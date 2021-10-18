Уряду треба створити 860 тисяч нових робочих місць, щоб виконати плани надходжень щодо ПДФО в Бюджеті-2022, - Кулініч

Для досягнення плану надходжень з податку на доходи фізичних осіб, який закладений у Бюджеті-2022, уряду необхідно буде створити 860 тисяч нових робочих місць, що за нинішніх економічних умов майже нереально.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"Відповідно до розрахунків уряду, планується зростання ПДФО на 13,3%, а його загальна сума буде складати 408 млрд грн. Але виходить, що динаміка запланованого зростання реальної зарплати у 2022 році майже в три рази перевищує динаміку росту економіки. А це в принципі є малоймовірним", - підкреслив депутат.

Олег Кулініч додав, що, за оцінками експертів, плановий показник надходжень від ПДФО у Бюджеті-2022 завищено на близько 40 млрд грн.

Окрім того, голова депутатської групи "Довіра" звернув увагу на те, що, згідно проекту Державного бюджету на 2022 рік, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня складатиме 1934 гривні, що майже в два рази нижче фактичного прожиткового мінімуму.

"А найгірше те, що пенсії нижче фактичного прожиткового мінімуму у нас отримують понад 8 мільйонів пенсіонерів. А це 73,3 % від їх загальної чисельності. Розмір фактичного прожиткового мінімуму все далі відривається від закладених урядом показників", - вважає Кулініч.

Депутат прогнозує, що швидке зростання цін на продукти харчування та енергоносії суттєво прискорить темпи інфляції, а за таких обставин фактично нівелюється заплановане бюджетом збільшення соціальних виплат та зарплат.

"Тому Уряд має врахувати всі соціальні ризики при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2022 рік, щоб цей ключовий документ для країни вийшов збалансованим", - резюмував Олег Кулініч.