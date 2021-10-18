УКР
РНБО має терміново розглянути "вагнергейт" як держзраду і фінансування тероризму через державний "Укрексімбанк", - нардепка "ЄС" Геращенко

РНБО має терміново розглянути

Рада національної безпеки і оборони має негайно розглянути питання про державну зраду через злив спецоперації із затримання "вагнерівців", а також справу про фінансування тероризму через державний "Укрексімбанк".

Про це в ході Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"РНБО собою замінила у нас судові органи, правоохоронні органи. Вони помилково 108 "ворів в законі" вносять у списки, потім з’ясовують – вони "вори в законі" чи не "вори в законі". Чи вони їм заплатили, щоб вийти з цього списку?", – зауважує Геращенко.

"РНБО має негайно зібратися щодо справи державної зради, тому що сам Зеленський зізнався, що він здав спецоперацію українських спецслужб по "вагнерівцях", – вважає Геращенко.

Також читайте: Депутати на зустрічі з Венедіктовою вимагали розслідувати "Вагнергейт", фінансові афери Зеленського та фальсифікацію законів у парламенті, - Герасимов

"Також у нас є державний банк "Укрексімбанк", керівник якого фінансував тероризм, виділили 60 мільйонів доларів цього року на фінансування терористичних структур так званої ДНР. Хочу нагадати, що правоохоронні органи поки що не порушили кримінальних справ з цього приводу. Вони поки що Мецгера направили на домашній арешт за справою нападу на журналів. Але жодної реакції від Зеленського щодо його друга, який фінансував тероризм, поки що немає", – констатує Геращенко.

"Наша фракція звернулася до правоохоронних органів з вимогою негайно порушити кримінальні справи саме за фактом фінансування тероризму і за фактом державної зради з найвищих кабінетів", – резюмує співголова "Європейської Солідарності".

+15
показати весь коментар
18.10.2021 14:45 Відповісти
+11
показати весь коментар
18.10.2021 14:58 Відповісти
+8
Зебобіки дружно почали , безпідставно , заинувачувати опозицію і
змхищати свого пришелепкуватого наркомана і злодія в законі !

Ну і як , хоть платять нормально , зеботи зашорені ?
показати весь коментар
18.10.2021 14:52 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 14:45 Відповісти
Неужели со всей партии ес не нашлось хотя бы одного без компромата ? )) - Шо опять фото с новинским выставлять ? )) ШО...ОПЯТЬ ? ))))
показати весь коментар
18.10.2021 14:46 Відповісти
Хотя сам вопрос правильный и я его поддерживаю полностью. Но ! Пусть честные обвиняют. Это их право.
показати весь коментар
18.10.2021 14:47 Відповісти
а ты сам настолько честный чтобы это строчить здесь...?
показати весь коментар
18.10.2021 14:54 Відповісти
в чому компромат, коли її вітають з днем народження?
У вас, у чистопородних 73/%зебілів викривлене поняття порядності.
показати весь коментар
18.10.2021 14:56 Відповісти
дебіл, чікатіло в тюрмі сидить; а цього зажопа, як би того ти не хотів, але 13% вибрали нардепом. Врешті, з твоїх податків йому з/п виплачується.
показати весь коментар
18.10.2021 15:01 Відповісти
И с Чикатилой так же - 13% купили бы тебе такси в тюрьму и договорились о встрече с ним. И в торжественной обстановки все свешилось ))
показати весь коментар
18.10.2021 15:03 Відповісти
до чого ж глинистий кокс в подлякової шобли: про таксі до тюрми для цитат приготували...
показати весь коментар
18.10.2021 15:10 Відповісти
На самом деле это было все для смеха сказано. Чтобы ты в объемно пространственной композиции все прочувствовал ))
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
СМЕШНО!
Геращенко надеется, что Зеленский САМ СЕБЯ ПОСАДИТ?
Зеленский же говорил: "Я же не ЛОХ?"
показати весь коментар
18.10.2021 14:47 Відповісти
Он лошара занюхана !
показати весь коментар
18.10.2021 14:53 Відповісти
Если он - лошара.
То тогда, кто те 18 миллионов, что за него голосовали?
показати весь коментар
18.10.2021 14:55 Відповісти
ну, не 18 мільонів, стільки баранів в Україні попросту нема...
показати весь коментар
18.10.2021 14:57 Відповісти
так, їх близько 25%
показати весь коментар
18.10.2021 15:01 Відповісти
та хто вас вже рахує....
показати весь коментар
18.10.2021 15:05 Відповісти
рахуй не рахуй...
показати весь коментар
18.10.2021 15:10 Відповісти
ти вже отримав
показати весь коментар
18.10.2021 15:25 Відповісти
Вот когда будете Геращенко у власти, тогда вам РНБО и будет должен, а пока пролетели на выборах, как фанера над Парижем, "работайте" над документами на галёрке политической жизни. По судебной и правоохранительной системам к вам очень много вопросов, поэтому кто бы кукарекал
показати весь коментар
18.10.2021 14:49 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 14:58 Відповісти
Які могили? Целлофановий мішок в кращому випадку і ніяких надписів. Вони зробили себе разом.
показати весь коментар
18.10.2021 16:02 Відповісти
на впізнаю з одного рядка... а який логін в тебе був до деактивації?
показати весь коментар
18.10.2021 14:59 Відповісти
Для відправки козлорилого в спам не обовязково знати його нік
показати весь коментар
18.10.2021 16:05 Відповісти
На какую пенсию?

А продолжение сериала в реале "Слуга урода" из суда, а потом из тюрьмы???
показати весь коментар
18.10.2021 15:06 Відповісти
Зебобіки дружно почали , безпідставно , заинувачувати опозицію і
змхищати свого пришелепкуватого наркомана і злодія в законі !

Ну і як , хоть платять нормально , зеботи зашорені ?
показати весь коментар
18.10.2021 14:52 Відповісти
"терміново розглянути вагнергейт" - це буде першим питанням РНБО - але іншого складу, починаючи з його голови.
показати весь коментар
18.10.2021 14:53 Відповісти
"При таких свиньях… как-то и сам становишься… А я и в цари записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!"
показати весь коментар
18.10.2021 16:25 Відповісти
Ірина Геращенко, Тетяна Чорновіл, Льосік Гончаренко, Парубій...
Петро Олексійович навмисне оточує себе людьми з низьким інтелектом, щоб на їх фоні виглядати як орел
показати весь коментар
18.10.2021 15:00 Відповісти
це ти спеціально чи не навизначніших активістів Майдану (включно з його керівником, комендантом містечка) набрехав як осіб з низьким інтелектом?
показати весь коментар
18.10.2021 15:05 Відповісти
я був на Майдані
спочатку в другій Івано-Франківській сотні, потім у восьмій, київської сотні не було
спілкувався з Парубієм немало
ти ні разу
так, у нього низький інтелект
показати весь коментар
18.10.2021 15:13 Відповісти
3,14стец, який в тебе інтелект...
показати весь коментар
18.10.2021 15:20 Відповісти
Патамушо фопы... 6 процентов...
показати весь коментар
18.10.2021 15:09 Відповісти
це його шавки, не більше
показати весь коментар
18.10.2021 16:10 Відповісти
И при этом ты топишь за зеленского, который не может построить сколько ни будь логически связное предложение, в отличие от всех перечисленных тобой людей, хотя проработал конферансье лет 20 своей жизни. что абсолютно точно говорит даже не о его низком уровне интеллекта, а скорее, об его отсутствии. Чмо ты лицемерное
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
Ну собирутся, ну рассмотрят... и решат, что ******* не виноват.

Лучше каждый день документируйте все проколы и думайте, как создать короткие информролики о преступлениях ******* для использования в период избирательной кампании. Их должно быть много и лучше в сравнении с деятельностью Порошенко, чтоб дошло до последнего упоротого безмозглого зедебила.
показати весь коментар
18.10.2021 15:04 Відповісти
"и лучше в сравнении с деятельностью Порошенко" - так вот тут и загвоздка)))))
показати весь коментар
18.10.2021 16:27 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:11 Відповісти
Не напружуйтесь так, жалюгідні. Вороття баризі вже не буде. А клоуна, як і баригу з часом очікує те що і саакашвілі.
показати весь коментар
18.10.2021 15:28 Відповісти
Кримінальна справа буде рівно через два з половиною роки, як Володю Косоворотку підуть і тоді доблєсні СБУ і прокуратура, і поліція, і ДБР, і НАБУ і навіть РНБО одночасно побачать тяжкий злочин в діях Найвєлічайшого і один поперед одного будуть проводити вилучення документів, експертизи і затримання зеленої маси (не силосу).
показати весь коментар
18.10.2021 15:41 Відповісти
Лохматять бабушку, лохматять, а зрада ніяк не получається )
показати весь коментар
18.10.2021 16:12 Відповісти
Дотепна ця Іра Геращенко. Розгляньте, каже , на РНБО питання які хоче ЄС і саме так, як хоче ЄС...
Більш тупішої аргументації важко вигадати. Зробіть за нас те що хочеться нам, і саме так, як ми вважаємо за потрібне...
Мало того, у ЄС вже конкретно звинувачують у фінансуванні тероризму, як доконаному факті, без усіляких доказів і рішень суду...
Коли вже цих "діячів", хтось прихопить за язика і вклеїть реальну кримінальну справу, аби менш патякали і були більш відповідальні за своє базікання.
показати весь коментар
18.10.2021 16:14 Відповісти
вони тупо виконують доручення свого імператора
показати весь коментар
18.10.2021 16:29 Відповісти
Серьезно?) Так бубочка не признавался в ГОСИЗМЕНЕ в прямом эфире?)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
Петя так і каже?
показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
Я задал конкретный вопрос) Я конечно понимаю, что у вас работа такая, но только это никак не спасет вашего клоуна от тюрьмы)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
Та не хвилюйся так. Все буде саме так, як ти кажеш. )
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
Не звертайте уваги на цього "такатребу" - воно навмисне викликає емоційні відповіді на свої вкиди, щоб потім сказати, що у вас немає аргументів. Хоча саме ні на одній з гілок не відповіло на поставлене питання і на багатьох було заспамлене.
Гадаю, що після накриття чергової ботоферми ФБ чи СБУ з НПУ воно зміник нік. Так що через місяць (а може й швидше) ми цього "гиксперда" не пабачимо під цим ніком.
показати весь коментар
18.10.2021 19:22 Відповісти
Тоді спочатку треба "прихопити за язика" ЗЕ! з Аваковим за безпідставне звинувачення Антоненка, Дугарь та Кузьменко у вбивстві Шеремета.
Чи ви тіки в чужих очах соринку бачити, а в свому й колоди не замітите?
показати весь коментар
18.10.2021 17:10 Відповісти
...а вже доведено, що Антоненко і Ко НЕ винуваті у справі Шеремета?
Про яку "колоду" ви верзете?
Рівень аргументації: "та це всім давно відомо" - залиште поросяботам...
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
О, я увидел уровень проФФесора))) Доказывать, что ты не виновен?))) Вы криворожский юридический оканчивали?)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:43 Відповісти
Аби скласти два і два - закінчувати Массачусетский університет не обов'язково.)
Просте питання до вас, як до "знавця" - який наразі юридичний статус у пана Антоненка і Ко?
Даю три варіанти(можна додати свій):
1. Підозрюваний у злочині(вбивстві П. Шеремета).
2. Виправданий судом, як непричетний до злочину(вбивства П. Шеремета).
3. Свідок у справі вбивства Шеремета.
От і побачимо хто які "калідори" закінчував...
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
Вот я именно об этом))) О "коридорах"))) praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Доказывать ВИНОВНОСТЬ должно следствие, а НЕ НЕВИНОВНОСТЬ доказывать обвиняемый))) Рукожопы трускавецкие)))
показати весь коментар
18.10.2021 18:22 Відповісти
То ти, як і віслючок, не читав Конституції? Ой, бідненький! Мови не знаєш чи читати не вмієш? Чи таке поняття як "презумція невинуватості" для тебе, як і для найвеличнішого юрЬІста - порожній звук?
показати весь коментар
18.10.2021 19:10 Відповісти
)...біда коли недалекий вдає із себе розумника. У тебе не вистачає ні інтелектуальних ресурсів, ні самокритичності, що власне властиво всім дурням, аби принаймні осмислити глибину своєї ущербності. Лишаю тебе на самоті із твоєю пихою і вірою, що ти "пабєділ".
показати весь коментар
18.10.2021 19:52 Відповісти
Тобто, окрім персональних образ тобі і відповісти нічим? Чи може ЗЕ з Аваковим на пресконференції не казали, що спіймали ВИНУВАТЦІВ у вбивстві Шеремета, хоча ще тривало слідство, а не те, що судовий процес! А може "презумція невинуватості" - то моя вигадка? Чи для тебе "Підозрбваний"="Винуватий"?

То хто з нас "недалекий"? А рещту, про "самокритичність", "дурнів", "пихи", "ущербності"... Стань перед дзеркалом і скажи це - адресат буде саме той!
показати весь коментар
18.10.2021 20:04 Відповісти
...ти хоч дивився ту пресс-конференцію? Якщо Зе чи Аваков сказали, що спіймали убивць Шеремета - я персонально попрошу у тебе вибачення і видалю свій акаунт назавжди.
Але якщо ні - те ж саме зробиш ти. Годиться? Справедливо? Чи будемо йорзати?
показати весь коментар
18.10.2021 20:57 Відповісти
«Ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Ми з вами одержали дуже багато відповідей - ви самі це бачили. », - зазначив Президент.

Не "підозрювані", не "свідки" ні навіть не "причетні до"... А "вбивці"! То шо? "Будемо йорзати?" (с)
показати весь коментар
18.10.2021 22:06 Відповісти
...ха.)) Аваков сказав підозрювані. Зеленський - ймовірні. Ймовірні, Карл! Синонім підозрювані, можливі.
Так що не потрібно ля-ля. Ніхто, підкреслюю, НІХТО не звинуватив їх у вбивстві Шеремет.
Якщо ти маєш якесь поняття про порядність - вибачайся. Але я переконаний - ти вибереш саме "йорзання", бо і "ймовірні" і "підозрювані" волієш не помічати.
Що, власне, і не дивно для типового поросябота(читай лицеміра). Бувай, не кашляй "юрЫст"!
показати весь коментар
19.10.2021 00:00 Відповісти
Тобто якщо я скажу, що ви "можливо пєдофіл", "ймовірно збоченець", то ніяких образ? Адже це всього-навсього "ймовірно" та "можливо", так?

А якщо я буду при цьому гарантом Конституції або міністром МВС, а ви під слідством??? Теж з'їсте? І навіть не звернетесь до суду про приниження, порушення констицуційних прав чи необґрунтовані звинувачення????

Де-юре - порушення конституційних прав громадян гарантом Конституції, де-факто - тиск на суддівську гілку, що під впливом друга свого друга Портнова..
показати весь коментар
19.10.2021 00:31 Відповісти
...)))прямо майстер-клас по йорзанню.
Плавно перейшли на "образи", "приниження"...)

По вашому Аваков і Зе, "згідно Конституції" і аби нікого не образити/принизити, повинні були висловитись приблизно так: "було затримано невинуватих громадян Антоненка і Ко, які згідно презумпції невинуватості ніяким чином не причетні до вбивства П. Шеремета..." Так?)))
Вперед до нових вершин йорзання!
показати весь коментар
19.10.2021 10:45 Відповісти
Не пересмикуйте.

На стадії слідства та навіть судового процесу аж до винесення вирока судом вони лише "підозрювані", "підзахисні" чи "обвинувачені" у скоїнні злочину. А там вже хай кажуть "ймовірні підозрювані" (Аваков) або "можливі підозрювані" (ЗЕ) - то вже не є важливим. Але не "вбивці"!

Ну а стосовно образ, то я лише навів приклад з педофілом та збоченцем, щоб була зрозуміла моя думка. Якщо це вас ображає, то прошу вибачення. От тільки не розумію: чому ви вважаєте це образою? Я ж сказав "можливо" та "ймовірно"!
показати весь коментар
19.10.2021 12:25 Відповісти
Бойтесь своих желаний))) Вас первого загребут за вранье в комментариях)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:14 Відповісти
Просто дурням можна менше платити. Вони ж дурники.
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
Что совсем плохо в вашей конторе?))) Нормальные не идут?) Одних рукожопов понабирали?)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
Хочеш влаштуватись на роботу? Тобі не можна. Латентних ********** не беруть.
показати весь коментар
18.10.2021 17:52 Відповісти
...зараз Павло загуглить слово "латентний"... і може навіть не образиться.
показати весь коментар
18.10.2021 18:04 Відповісти
Тихо сам с собою))) Рукожопы)))
показати весь коментар
18.10.2021 18:26 Відповісти
Да я уже заметил уровень отбора среди зебилов))) Тупой и еще тупее))) Это же додуматься заявить, что нужно доказывать что невиновен)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:46 Відповісти
...все навіть гірше ніж я думав. Виявляється "я заявив, що потрібно доводити свою невинуватість".
Навіть не буду "хватати за язик" - де я таке "заявляв, аби не вводити такого поважного "знавця" у ступор і не примушувати жалюгідно йорзати, закопуючи себе все глибше і глибше...
Мої співчуття.
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
Так это мои слова?))) "...а вже доведено, що Антоненко і Ко НЕ винуваті у справі Шеремета?"
показати весь коментар
18.10.2021 18:27 Відповісти
... ну от, все чітко! Я НЕ ЗАЯВЛЯВ, що Антоненко ПОВИНЕН довести свою невинуватість. Я стверджував, що судом не встановлена непричетність пана Антоненка до інкримінованого йому правопорушення, Антоненка не звільнено і статус його , як підозрюваного, НЕ СКАСОВАНО.
То що, шановний, які "калідори" ви там закінчили?... Питання риторичне, бо далі з вами не цікаво.
показати весь коментар
18.10.2021 18:42 Відповісти
Рукожоп так ничего и не понял))) Суд не должен устанавливать непричастность, человек изначально НЕВИНОВЕН) В суде устанавливается вина) Это БАЗОВЫЕ принципы, непонятные рукожопам из трускавецких университетов)))
показати весь коментар
18.10.2021 19:20 Відповісти
не цікаво бо ти на рідкість тупе і абсолютно не розбираєшся в тому про що пишеш, суд не встановлює причетінсть, а прокурор повинен довести вину, чи причетність, як ти перднуло, а суду пофіг, це так працює, але тобі шмарклемозкому цього не зрозуміти.
показати весь коментар
18.10.2021 20:27 Відповісти
...це клініка. А отже ніякого здорового глузду. Хоча що від поросяботів очікувати...
Прокурор - доводить вину ПІДОЗРЮВАНОГО, адвокат - доводить(надає докази непричетності, чи спростовує доводи обвинувачення) невинуватість ПІДОЗРЮВАНОГО.
А суд, оцінивши доводи сторін процесу, виносить вердикт про ПРИЧЕТНІСТЬ(обґрунтованість звинувачення) підозрюваного до інкриміновано йому злочину(ЗЛОЧИНЕЦЬ), або непричетність звинуваченого до інкримінованого йому злочину, тобто звільняє від підозри (НЕ ВИНУВАТИЙ).
Наразі статус Антоненка і Ко - ПІДОЗРЮВАНИЙ(НІ) У СКОЄННІ ВБИВСТВА П. ШЕРЕМЕТА. Крапка.
Ніхто, підкреслюю, НІХТО, не звинуватив Антоненка у вбивстві. Йому оголошена ПІДОЗРА і тільки.
...хоча кому я все це розжовую?
показати весь коментар
18.10.2021 20:52 Відповісти
але ти дебіл, ти почитай що само непайсало, то звинувачення, то підозра, ***** дегенерат, ти абсолютно не розумієш про що пишеш, іди вчись, чи що, але тобі не допоможе, з такою плутатниною в думках, ти навіть ЗНО не здаси, ти мабуть з тих правозахисників, що з суду нарешті погнали.
показати весь коментар
19.10.2021 07:52 Відповісти
...у наступному житті, ти будеш баобабом.
показати весь коментар
19.10.2021 10:32 Відповісти
зато не балаболом, як ти
показати весь коментар
19.10.2021 17:25 Відповісти
Ну что там ерзальщик, забыли под каким ником что писали?))) Бывает)))
показати весь коментар
18.10.2021 18:40 Відповісти
Какой же всё-таки молодец Геращенко - ещё до решения суда уже объявила приговор!
показати весь коментар
18.10.2021 17:01 Відповісти
Так вона приклад з ЗЕ! бере. Той теж без вироку суду вбивць Шеремета спіймав на пресконференції з Аваковим. А чого? ЗЕ ж сам казав, що тепер ми усі преЗЕденти...
показати весь коментар
18.10.2021 17:12 Відповісти
Значит и ЗЕ молодец!
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
...хлопці налаштовані серйозно. Хлопці відповідальної відносяться до своєї невдячної роботи. Хлопцям не до іронії.
показати весь коментар
18.10.2021 18:09 Відповісти
Где вы увидели приговор?)
показати весь коментар
18.10.2021 17:18 Відповісти
В измене и финансировании терроризма
показати весь коментар
18.10.2021 17:51 Відповісти
Вы тоже криворожский юридический заканчивали?)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:58 Відповісти
Нет, я тоже в КВН играл
показати весь коментар
18.10.2021 22:44 Відповісти
Це ж жінки. Вони завжди занадо емоційні і не завжди розумні.
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
 
 