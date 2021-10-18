МЗС про ситуацію зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі: РФ намагається зруйнувати Мінські угоди і роздмухати збройний конфлікт

Міністерство закордонних справ України розцінює блокування роботи наглядової місії ОБСЄ на окупованому Донбасі як спробу роздмухати збройний конфлікт. А також як елемент російських зусиль з руйнування мінських угод.

За його словами, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.

За його словами, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.

"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент триваючих зусиль РФ щодо руйнування мінських домовленостей і роздмухування збройного конфлікту", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що раніше Росія вже закрила місію спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" з російського боку кордону. А рішення Постійної ради ОБСЄ направлено на забезпечення мандата Спеціальної моніторингової місії на всій території України.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їх пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, гарантувати безпеку", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях в Донецьку та Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

