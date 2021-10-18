Глава Пентагону Остін 19 жовтня вирушить до Києва, - посольство
У вівторок, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це повідомили в пресслужбі американського посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України, де висловить свою повагу в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисників України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України в реалізації реформ у сфері оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.
Після зустрічі Остін та міністр Таран виступлять із заявами та дадуть відповідь на декілька запитань.
Потім міністр оборони США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво у сфері безпеки.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
