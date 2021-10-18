Дітей в окупованому Криму з молодших класів навчають поводитися з важким озброєнням, - прокурор АРК Поночовний

Окупаційна "влада" в Криму активно веде пропаганду серед дітей і вчить їх поводитися зі зброєю вже в молодших класах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний.

"Виховання дітей у Криму з молодших класів здійснюється з військовим ухилом. Діти з початкової і середньої школи, окрім пропагандистського виховання у стилі "віддати життя за батьківщину", навчаються поводитися зі зброєю – і не тільки стрілецькою, а і з вибуховими пристроями і різного роду важкою зброєю", – сказав прокурор.



Він повідомив, що у зв'язку із цим кейсом українська прокуратура Криму оголосила про підозру двом особам – керівникам об'єднання "Юнармія", яке є суспільним підрозділом міністерства оборони Росії і відповідає за мілітаризоване виховання дітей у Криму.

