1 315 18

Зеленський доручив МОЗ забезпечити можливість вакцинації проти COVID-19 на вихідних, - ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення темпів вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові МОЗ Віктору Ляшку невідкладно відновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Керівники ОДА мають надати графіки пунктам, затвердити і проконтролювати їхнє дотримання.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість", – зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

Також читайте: У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19: Оприлюднять вже цього тижня

вакцина (4419) Зеленський Володимир (25234) COVID-19 (19767)
18.10.2021 14:36 Відповісти
Проснулся или вышел с клинча. Пункты вакцинации и так работают в выходные и уже давно. Я лично прививался именно в выходные.
18.10.2021 14:40 Відповісти
Неужели тупой зеленый цахес решил выйти из двухлетней спячки? НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ принят ещё в апреле. Он не выполнялся ни в один месяц. Выполнение в разные месяцы от 5 до 40% - не более, а оманский осёл вдруг решил что-то ускорить? Не поздновато? Сделано всего 14млн. прививок. По НАЦПЛАНУ к 31.12.21 должно быть сделано почти 48млн. Отставание 34млн. (!!!). Нынешними неспешными темпами (по 3-3,5млн./мес. вместо 8,5млн. по плану) они выполнят его как раз к 31.12.22, т.е., НА ГОД ПОЗЖЕ! Хотя, подумаешь, зеленым к такому не привыкать. Главное - жить без напряга. ПОГОЛОВНЫЙ ПОФИГИЗМ - их личная философия, которую они навязывают всей стране...
18.10.2021 14:51 Відповісти
18.10.2021 14:36 Відповісти
18.10.2021 14:43 Відповісти
А в шабат?
18.10.2021 14:37 Відповісти
Проснулся или вышел с клинча. Пункты вакцинации и так работают в выходные и уже давно. Я лично прививался именно в выходные.
18.10.2021 14:40 Відповісти
Мы тоже - именно в воскресенье в МВЦ...
18.10.2021 14:57 Відповісти
А шо щас колят? Можно выбирать?
18.10.2021 14:41 Відповісти
Пфайзер, Астра Зенека и Коронавак
18.10.2021 14:42 Відповісти
Літять уткі.... то не пісня, а бійка зелених у лікарні.
18.10.2021 14:42 Відповісти
Неужели тупой зеленый цахес решил выйти из двухлетней спячки? НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ принят ещё в апреле. Он не выполнялся ни в один месяц. Выполнение в разные месяцы от 5 до 40% - не более, а оманский осёл вдруг решил что-то ускорить? Не поздновато? Сделано всего 14млн. прививок. По НАЦПЛАНУ к 31.12.21 должно быть сделано почти 48млн. Отставание 34млн. (!!!). Нынешними неспешными темпами (по 3-3,5млн./мес. вместо 8,5млн. по плану) они выполнят его как раз к 31.12.22, т.е., НА ГОД ПОЗЖЕ! Хотя, подумаешь, зеленым к такому не привыкать. Главное - жить без напряга. ПОГОЛОВНЫЙ ПОФИГИЗМ - их личная философия, которую они навязывают всей стране...
18.10.2021 14:51 Відповісти
С УМА СОЙТИ!
На второй год вакцинации, они додумались, что людям удобнее вакцинироваться в НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
18.10.2021 14:53 Відповісти
Вакцинация след. года не будет прибавляться к нынешним цифрам. Это как прививки от гриппа - следующий сезон - новые штаммы, новый отсчёт привитых с нуля... Важна было успеть вакцинировать именно 70% взрослых до конца этого года. Именно эта цифра и была в НАЦПЛАНЕ ВАКЦИНАЦИИ, принятом РНБО и подписанном лично зеленым карликом. Ну да мало ли чего онО там обещалО и подписывалО... Тысячи, миллионы и миллиарды... Зарплаты, мосты, тесты, вакцины, деревья и т.д.... Кто-то ещё воспринимает этот квартальный балаган всерьёз???
18.10.2021 14:56 Відповісти
Зеленые заняты только тем, как облегчить себе работу. Сначала зеля обещает, что "вакцинация в Украине не будет отставать от других стран", но, при этом, нормальные страны планируют полн. вакцинировать по 70% населения к 31.08.21, а зеленые берут 70% только от взрослых и срок сдвигают до 31.12.21. Дальше начинается самое страшное. Даже этот уменьшенный план не выполняется АБСОЛЮТНО, но степанову это прощают 3 месяца, а ЛЯШКУ - вот уже пять месяцев. Отставание многократное, но они делают вид, что в целом всё неплохо. Тактика одинакова на всех направлениях: "ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!" Это предсказывали ещё до выборов, но тогда никто не знал о будущей пандемии и что последствия зеленой тупости будут выражаться не потерянных млрд.грн., а в потерянных десятках тысяч жизней...
18.10.2021 15:05 Відповісти
а вот если бы не поручил ...)))
18.10.2021 15:50 Відповісти
 
 