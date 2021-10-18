УКР
МОЗ отримує багато повідомлень щодо фактів підробки ПЛР-тестів і документів про вакцинацію проти COVID-19, - головний санлікар Кузін

Міністерство охорони здоров'я отримує багато повідомлень про факти підробки результатів ПЛР-тестів і документів про статус вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції в Києві в понеділок заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми отримуємо багато повідомлень про факти підроблення і ПЛР-тестів, й інших документів про вакцинацію від COVID-19, зокрема сертифікатів", - повідомив він.

Він зазначив, що МОЗ передає цю інформацію до Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

"Наразі триває декілька кримінальних проваджень щодо медпрацівників або медзакладів, які сприяли цьому, а також проти фізосіб, які підробляли такі документи та видавали їх", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів: "ділки" заробляли понад 500 тис. грн щомісяця

Кузін нагадав, що уряд ініціював внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підроблення таких документів та внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я.

"Сподіваємося, що посилення відповідальності сприятиме зменшенню кількості підроблених документів", - наголосив головний державний санітарний лікар.

18.10.2021 13:56 Відповісти
А вы думали у вас все пройдет по чесноку?? Тут таких хитро ****... х пол страны оказалось!!! То они маску носить не будут, то вакцинироваться боятся как дети малые, ей богу!!! И врачи оказались не чем не лучше ментов продажных, денушку взяли - ТОКА ВЫ ЖЕ НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ, А ТО НАС НАРУГАЮТ!!! Так они и жили, теперь кто бы мне не сказал - а я привитый, 50% что брешит!!!
18.10.2021 14:04 Відповісти
згоден. і при цьому наказувати потрібно не тільки тих, хто продає підробки, але і тих, хто купує
18.10.2021 14:19 Відповісти
Еще и премировать того, кто сдаст.
18.10.2021 14:24 Відповісти
Согласен. Сейчас никому верить нельзя... Мне можно.
18.10.2021 14:22 Відповісти
блогeри розказують про один випадок з куплeним сeртифiкатом: мужик купив сeртифiкат з внeсeням у систeму. чeрeз мiсяць захворiв так що єлi видряпався. тeпeр хочe вакцинуватися. а йому кажуть ти вжe вакцинований. вiн подав до суду на ануляцiю чи визнання вакцинацi нeдiйсною.
18.10.2021 17:00 Відповісти
 
 