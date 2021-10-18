УКР
Глава Пентагону Остін 19 жовтня вирушить до Києва, - посольство

У вівторок, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомили в пресслужбі американського посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України, де висловить свою повагу в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисників України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України в реалізації реформ у сфері оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.

Після зустрічі Остін та міністр Таран виступлять із заявами та дадуть відповідь на декілька запитань.

Потім міністр оборони США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту в Україну голова Пентагону Остін зустрінеться із Зеленським і Тараном

Зеленський Володимир (25234) Пентагон (1456) посольство (959) США (24117) Таран Андрій (267) Остін Ллойд (521)
Это пркрасно. Пусть на постоянной основе у них будет штаб-квартира.
18.10.2021 14:26 Відповісти
В основном будут обсуждать чем еще фыздыть рашистских оккупантов ,хрюсский...
18.10.2021 14:59 Відповісти
18.10.2021 14:26 Відповісти
Вивідає всі наші секрети.
18.10.2021 14:33 Відповісти
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зустрітися з Петром Порошенком, як як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування .
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
18.10.2021 14:37 Відповісти
