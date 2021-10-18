Наступне засідання ТСК Ради відбудеться 22 жовтня. Працюємо щодо Іловайська, продовжуємо "вагнерівців", - Безугла

Наступної п'ятниці, 22 жовтня, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України проведе чергове засідання.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава ТСК Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТСК в п'ятницю о 14:00. Вже працюємо щодо Іловайська, продовжуємо "вагнерівців", - уточнила Безугла.

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.