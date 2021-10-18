УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
18 461 33

Це міжнародний тероризм: Українська делегація в ТКГ про взяття в заручники спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Це міжнародний тероризм: Українська делегація в ТКГ про взяття в заручники спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Українська делегація в ТКГ вважає, що утримання міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ в ОРДЛО має ознаки міжнародного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТКГ в Telegram.

"Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні.

Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація в ТКГ констатує, що російські збройні формування перейшли до захоплення заручників.

"Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про ситуацію зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі: РФ намагається зруйнувати Мінські угоди і роздмухати збройний конфлікт

Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони.

Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень Місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу "Донецьк" і "Гуково", як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще - методами міжнародного тероризму", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українська делегація в ТКГ перебуває в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

"Ми ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, – Україною і РФ", - додали в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях в Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Автор: 

заручник (824) ОБСЄ (3524) Тристороння контактна група (827)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ну терроризм. И что далее? Украина теперь обязана вернуть Косяка?
Или вы наконец то поймете с кем имеете дело и с кем строите СП2?!
показати весь коментар
18.10.2021 15:22 Відповісти
+22
Та ну. ЕС опять отморозится. Впервой что-ли?
Миссия эта тоже очень смешная:
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
+20
Безнаказанность х#йла порождает его беспредел...
показати весь коментар
18.10.2021 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь весь мир должен это повторить.
показати весь коментар
18.10.2021 15:20 Відповісти
Развязка должна проявиться.
показати весь коментар
18.10.2021 15:21 Відповісти
Та ну. ЕС опять отморозится. Впервой что-ли?
Миссия эта тоже очень смешная:
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
Ну тепер навіть сліпа ОБСЄ москалів не влаштовує...
показати весь коментар
18.10.2021 16:00 Відповісти
Ну они же видят импотенцию ЕС +ситуация с газом. Вот и наглеют. Кацапы, ****...
показати весь коментар
18.10.2021 16:24 Відповісти
ввиде озабоченности
показати весь коментар
18.10.2021 15:23 Відповісти
Интересно ИХ КОЛЛЕГИ , только ОЗАБОТЯТСЯ ?
показати весь коментар
18.10.2021 20:21 Відповісти
да и х.й с ними, пусть посидят, может прозреют наконец то
показати весь коментар
18.10.2021 15:22 Відповісти
скорее протрезвеют)
показати весь коментар
18.10.2021 15:29 Відповісти
они с самого начала в курсе дела, так что прозревать там нечему
показати весь коментар
18.10.2021 20:14 Відповісти
Ну терроризм. И что далее? Украина теперь обязана вернуть Косяка?
Или вы наконец то поймете с кем имеете дело и с кем строите СП2?!
показати весь коментар
18.10.2021 15:22 Відповісти
Они все прекрасно понимают. Но "русские деньги кровью не пахнут" (с) ПАСЕ
показати весь коментар
18.10.2021 16:08 Відповісти
👏🎯
показати весь коментар
18.10.2021 20:23 Відповісти
Коли буде "озабоченность "..??
показати весь коментар
18.10.2021 15:25 Відповісти
у них газик по цене рекорды бьёт, какая нахрен озабоченность ?
показати весь коментар
18.10.2021 20:16 Відповісти
Безнаказанность х#йла порождает его беспредел...
показати весь коментар
18.10.2021 15:27 Відповісти
Импотентам , продажным путлеру ещё аукнется!
показати весь коментар
18.10.2021 20:25 Відповісти
Да все по понятиям. Пусть озабоченная Европа и дальше Пуйла в жопу целуют.
показати весь коментар
18.10.2021 15:29 Відповісти
Этого петуха конечно Украина отпустит... ОТСИДИТ на зоне свое по суду - и отпустим!!! Путлеровские отморозки себя проявляют сами и это нагляднее рассказов о низ, пусть ОБСЕ прозревает!!!
показати весь коментар
18.10.2021 15:45 Відповісти
В рядах ОБСЕ слишком много кротов рашистских и просто купленных гнид
показати весь коментар
18.10.2021 20:27 Відповісти
та орде можно! у них газ и ЯО
показати весь коментар
18.10.2021 15:48 Відповісти
Это для нас миссия ОБСЕ международная
А для мацкалей самая что ни наесть своя.-выполняют приказы )(уйла
Провинились-)(уло приказал наказать
Вопросы есть?? Вопросов нет
показати весь коментар
18.10.2021 15:59 Відповісти
Російські терористи, що з них взяти ... З терористам не переговори треба вести, знищувати їх треба
показати весь коментар
18.10.2021 16:13 Відповісти
Та, з чого починали ці у*бки з 2014 році? Брали у заручники українських та іноземних кореспондентів, представників ОБСЄ, ООН. Нічого не помінялося за 7 років
показати весь коментар
18.10.2021 16:16 Відповісти
Задержаны два представителя ОБСЕ... Озвучьте , граждане какого государства или государств они являются. ( Если это граждане Украины тогда это наша проблема, и если так то даже не понятно что они там делали в принципе, а если граждане " глубоко обеспокоенных" пускай решают сами вопрос, могут например исключить РФ из ПАСЕ.
показати весь коментар
18.10.2021 16:38 Відповісти
в склад групи ОБСЄ по контролю за війною на Донбасі ні наші, ні касапи не входять.
І заодно нагадаю, що десь в 2018-му році з числа контролерів ОБСЄ на підриві міни під авто ОБСЄ загинув американець, а німець і ще один (вже не пригадаю...) були поранені.
показати весь коментар
18.10.2021 18:57 Відповісти
ОБСЕ выяснила, чья была мина ?
показати весь коментар
18.10.2021 20:39 Відповісти
какой то стороны
показати весь коментар
19.10.2021 09:23 Відповісти
а 7 лет война игра в прятки и зорницы и испорченого крокодила ..да))
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
Сепаратисти-терористи... це як сомалійські пірати.))))))))))))
показати весь коментар
18.10.2021 18:54 Відповісти
************* "мир"-это даже не параллельный мир,это перпендикуляр к Цивилизации.
показати весь коментар
18.10.2021 19:21 Відповісти
Это ОБСЕ такое же жалкое порождение европейских стран как и они сами.
Кроме как писать бумажки и выражать соболезнования они ни на что не способны. Вот поэтому к ним так и относятся, пиная ногами кому не лень.
показати весь коментар
18.10.2021 20:55 Відповісти
***** сказало- даунбассські козлопірати виконали.
показати весь коментар
18.10.2021 21:15 Відповісти
 
 