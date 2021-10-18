COVID-лікарні в окупованому Криму заповнені на 95%, люди змушені лікуватися вдома, - Денісова

В окупованому Криму місця для госпіталізації хворих COVID-19 заповнені на 95%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті омбудсмена Людмили Денісової.

"Протягом останніх тижнів на тимчасово окупованій території АР Криму та м. Севастополь показники захворюваності, госпіталізації та смертей, спричинені коронавірусною хворобою, стали критичними. Місця для госпіталізації хворих на COVID-19 заповнені на 95%. Жителі позбавлені можливості отримати своєчасну та належну медичну допомогу та вимушені лікуватися самостійно в домашніх умовах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому окупаційна "влада" чинить тиск на жителів півострова і працівників установ і організацій щодо обов'язкового щеплення російськими вакцинами, що не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

