Дітей в окупованому Криму з молодших класів навчають поводитися з важким озброєнням, - прокурор АРК Поночовний
Окупаційна "влада" в Криму активно веде пропаганду серед дітей і вчить їх поводитися зі зброєю вже в молодших класах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний.
"Виховання дітей у Криму з молодших класів здійснюється з військовим ухилом. Діти з початкової і середньої школи, окрім пропагандистського виховання у стилі "віддати життя за батьківщину", навчаються поводитися зі зброєю – і не тільки стрілецькою, а і з вибуховими пристроями і різного роду важкою зброєю", – сказав прокурор.
Він повідомив, що у зв'язку із цим кейсом українська прокуратура Криму оголосила про підозру двом особам – керівникам об'єднання "Юнармія", яке є суспільним підрозділом міністерства оборони Росії і відповідає за мілітаризоване виховання дітей у Криму.
Зачем нам прокурор, который считает, что "отдать жизнь за родину" это пропагандистское воспитание? Гнать его в шею.
- Какие камни? Вам сразу В "РАЙ"!
Тема нашего практического занятия - устройство гранаты Ф-1.