"Нафтогаз" гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко

Газ для лікарень і шкіл по 30-40-50 грн/кубометр поставляє не "Нафтогаз", а інші компанії.

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимошенко. Собівартість власного видобутку. Вона вкотре повторювала неправду, яка пролунала від некомпетентного та ображеного менеджера Нафтогазу, якого звільнили за прогул, що начебто собівартість власного видобутку становить одну гривню за кубометр. Тимошенко таким чином маніпулювала українцями, які хочуть вірити будь-яким аргументам, чому газ має бути дешевшим. У Тимошенко дивна логіка - приватні компанії не можна змушувати продавати газ за собівартістю, оскільки вони інвестували у видобуток, а державну - можна", - заявив він.

Читайте: Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний

"Ціна на газ для бюджетних організацій. Тимошенко спекулює тим, що нібито попри підписаний меморандум, бюджетні організації отримують газ по 30-40-50 грн. Однак, вона не уточнює, що за такими цінами газ для лікарень і шкіл постачає не Нафтогаз, а інші компанії. Національна компанія гарантує кожній з майже 7500 бюджетних організацій газ за ціною 13,7 грн (без ПДВ та транспортування). Для цього вони мають укласти договори з Нафтогазом", - акцентував Вітренко.

Нафтогаз гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко 01
Нафтогаз гарантує кожній бюджетній організації газ за ціною 13,7 грн, - Вітренко 02

Автор: 

газ (10602) Нафтогаз (4458) вугілля (2489) опалювальний сезон (1774) Теплокомуненерго (543) Тарифи на газ (1066) Вітренко Юрій (633)
У нас пытались провести тендер с недели полторы назад. Никто, включая "Нафтогаз", не предложил тогда цену меньше 35 грн. Это было по всем регионам. Регионы даже объявляли ЧП по газу.
«Газ для больниц и школ по 30-40-50 грн/кубометр поставляет не "Нафтогаз", а другие компании.Источник: »
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ НАФТОГАЗ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ В БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗ ??????

бюджетные организации ( оплачиваемые народными налогами ) не имеют права тратить гроши через дорогих поставщикрв газа - ЭТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Самый честный Зегазовщик!!
Интересно кто будет покрывать разницу??
Вона точно не святая и еще та брехуха, но и сын коммуняки витренко - тоже гонит беса - бюджетники могут заключить контракт с нафтогазом только через тендер и тут кроется\ коррупционная составляющая - заключили договор с частником тк тот гарантировал откат....
Хаха, 13,7 говорит без НДС и транспортировки а все вместе буде уже около 20 грн для школ и больниц.
КОБОЛЕВ С ВЕСНЫ РЕГУЛЯРНО ОТЧИТЫВАЛСЯ В СМИ ПРО % ЗАКАЧКИ ГАЗА .
думаю , что газ в этом году не закачали ДЛЯ ЛЮДЕЙ, тому що в хранилища БЕНЯ закачал дешёвый газ и сейчас займётся офигенной дойкой украинцев
тут НАБУ ТРЕБА ЗАПУСКАТЬ на проверку документов
Что интресно - я в июле , августе задавала вопрос СКОЛЬКО ЗАКАЧЕНО ГАЗА ?

на вопрос ни какой реакции - ни журналистов , ни форумчан.
НИКОГО ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА.
и вот в сроки включения отопления все начали волноваться .
о чем это говорит - абсолютно всем по барабану когда начнут топить ( олигархи имеют свои котельные в домах и гроши на любую цену газа ; бедные привыкли терпеть холод в квартирах) .
А определённая категория граждан живет по принципу - чем народу хуже , тем скорее будет Майдан.
а о самом народе( что во многоквартирных домах очень холодно и люди включают электрические обогреватели « привет Ахметову') политикам думать некогда .
В Словакии отопление работает с сентября и жители сами решают - включать в квартире батареи или нет . Я, к примеру , включаю батареи только на ночь , бо днём в Братиславе ещё тепло,
Скажите лучше какие тарифы у вас на газ.
Я оплачиваю всю коммуналку ( в т ч отопление и электричество) - до 200 евро в месяц за 150 метров квартиры,
раз в год делают перерасчёт и возвращают лишние деньги
Средняя зарплата в Братиславе вроде 1500 евро.
Вот Вам и ответ на вопрос.200 от зарплаты 1500, это вполне по божески. У нас же надо заплатить 1500 при зарплате 200. В том и разница.
Круто иметь маржу не меньше 500%
Смотря на цену газ явно украинской добычи
Нет нигде никакого контроля
Зачем нам такая толпа чиновников
Бабушку 70лет - за продажу на улице своих яблок возле
Своего двора штрафуют на--- 11 тыс грн
Супермаркет за продажу-- явной просрочки 1700грн
Производителя за обман покупателя--в составе продукции
грозят пальчиком ну ну так нельзя /а это сверприбыли/
А Вы думаете зачем Бойко Шуфрич Тимошенко Новинский Васадзе и др сидят в парламенте ? О народе думают ?
ЧЕРТА С ДВА !!! Лоббируют законы, чтобы народ п в украинской добычи полезных ископаемых порядок не навёл
Инресно, а почему население должно платить больше +транспортировка? Только вчера мне пришло предложение от нафтогаз заключить договор по 16 грн56 коп. И знаете как называется газопоставщик? Будете смеяться."Остання надія"
Спекулянт « остання надія' 😀😀😀
Радуемся что хоть не "Каждому свое" как на воротах Бухенвальда.
странно ,во времена Тимошенко газ ***** довел ло 500 баков , однако споживачам всегда был по 70коп! не понял, а щяс шо ***** скажет, то и будет? можно и дальше спрашивать, как ***** тот же газ аннексировал в Азово-черноморском регионе...
Вроде клоун и не против продать газовую трубу х#йлу взаимозачетом газом...а потом концы в воду.
Независимость это прекрасно
Но сначала думать а потом делать никто не отменял
Скажи это кацапам,котрые продавая газ по всему миру собирают
дрова своим бабушкам.
https://podari-drova.ru/
Разве может цена газа одинаковая
Добытая за 50км. И 2000км плюс в другом государстве
А мы что наш газ качаем в Ротердам а потом обратно
Цена должна быть --цена добычи плюс. расходы и прибыль
Но не500% а фиксированная анти монопольным комитетом
И убрать /рынок прокладок/
Зачем наш газ качать в Ротердам и обратно? Что за чушь ты тут несешь?
Не те що при баригах.
Ну барыги, они и в Африке барыги

1) https://biz.censor.net/news/3289531. Нафтогаз.
2) https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Газ в Украине должен составлять порядка 2,5 гривны за кубометр .
