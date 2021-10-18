Стефанчук про реакцію Зеленського на його призначення спікером ВР: Просто потиснув мені руку і сказав: "Вітаю".

Президент Володимир Зеленський особливо не вітав спікера Руслана Стефанчука з призначенням на посаду.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, голова ВР сказав на брифінгу в понеділок.

"Ми просто зустрілися на робочій традиційній нараді, на якій обговорюється проєкт порядку денного на наступний тиждень. Він просто потиснув мені руку, сказав: "Вітаю . Все", - зазначив спікер.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи встановлював йому Зеленський "червоні лінії", за які спікер не має переходити, Стефанчук підкреслив: "Я - вже доволі досвідчена людина у віці, щоб чітко усвідомлювати, що єдиною "червоною лінією", яка може бути для кожного громадянина України, є вимоги українського законодавства".

Також дивіться: Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО