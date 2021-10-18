Зеленський доручив МОЗ забезпечити можливість вакцинації проти COVID-19 на вихідних, - ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення темпів вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові МОЗ Віктору Ляшку невідкладно відновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Керівники ОДА мають надати графіки пунктам, затвердити і проконтролювати їхнє дотримання.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість", – зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

