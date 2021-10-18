Директор київської школи просить ОАСК скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію

Директор київської школи Дмитро Ламза просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників деяких професій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Зокрема, він просить визнати протиправним і недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня, яким затвердили перелік професій, організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

Крім цього в суд надійшла заява про призупинення дії наказу про обов'язкову вакцинацію.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження у цьому адмінпозові, і з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів щодо його забезпечення.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчий влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.