Це міжнародний тероризм: Українська делегація в ТКГ про взяття в заручники спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Українська делегація в ТКГ вважає, що утримання міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ в ОРДЛО має ознаки міжнародного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТКГ в Telegram.

"Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні.



Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ констатує, що російські збройні формування перейшли до захоплення заручників.

"Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про ситуацію зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі: РФ намагається зруйнувати Мінські угоди і роздмухати збройний конфлікт

Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони.



Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень Місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу "Донецьк" і "Гуково", як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще - методами міжнародного тероризму", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українська делегація в ТКГ перебуває в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

"Ми ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, – Україною і РФ", - додали в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях в Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".