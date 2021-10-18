РНБО має терміново розглянути "вагнергейт" як держзраду і фінансування тероризму через державний "Укрексімбанк", - нардепка "ЄС" Геращенко

Рада національної безпеки і оборони має негайно розглянути питання про державну зраду через злив спецоперації із затримання "вагнерівців", а також справу про фінансування тероризму через державний "Укрексімбанк".

Про це в ході Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"РНБО собою замінила у нас судові органи, правоохоронні органи. Вони помилково 108 "ворів в законі" вносять у списки, потім з’ясовують – вони "вори в законі" чи не "вори в законі". Чи вони їм заплатили, щоб вийти з цього списку?", – зауважує Геращенко.

"РНБО має негайно зібратися щодо справи державної зради, тому що сам Зеленський зізнався, що він здав спецоперацію українських спецслужб по "вагнерівцях", – вважає Геращенко.

"Також у нас є державний банк "Укрексімбанк", керівник якого фінансував тероризм, виділили 60 мільйонів доларів цього року на фінансування терористичних структур так званої ДНР. Хочу нагадати, що правоохоронні органи поки що не порушили кримінальних справ з цього приводу. Вони поки що Мецгера направили на домашній арешт за справою нападу на журналів. Але жодної реакції від Зеленського щодо його друга, який фінансував тероризм, поки що немає", – констатує Геращенко.

"Наша фракція звернулася до правоохоронних органів з вимогою негайно порушити кримінальні справи саме за фактом фінансування тероризму і за фактом державної зради з найвищих кабінетів", – резюмує співголова "Європейської Солідарності".