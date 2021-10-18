УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4551 відвідувач онлайн
Новини
1 212 21

Стефанчук про реакцію Зеленського на його призначення спікером ВР: Просто потиснув мені руку і сказав: "Вітаю".

Стефанчук про реакцію Зеленського на його призначення спікером ВР: Просто потиснув мені руку і сказав:

Президент Володимир Зеленський особливо не вітав спікера Руслана Стефанчука з призначенням на посаду.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, голова ВР сказав на брифінгу в понеділок.

"Ми просто зустрілися на робочій традиційній нараді, на якій обговорюється проєкт порядку денного на наступний тиждень. Він просто потиснув мені руку, сказав: "Вітаю . Все", - зазначив спікер.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи встановлював йому Зеленський "червоні лінії", за які спікер не має переходити, Стефанчук підкреслив: "Я - вже доволі досвідчена людина у віці, щоб чітко усвідомлювати, що єдиною "червоною лінією", яка може бути для кожного громадянина України, є вимоги українського законодавства".

Також дивіться: Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) призначення (2346) спікер (61) Стефанчук Руслан (780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
познакомился с сокамерником за узурпацию власти
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
+4
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
+3
И стер холодный пот со лба - "Прокатило". Сидеть будете рядышком.
показати весь коментар
18.10.2021 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На коленки не взял покачать ? ))
показати весь коментар
18.10.2021 14:10 Відповісти
- Вы не в церкви, вас не обманут, - весело сказал великий комбинатор. - Будет и задаток. С течением времени.(с)
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
И стер холодный пот со лба - "Прокатило". Сидеть будете рядышком.
показати весь коментар
18.10.2021 14:10 Відповісти
познакомился с сокамерником за узурпацию власти
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
Таки да.
"Я - уже достаточно опытный человек в возрасте, чтобы четко осознавать, что единственной "красной линией", которая может быть для каждого гражданина Украины, являются требования украинского законодательства". Источник:

И сразу нарушил регламент и конституцию, и признал, что будет нарушать и дальше.
"Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени", - сказал Стефанчук.
показати весь коментар
18.10.2021 14:17 Відповісти
Ничего другого на ум не пришло, ведь даже по-дебильному написанного текста от шифера рядом не было. Вот и пришлось изворачиваться и проявлять недюжинные интеллектуальные способности, чтобы выйти из ситуации.
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 14:12 Відповісти
да, харя просто капец....
показати весь коментар
18.10.2021 14:26 Відповісти
просто пожал руку и сказал: ну и морда у тебя, Стефанчук, как у Весельчака-У, ты случайно в мультиках не снимался??
показати весь коментар
18.10.2021 14:13 Відповісти
10 ХВИЛИН ТОМУ! Друзі Зеленського фінансують тероризм!? (Геращенко)
https://www.youtube.com/watch?v=mDg75iG6ScU
показати весь коментар
18.10.2021 14:15 Відповісти
И не забывай отвечать на звонки из ОП,боров.
показати весь коментар
18.10.2021 14:18 Відповісти
Наче Вава і не знав. Портфелі поділили ще в Трускавці.
показати весь коментар
18.10.2021 14:19 Відповісти
а шо он должен был подпрыгнуть и поцеловать в лоб? )))
показати весь коментар
18.10.2021 14:22 Відповісти
Это ж каким надо быть гибким,что бы подпрыгнуть и поцеловать в лоб целующего тебя в жопу.
Не,даже зеленая крыса так не сможет.
показати весь коментар
18.10.2021 14:58 Відповісти
ой... они андоны так могут извиваться - шо ничему не удивляюсь )))
представить это сложно ))) но их гибкости любая гадюка позавидует )))
показати весь коментар
18.10.2021 15:02 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 14:22 Відповісти
Поздравляю тебя Шарик, ты ...
показати весь коментар
18.10.2021 14:25 Відповісти
Що тут ще казати ...."- Господин назначил тебя любимой женой!"....
показати весь коментар
18.10.2021 14:31 Відповісти
Хіба господар поздоровляє хряка,якого він сам вигодував і виростив?..
показати весь коментар
18.10.2021 16:51 Відповісти
 
 