МЗС про ситуацію зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі: РФ намагається зруйнувати Мінські угоди і роздмухати збройний конфлікт
Міністерство закордонних справ України розцінює блокування роботи наглядової місії ОБСЄ на окупованому Донбасі як спробу роздмухати збройний конфлікт. А також як елемент російських зусиль з руйнування мінських угод.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.
"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент триваючих зусиль РФ щодо руйнування мінських домовленостей і роздмухування збройного конфлікту", - зазначив Ніколенко.
Він підкреслив, що раніше Росія вже закрила місію спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" з російського боку кордону. А рішення Постійної ради ОБСЄ направлено на забезпечення мандата Спеціальної моніторингової місії на всій території України.
"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їх пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, гарантувати безпеку", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях в Донецьку та Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
Отвётка Израиля -- погибло ---292 человека
Сразу жалобы в ООН -- погибли мирные жители
Ответ простой --мужики 23---30 лет это мирные жители и все
Если бы Украина хот раз в месяц делала такую ответку
Думаю стрелять уже не было желающих