"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2", щоб довести, що він не відповідає європейському законодавству, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". НАК хоче довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Про це сьогодні на брифінгу заявив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, "Нафтогаз" вважає, що газопровід "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству.

"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", - цитує Вітренка "Інтерфакс-Україна".

