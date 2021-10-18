Стефанчук про реакцію Зеленського на його призначення спікером ВР: Просто потиснув мені руку і сказав: "Вітаю".
Президент Володимир Зеленський особливо не вітав спікера Руслана Стефанчука з призначенням на посаду.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, голова ВР сказав на брифінгу в понеділок.
"Ми просто зустрілися на робочій традиційній нараді, на якій обговорюється проєкт порядку денного на наступний тиждень. Він просто потиснув мені руку, сказав: "Вітаю . Все", - зазначив спікер.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи встановлював йому Зеленський "червоні лінії", за які спікер не має переходити, Стефанчук підкреслив: "Я - вже доволі досвідчена людина у віці, щоб чітко усвідомлювати, що єдиною "червоною лінією", яка може бути для кожного громадянина України, є вимоги українського законодавства".
"Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства". Источник:
И сразу нарушил регламент и конституцию, и признал, что будет нарушать и дальше.
"Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени", - сказал Стефанчук.
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
Не,даже зеленая крыса так не сможет.
представить это сложно ))) но их гибкости любая гадюка позавидует )))