Зеленський доручив МОЗ забезпечити можливість вакцинації проти COVID-19 на вихідних, - ОП
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення темпів вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові МОЗ Віктору Ляшку невідкладно відновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Керівники ОДА мають надати графіки пунктам, затвердити і проконтролювати їхнє дотримання.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.
"Зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість", – зазначив Зеленський.
Глава держави також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.
На второй год вакцинации, они додумались, что людям удобнее вакцинироваться в НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!