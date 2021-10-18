МОЗ отримує багато повідомлень щодо фактів підробки ПЛР-тестів і документів про вакцинацію проти COVID-19, - головний санлікар Кузін

Міністерство охорони здоров'я отримує багато повідомлень про факти підробки результатів ПЛР-тестів і документів про статус вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції в Києві в понеділок заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми отримуємо багато повідомлень про факти підроблення і ПЛР-тестів, й інших документів про вакцинацію від COVID-19, зокрема сертифікатів", - повідомив він.

Він зазначив, що МОЗ передає цю інформацію до Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

"Наразі триває декілька кримінальних проваджень щодо медпрацівників або медзакладів, які сприяли цьому, а також проти фізосіб, які підробляли такі документи та видавали їх", - сказав він.

Кузін нагадав, що уряд ініціював внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підроблення таких документів та внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я.

"Сподіваємося, що посилення відповідальності сприятиме зменшенню кількості підроблених документів", - наголосив головний державний санітарний лікар.