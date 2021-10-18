УКР
COVID-лікарні в окупованому Криму заповнені на 95%, люди змушені лікуватися вдома, - Денісова

В окупованому Криму місця для госпіталізації хворих COVID-19 заповнені на 95%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті омбудсмена Людмили Денісової.

"Протягом останніх тижнів на тимчасово окупованій території АР Криму та м. Севастополь показники захворюваності, госпіталізації та смертей, спричинені коронавірусною хворобою, стали критичними. Місця для госпіталізації хворих на COVID-19 заповнені на 95%. Жителі позбавлені можливості отримати своєчасну та належну медичну допомогу та вимушені лікуватися самостійно в домашніх умовах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому окупаційна "влада" чинить тиск на жителів півострова і працівників установ і організацій щодо обов'язкового щеплення російськими вакцинами, що не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Також читайте: В ОРДЛО катастрофа через COVID-19, вмирають по тисячі людей на день, - Гармаш

карантин (18172) Крим (14222) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
ну что нам до этого, мадам денисова? занимайтесь своими прямыми обязанностями - гражданами Украины а не коллаборантами...
18.10.2021 14:58 Відповісти
можно подумать у нас по другому. скорая не забирает если цацька напальцевая показывает 90+.
18.10.2021 14:59 Відповісти
Чё,крысчане,скрепный "спутник" не помогает?Пробуйте дышать над картошкой.
18.10.2021 15:02 Відповісти
русскім народним методом - водка три рази на день до повного одуження
18.10.2021 14:59 Відповісти
Не растет там картошка. Без воды и на солончаках не хочет.
18.10.2021 15:30 Відповісти
Вот незадача...Ну пусть тогда пробуют дышать над портретом *****.И это....хорошего им настроения.
18.10.2021 15:35 Відповісти
Прэлестно!
18.10.2021 15:36 Відповісти
18.10.2021 20:03 Відповісти
А у нас как?????
18.10.2021 15:05 Відповісти
Чукча не читатель,чукча писатель...
18.10.2021 15:10 Відповісти
У нас харашо...а у вас как.
18.10.2021 15:50 Відповісти
зато без биндир і без правосєків, і під надійним каблуком чеченців-хазяїв. Коліться, їжте і пийте свій "спутнік" і не забувайте запивати бояришніком.
18.10.2021 15:16 Відповісти
Денисова должна, в первую очередь, наблюдать и реагировать за действиями государственных органов Украины для нас, тех, которые живут на подконтольной территории законам Украины. НАШИМИ правами и свободами. Здесь все в порядке, Людмила? Ведь нет же?
18.10.2021 16:11 Відповісти
В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия.

А у нас все хорошо
18.10.2021 16:41 Відповісти
Ви дивіться, що у нас робиться, а не переживаєте за кримчан.
18.10.2021 16:58 Відповісти
Чий Крим?
18.10.2021 17:04 Відповісти
не потрібно плутати землю, яка належить Укріїні і переселених рашистів і місцевих колаборантів
18.10.2021 17:12 Відповісти
Україні
