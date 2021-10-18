УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини
1 789 25

Уряду треба створити 860 тисяч нових робочих місць, щоб виконати плани надходжень щодо ПДФО в Бюджеті-2022, - Кулініч

Уряду треба створити 860 тисяч нових робочих місць, щоб виконати плани надходжень щодо ПДФО в Бюджеті-2022, - Кулініч

Для досягнення плану надходжень з податку на доходи фізичних осіб, який закладений у Бюджеті-2022, уряду необхідно буде створити 860 тисяч нових робочих місць, що за нинішніх економічних умов майже нереально.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра", народний депутат Олег Кулініч.

"Відповідно до розрахунків уряду, планується зростання ПДФО на 13,3%, а його загальна сума буде складати 408 млрд грн. Але виходить, що динаміка запланованого зростання реальної зарплати у 2022 році майже в три рази перевищує динаміку росту економіки. А це в принципі є малоймовірним", - підкреслив депутат.

Олег Кулініч додав, що, за оцінками експертів, плановий показник надходжень від ПДФО у Бюджеті-2022 завищено на близько 40 млрд грн.

Окрім того, голова депутатської групи "Довіра" звернув увагу на те, що, згідно проекту Державного бюджету на 2022 рік, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня складатиме 1934 гривні, що майже в два рази нижче фактичного прожиткового мінімуму.

"А найгірше те, що пенсії нижче фактичного прожиткового мінімуму у нас отримують понад 8 мільйонів пенсіонерів. А це 73,3 % від їх загальної чисельності. Розмір фактичного прожиткового мінімуму все далі відривається від закладених урядом показників", - вважає Кулініч.

Депутат прогнозує, що швидке зростання цін на продукти харчування та енергоносії суттєво прискорить темпи інфляції, а за таких обставин фактично нівелюється заплановане бюджетом збільшення соціальних виплат та зарплат.

"Тому Уряд має врахувати всі соціальні ризики при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2022 рік, щоб цей ключовий документ для країни вийшов збалансованим", - резюмував Олег Кулініч.

Автор: 

робота (1280) Кулініч Олег депутат (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
+9
В смысле "почти"? А миллиард деревьев кто садить будет?
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
+7
Так недавно же создавали уже!
показати весь коментар
18.10.2021 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так недавно же создавали уже!
показати весь коментар
18.10.2021 15:18 Відповісти
Надо повторить
показати весь коментар
18.10.2021 15:40 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:22 Відповісти
Кулинич, так может быть Правительство хочет вывести из тени не платящих налоги, вместо создания новых мест? Не пробовали подумать об этом? Наш теневой сектор один из самых больших в Европе. Другое дело, захотят ли люди сами платить налоги при таком неадекватном распределении денег в бюджете и тотальном воровстве. А цены на продукты действительно вызывают озабоченность и глубокую обеспокоенность своим странным ростом
показати весь коментар
18.10.2021 15:22 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
Тут любую, начиная с кравчука, рожу можно прифотошопить.
показати весь коментар
18.10.2021 16:15 Відповісти
В смысле "почти"? А миллиард деревьев кто садить будет?
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
офис простых решений предлагает поднять ндфл с есв для всех работающих трудящих и их работодателей. Когда знаешь, все просто:
показати весь коментар
18.10.2021 15:24 Відповісти
Залишиться тільки навчити гарно працювати оті 860000 щасливців. Та й за достойную мінімалку...
показати весь коментар
18.10.2021 15:25 Відповісти
********** перекрывай безвиз или скоро перестануть давать деньги в туалете
показати весь коментар
18.10.2021 15:26 Відповісти
И написать новую версию книги "Фантастические твари и места их обитания в Украине".
показати весь коментар
18.10.2021 15:29 Відповісти
Та делов то.
Выдайте каждому по лопате, или по одной на троих, и пускай они посадят по дереву. Тут два в одном, и 1 миллион деревьев, как обещал Членограй, посадят и 1 миллион рабочих мест. Так, что шах и мат вам, точнее нам, порохоботы.
показати весь коментар
18.10.2021 15:36 Відповісти
столько зеленых соплежуев в стране не наберется....
показати весь коментар
18.10.2021 15:40 Відповісти
Ну, судя по результатам выбором 2019 года, можно высадить гораздо больше деревьев, и естественно создать при этом гораздо больше рабочих мест.
показати весь коментар
18.10.2021 15:42 Відповісти
черновцы, спортлайф, устроены официально только процентов 10, остальные- пенсионного возраста не официально и так все и везде
показати весь коментар
18.10.2021 15:36 Відповісти
А вы в квартал 95 обратите своё внимание, с разного рода артистами и киноиндустрией. Вот где бабло без налогов рекой.
показати весь коментар
18.10.2021 15:43 Відповісти
Ага, квартал наверное и чеки за свои выступления на частных корпоративах высисывает?)
показати весь коментар
18.10.2021 17:08 Відповісти
Я не отношусь к электорату Зеленского и Слуг народа, а также ОПЗЖ, Голоса и БабыЮли.
показати весь коментар
18.10.2021 17:55 Відповісти
Миллиард деревьев посадят и сразу начнут создавать рабочие места, нужно просто немного подождать))))
показати весь коментар
18.10.2021 16:05 Відповісти
Отлично! У нас будет 860000 новых налоговиков и других фискалов! Ура, теперь они вдесятеро больше налогов соберут!
показати весь коментар
18.10.2021 16:42 Відповісти
Рабочие мечта,идиоты,нужно создавать не ради налогов,которые потом разворовывают казнокрады,их создают потому что страна и люди должны развиваться и богатеть,но если экономикой рулит такой идиот как гетьманович,фанат лукашенки и законов путина,никогда рабочих мест создано не будет.
показати весь коментар
18.10.2021 17:15 Відповісти
 
 