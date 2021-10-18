УКР
Дітей в окупованому Криму з молодших класів навчають поводитися з важким озброєнням, - прокурор АРК Поночовний

Окупаційна "влада" в Криму активно веде пропаганду серед дітей і вчить їх поводитися зі зброєю вже в молодших класах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний.

"Виховання дітей у Криму з молодших класів здійснюється з військовим ухилом. Діти з початкової і середньої школи, окрім пропагандистського виховання у стилі "віддати життя за батьківщину", навчаються поводитися зі зброєю – і не тільки стрілецькою, а і з вибуховими пристроями і різного роду важкою зброєю", – сказав прокурор.

Він повідомив, що у зв'язку із цим кейсом українська прокуратура Криму оголосила про підозру двом особам – керівникам об'єднання "Юнармія", яке є суспільним підрозділом міністерства оборони Росії і відповідає за мілітаризоване виховання дітей у Криму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-лікарні в окупованому Криму заповнені на 95%, люди змушені лікуватися вдома, - Денісова

діти (5272) Крим (14222) окупація (6827) Поночовний Ігор (19)
наших бы тоже не мешало подучить на всякий случай... а то будут как клован бегать от военкомата
18.10.2021 14:31 Відповісти
Ипанутым нет покоя…
18.10.2021 14:32 Відповісти
Ага и по Лондонам жить-учиться , а в Украину только по праздникам приезжать , в вышиванках с папами постоять-попиариться
18.10.2021 14:45 Відповісти
наших бы тоже не мешало подучить на всякий случай... а то будут как клован бегать от военкомата
18.10.2021 14:31 Відповісти
Ага и по Лондонам жить-учиться , а в Украину только по праздникам приезжать , в вышиванках с папами постоять-попиариться
18.10.2021 14:45 Відповісти
Тех, кто сдает территории - насилуют как хотят...
18.10.2021 14:31 Відповісти
Те кто сдал территории без единого выстрела свалили из Крыма при первом шухере.
18.10.2021 14:47 Відповісти
Ипанутым нет покоя…
18.10.2021 14:32 Відповісти
Детей в оккупированном Крыму с младших классов учат обращаться с тяжелым вооружением, многие предпочитают носить головной убор в форме "башни танка"
18.10.2021 14:33 Відповісти
Во щастя привалило кримнашам. Воюватимуть в різних сиріях.
18.10.2021 14:37 Відповісти
Свежее удобрение и местным собакам радость.
18.10.2021 15:36 Відповісти
Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием - и не только стрелковым, но и со взрывными устройствами и разного рода тяжелым вооружением", - сказал прокурор. Источник:
Зачем нам прокурор, который считает, что "отдать жизнь за родину" это пропагандистское воспитание? Гнать его в шею.
18.10.2021 14:44 Відповісти
Х'ясе...
18.10.2021 14:46 Відповісти
- Хоть камни с неба!
- Какие камни? Вам сразу В "РАЙ"!
18.10.2021 14:57 Відповісти
Здравствуйте, дети.
Тема нашего практического занятия - устройство гранаты Ф-1.
18.10.2021 15:35 Відповісти
Все вірно. А то бач розпустилися. Приходить до школи з Сайгою і не годен жодного разу влучити. Два постріли в "молоко".
18.10.2021 15:41 Відповісти
буде ще одна повість https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8 «Сволочи» .
18.10.2021 16:00 Відповісти
Типичный талибан.А потом эти дети,захватывают Афганистан,щоб покататься на атракционах,покушать мороженое,пострелять в толпу и нарядить кран трупами как ёлку на Рождество
18.10.2021 16:50 Відповісти
тугосери путлерюргенда
18.10.2021 17:50 Відповісти
18.10.2021 18:03 Відповісти
 
 