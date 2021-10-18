Директор київської школи просить ОАСК скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію
Директор київської школи Дмитро Ламза просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників деяких професій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОАСК.
Зокрема, він просить визнати протиправним і недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня, яким затвердили перелік професій, організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.
Крім цього в суд надійшла заява про призупинення дії наказу про обов'язкову вакцинацію.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження у цьому адмінпозові, і з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів щодо його забезпечення.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.
На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчий влади, а також місцевих державних адміністрацій.
Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.
У пропаганду вакцин ввалюються неймовірні гроші. Ботоферми сходять піною. Тель-авізор надривається. В Інтернеті цензура, якої вільний світ в житті не бачив. При цьому права і свободи, гарантовані законами, просто забуті. Державні службовці і силовики отримують злочинні накази. При зверненні ніхто не дає письмових розпоряджень чи роз'яснень. Нічого не голосується, не виноситься на референдуми, не обговорюється з різних точок зору, а вводиться явочним порядком.
Тільки лиш тому треба триматися подалі від цих лютих експериментів. Власне, якщо у кого нема інстинкту самозбереження; хто готовий проміняти здоровий глузд на сумнівні локальні зручності - той пропав.
зараз усіх на роботах примушують вакцинуватися.
люди не виходять на протести, тобто вакцинація перемогла і полюбому відтепер всі будуть бігати з перепустками.