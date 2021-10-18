УКР
"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2", щоб довести, що він не відповідає європейському законодавству, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". НАК хоче довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, "Нафтогаз" вважає, що газопровід "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству.

"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", - цитує Вітренка "Інтерфакс-Україна".

Перша нитка "Північного потоку-2" заповнена технічним газом, - оператор газопроводу

Топ коментарі
+4
30 лет тупо сидели на трубе СССР. Это тупо,ребята!
В Швейцарии нет угля и шахт. Уголь может быть и есть, но ведь живут же люди не тупым прожиганием полезных ископаемых. Надо развиваться и вкладывать в развитие, а не в свои зарплаты выводить прибыль Нафтогаза! Это госпредприятие, или лавочка частная?
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Административные расходы Нафтогаза съедают почти всю его прибыль
Из аудиторского отчета, составленного по деятельности компании за прошлый год, видно, что из 27-миллиардной прибыли, полученной в результате добычи газа, 15 миллиардов ушло на коммерческие расходы Нафтогаза. То есть, при таком администрировании овчинка выделки не стоит.
18.10.2021 15:48
+3
убогое
18.10.2021 15:33
+2
витренка, за бла-бла бабло не заплатят
18.10.2021 15:34
18.10.2021 15:33
😂🌷×××
18.10.2021 16:25
18.10.2021 15:33
18.10.2021 15:34
ход конем))) в трубу уже газ закачан и бургеры бургерам скоро не на чем жарить будет...
18.10.2021 15:37
Там уже поляки это доказывают, так зачем лезть.
18.10.2021 15:40
."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко
18.10.2021 15:41
Можешь своими действиями смыть с себя мамочкин позор ))
18.10.2021 15:43
18.10.2021 15:48
Это госпредприятие, или лавочка частная?

Для наших чинуш с момента создания Нафтогаза это - второе. Как и вся Украина.
18.10.2021 15:52
Бред. Даже Америка уже отступилась.
18.10.2021 15:52
Молодці! Треба використовувати всі можливості. Якщо і не зупинити, так нерви мордору попсувати
18.10.2021 15:57
Перепрошую, про які можливості йде річ? Навіть у випадку, якщо б у нас не було війни з московіею, і ми б були першою країною в Європі, нам б все одно не дали таку можливість. Бо внас є труба, по якій йде газ до Європи. Тобто ми зацікавлені щоб більше газу йшло по нашій трубі. А не по тій. І через це нем не світить взагалі.
А це подання, просто імітація бурхливої діяльності. Але зебілам піде.
18.10.2021 18:47
Ага..на зло врагу спалю сарай и хату..чисто хохляцкая логика
показати весь коментар
Північний потік вже точно буде.Нагадайте,хто там санкції проти нього не запровадив? Не кращий друг України Байден? Цей потік,великий удар,саме по Україні.
18.10.2021 16:05
Свое надо добывать и развивать, а не на чужое рот раскрывать...а то свое по ..ли , похе..ри ли...а чужое им подавай..х р ен вам на все ры ло
19.10.2021 14:06
Потрібно було,ще багато років назад це робити.
19.10.2021 14:07
За масові фальсифікації в платіжках після зникнення показників лічильника Вітренка треба гнати в шию.Ганьба.
18.10.2021 16:12
Прийняти участь в сертифікаціі ПП 2 щоб довести,що він не відповідає сертифікаціі?..Це все одно,що кубіті поступити в бордель щоб довести що вона не курва...
18.10.2021 16:43
В вопросе сертификации СП2 Украина во первых заинтересованая сторона, а во вторых она не член Евросоюза.
18.10.2021 19:23
Витренко отстаивает интересы Украины? Можно упасть со смеху! Отстаивает возможность продолжать грабить до безумия украинский народ!
19.10.2021 14:20
 
 