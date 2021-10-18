"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2", щоб довести, що він не відповідає європейському законодавству, - Вітренко
НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". НАК хоче довести, що газопровід не може бути сертифікований.
Про це сьогодні на брифінгу заявив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Вітренко, "Нафтогаз" вважає, що газопровід "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству.
"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", - цитує Вітренка "Інтерфакс-Україна".
В Швейцарии нет угля и шахт. Уголь может быть и есть, но ведь живут же люди не тупым прожиганием полезных ископаемых. Надо развиваться и вкладывать в развитие, а не в свои зарплаты выводить прибыль Нафтогаза! Это госпредприятие, или лавочка частная?
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Административные расходы Нафтогаза съедают почти всю его прибыль
Из аудиторского отчета, составленного по деятельности компании за прошлый год, видно, что из 27-миллиардной прибыли, полученной в результате добычи газа, 15 миллиардов ушло на коммерческие расходы Нафтогаза. То есть, при таком администрировании овчинка выделки не стоит.
Для наших чинуш с момента создания Нафтогаза это - второе. Как и вся Украина.
А це подання, просто імітація бурхливої діяльності. Але зебілам піде.