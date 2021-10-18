УКР
Новини
Наступне засідання ТСК Ради відбудеться 22 жовтня. Працюємо щодо Іловайська, продовжуємо "вагнерівців", - Безугла

Наступне засідання ТСК Ради відбудеться 22 жовтня. Працюємо щодо Іловайська, продовжуємо

Наступної п'ятниці, 22 жовтня, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України проведе чергове засідання.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава ТСК Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТСК в п'ятницю о 14:00. Вже працюємо щодо Іловайська, продовжуємо "вагнерівців", - уточнила Безугла.

Тимошенко запропонувала створити ТСК щодо ситуації в "Нафтогазі": Влітку газ для закачування був у 6 разів дешевше, але він не закачаний

Раніше  Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

ТСК (377) Іловайськ (269) ПВК Вагнер (1546) Безугла Мар’яна (315)
+14
Марьянкаааа, уже скоооро.
18.10.2021 15:00 Відповісти
+12
Удивляюсь слугам почему отодвинули рассмотрение вагнергейта Иловайском. Гораздо эффективнее было бы расследоватьвать зрады начиная, к примеру,с Полтавской битвы. До вагнеровцев бы можно было сто лет подходить.
18.10.2021 14:59 Відповісти
+11
при создании ВСК был нарушен регламент (Закон) и Положение о ВСК.. так вот ВСК обязано быть создано по каждому вопросу отдельно а эта БЕЗМОЗГЛАЯ НЕСЕТ ПУРГУ НЕ ПОНИМАЕТ РЫЖАЯ ШАЛАВА ЧТО ЕЙ ПРИДЕТСЯ СИДЕТЬ И ДОЛГО У ПАРАШИ....
18.10.2021 14:55 Відповісти
при создании ВСК был нарушен регламент (Закон) и Положение о ВСК.. так вот ВСК обязано быть создано по каждому вопросу отдельно а эта БЕЗМОЗГЛАЯ НЕСЕТ ПУРГУ НЕ ПОНИМАЕТ РЫЖАЯ ШАЛАВА ЧТО ЕЙ ПРИДЕТСЯ СИДЕТЬ И ДОЛГО У ПАРАШИ....
18.10.2021 14:55 Відповісти
18.10.2021 15:40 Відповісти
Все настолько испорчены и повязаны,что никакое дело не может завершится. Все становится уделом торгов и договорняков. Проще разогнать всех и взять власть военной хунте.
18.10.2021 14:56 Відповісти
Странно конечно, события 2014-го разбирать в 2021-м и всё бестолку, никаких результатов, анализа ситуации, виновных, посаженных, одна пустая болтовня за деньги налогоплатильщиков
18.10.2021 14:57 Відповісти
Удивляюсь слугам почему отодвинули рассмотрение вагнергейта Иловайском. Гораздо эффективнее было бы расследоватьвать зрады начиная, к примеру,с Полтавской битвы. До вагнеровцев бы можно было сто лет подходить.
18.10.2021 14:59 Відповісти
Марьянкаааа, уже скоооро.
18.10.2021 15:00 Відповісти
А, крабиха…
18.10.2021 15:00 Відповісти
?
Крабиха?
18.10.2021 15:05 Відповісти
Читайте Рыбникова, панове.
18.10.2021 15:09 Відповісти
по её пляско в Трускавце
18.10.2021 15:19 Відповісти
А че? Зато после каденции может на подтанцовку в труппу диджея Арахамии идти бабло заколачивать. Хипхоп, брейкденс, крабстайл.
18.10.2021 15:07 Відповісти
Это если не пасодют, что конечно вряд ли. Вот только боюсь, что клешни ей там поотрывают. А что делать крабу без клешней? Даже капуцину она вряд ли будет нужна
18.10.2021 15:20 Відповісти
Нет, после танца "краба" этой "звезде" - только на "Танцы со звездами"
18.10.2021 16:05 Відповісти
Що ти брешеш, ви там мислите як зруйнувати справу "вагнеровців"!!!!Розглядають вони!!! Тупа КОЗА!!!!!
18.10.2021 15:01 Відповісти
якщо вона - - колись тут, на форумі, появиться знову, то зможеш це їй прямо в морду висловити.
18.10.2021 15:15 Відповісти
18.10.2021 15:41 Відповісти
Даю 100%, що воно переглядає Цензор!!!!, та і та вся голота зі слуг д"явола теж!!!!!!!
18.10.2021 19:08 Відповісти
Как земля носит таких отборных, подлых тварей?..
18.10.2021 15:03 Відповісти
Преступники расследуют свое преступление...,разрыв понятий , там и в Иловайском деле уши Коломойского торчат.
18.10.2021 15:10 Відповісти
"Какая отвратительная рожа." (с)
18.10.2021 15:16 Відповісти
Это у нее лицо такое (с)
18.10.2021 15:27 Відповісти
Из всех последствий вагнергейта - стало увольнение Бурбы с воинской службы
18.10.2021 15:50 Відповісти
Чего "тянуть резину", ведь вагнергейт, Иловайск, офшоры ЗЕ - дело рук Петра.
18.10.2021 16:08 Відповісти
 
 