Директор київської школи просить ОАСК скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію

Директор київської школи Дмитро Ламза просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників деяких професій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Зокрема, він просить визнати протиправним і недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня, яким затвердили перелік професій, організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

Крім цього в суд надійшла заява про призупинення дії наказу про обов'язкову вакцинацію.

Читайте також: Мінімум одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів, - Шкарлет

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження у цьому адмінпозові, і з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів щодо його забезпечення.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчий влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.

вакцина (4419) карантин (18172) вчитель (407) Окружний адмінсуд Києва (539) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+9
Та вакцинуйся, хто тобі заважає?
Приходиш на Арену Львів (це в моїй расєї), підписуєш папір, що ти ні до кого не маєш претензій за наслідки для свого здоров'я, і люди, що не мають жодного правового статусу (принаймні вони відразу викликають поліцію при спробі вияснити, хто вони і на якій підставі це роблять) зроблять тобі укол, який на території України ніким офіційно не затверджений, бо не пройшов всіх необхідних процедур випробувань.
І коли ти будеш здихати від цього укола, заповідай зароблені гроші за тролінг в Інтернеті собі на пам'ятник.
показати весь коментар
18.10.2021 15:29 Відповісти
+8
як сказав Гарік Корогодський (співвласник Дрім тауна):
у нас в країні демократія, ніхто не примушує вакцинуватися
але я так само маю повне право не брати на роботу невакцинованих
показати весь коментар
18.10.2021 15:16 Відповісти
+7
Що, тільки один директор школи до цього здогадався?! Та наші суди повинні бути завалені аналогічними позовами від усіх навчальних закладів, торгових центрів та перевізників!
показати весь коментар
18.10.2021 15:17 Відповісти
18.10.2021 15:34 Відповісти
Який жах, тепер людство ділять на два табори -вакциновані, і ні! І між ними тепер - просто "ідеологічна війна"! Хто міг би про таке, подумати раніше, що таке може бути?!
18.10.2021 16:16 Відповісти
Їх методи старі, як світ. Розділяй і володарюй. А яким методом розділяти, то вже вторинне.

У пропаганду вакцин ввалюються неймовірні гроші. Ботоферми сходять піною. Тель-авізор надривається. В Інтернеті цензура, якої вільний світ в житті не бачив. При цьому права і свободи, гарантовані законами, просто забуті. Державні службовці і силовики отримують злочинні накази. При зверненні ніхто не дає письмових розпоряджень чи роз'яснень. Нічого не голосується, не виноситься на референдуми, не обговорюється з різних точок зору, а вводиться явочним порядком.

Тільки лиш тому треба триматися подалі від цих лютих експериментів. Власне, якщо у кого нема інстинкту самозбереження; хто готовий проміняти здоровий глузд на сумнівні локальні зручності - той пропав.
18.10.2021 17:08 Відповісти
а який вихід тоді? невакцинованому здихати без грошей? чи ви підкажете де без вакцинації працювати?
зараз усіх на роботах примушують вакцинуватися.
люди не виходять на протести, тобто вакцинація перемогла і полюбому відтепер всі будуть бігати з перепустками.
18.10.2021 17:41 Відповісти
А що цей директор пропонує як альтернативу ??? Знову дистанційне навчання??? Обов'язкова вакцинація - це нормально!!! особливо в школі
18.10.2021 16:30 Відповісти
Завтра тебе дибільний ляжко переконає що анальний секс у школі це нормально.
18.10.2021 16:42 Відповісти
Альтернатива є - не виконувати злочинних наказів. Зрештою, так написано в Конституції. Хто виконує злочинний наказ - сам злочинець.
18.10.2021 17:20 Відповісти
шановний, ви у якій країні живете? яка конституція? альо.
18.10.2021 17:42 Відповісти
Що,дочекалися вакцинального Геноциду 'То,лі,ісчьо будеть,-ой,йо,йой'
18.10.2021 18:19 Відповісти
