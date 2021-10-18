Думка РФ про вступ України до НАТО нас не цікавить, у Росії немає права голосу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - наголосив глава МЗС .

Нагадаємо, раніше в Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за "червоні лінії". РФ буде вживати активних заходів