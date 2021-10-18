УКР
Думка РФ про вступ України до НАТО нас не цікавить, у Росії немає права голосу, - Кулеба

Думка РФ про вступ України до НАТО нас не цікавить, у Росії немає права голосу, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - наголосив глава МЗС .

Нагадаємо, раніше в Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про вступ України в НАТО: Це вихід за "червоні лінії". РФ буде вживати активних заходів

+28
Молодца ! ))
показати весь коментар
18.10.2021 15:47 Відповісти
+18
А письков думал,что все испугаются его суровых рассказов. И что теперь делать?
показати весь коментар
18.10.2021 15:50 Відповісти
+14
показати весь коментар
18.10.2021 16:03 Відповісти
Молодца ! ))
показати весь коментар
18.10.2021 15:47 Відповісти
ти підожди..... глав сцикло може ще взяти вступ під особистий контроль.
показати весь коментар
18.10.2021 15:52 Відповісти
Це кулеба тіпа борзанула...
показати весь коментар
18.10.2021 15:47 Відповісти
А как они могут на собрание попадать ? Они же не привитые.Я шот не слышал,что их спутник одобряли
показати весь коментар
18.10.2021 15:48 Відповісти
А письков думал,что все испугаются его суровых рассказов. И что теперь делать?
показати весь коментар
18.10.2021 15:50 Відповісти
Будут делать что и всегда. У них один сценарий на все случаи жизни: "держите меня семеро - я психический!". Это их и тактика, и стратегия международных отношений.
показати весь коментар
18.10.2021 16:23 Відповісти
Делай, что должен и будь что будет. Марк Аврелий.
показати весь коментар
18.10.2021 16:26 Відповісти
грубиян!нельзя лошади грубить!)
показати весь коментар
18.10.2021 15:53 Відповісти
Правильно
и хутин - **** !!! Лалалалала
показати весь коментар
18.10.2021 15:54 Відповісти
НАТО и кодлан Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО. /Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук. Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Ближний восток- дело тонкое.
показати весь коментар
18.10.2021 15:54 Відповісти
эту бабу обратно в Раву отправить, нач. жэка ..и оттуда пусть ублажает хотелки Пу ,че т много становится ее везде..
показати весь коментар
18.10.2021 16:04 Відповісти
гідна відповідь москальському лайну!
показати весь коментар
18.10.2021 15:54 Відповісти
хоча нас ще не скоро візьмуть , але тут чітко ....!!!! плюсую....
показати весь коментар
18.10.2021 15:55 Відповісти
а кто у лапотников спрашивать будет?...
показати весь коментар
18.10.2021 15:56 Відповісти
_Хорошо. Уродов надо без неуместных дипломатичных расшаркиваний слать прямиком на! *****, рашисты!
показати весь коментар
18.10.2021 15:58 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 15:59 Відповісти
Поцікавтесь спочатку справжньою думкою жителів України з цього приводу - проведіть референдум. Вам про це вже і з НАТО казали.
показати весь коментар
18.10.2021 16:02 Відповісти
Давай референдум на Цензоре.Кто за пинок андруше?😂🌷×××
показати весь коментар
18.10.2021 16:29 Відповісти
А цікавляться періодично у соцопросах - після 2014го стабільно більшість громадян України - за вступ до НАТО - і це логічно. Вас же, промосковської 5й колони - лише 20% - тобто - меншість.
показати весь коментар
18.10.2021 16:49 Відповісти
справжньою думкою жителів України...

вже поцiкавились в 2019 роцi...недолуге бидло вибрало ЗеЛупу.

що розумiє нарIд в таких питаннях? тi, хто хоч трохи має клепку в головi, давно визначились -НАТО та євроiнтеграцiя.
такi питання повинен вирiшувати уряд, парламент i так далi, а не придурки на збiговиськах-референдумах. не дорiс ще нарiд до права вирiшувати долю краiни на референдумах, раз вибирає блазнiв, поки що лише вчиться.
показати весь коментар
18.10.2021 19:49 Відповісти
Доречі - серед виборців Зелі - теж більшість за вступ до НАТО.
показати весь коментар
18.10.2021 20:23 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 16:03 Відповісти
Главная проблема в неадекватной Европе...
показати весь коментар
18.10.2021 16:06 Відповісти
Головна проблема в тому,що в Україні нема реальної української державної влади ,на сьогодення маємо лялькову імітацію !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 16:32 Відповісти
Отчасти это так.
Но поставьте себя на место главы страны-участника ЕС.
И посмотрите на Украину с такой позиции.
Страна, торгующая с россией и ее союзником белорусией, которая требует от ЕС
введения санкций против россии.
Страна, в которой все ветви власти, пронизаны коррупцией и при этом, глава государства не считает что есть такая проблема.
Страна, где неуплата налогов и отмывание денег, это меньшее преступление, чем кража бутылки пива из магазина.
Что то явно нужно менять...
показати весь коментар
18.10.2021 16:42 Відповісти
А генітальніший керманич питає-"Почему Україна не в НАТО???" !!!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 16:49 Відповісти
Не переймайтеся тим, що сказав Кулеба, бо в команді Зеленського один має прославляти НАТО, інший Расєю, а ще інший Китай, а також ще якийсь Атаманцев говорити виключно про самостійність до кінця без НАТО і Расєї. І такі є і такі про таке кажуть, щоб сподобатися лохторату. Подивимося на дії. А дії Косоворотки направлені всі на Московію, туди де його процвітаючий бізнес і расейській язік.
показати весь коментар
18.10.2021 16:06 Відповісти
В кожної лялькі власна роль ,прописана сценаристом !!!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
Дима ты ли это? Забанили тебя что ли что ты под женским ником зашел скобочки ставить?
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
Це нік моєї жинки ,я під ним писав в 14-17 р.р. !!! Щось трапилось і не можу через гугл коменти писати !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:09 Відповісти
Ясно)) ну удачи тебе друже, держись, не болей
показати весь коментар
18.10.2021 17:10 Відповісти
так зелемойский же ***** в очко заглядьівать собирался, он хоть в курсе то кто такой Кулеба и шо он об этом сообщил в https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1450074589254520836?s=20 Twitter ? или в коксовом тумане пребьівает, как обьічно?
показати весь коментар
18.10.2021 16:13 Відповісти
Отэта в ОПе вспотеют сейчас! Агенту Козырю морзянкой придет срочная депеша "НИ ПУЩАТЬ! ФСЬО ПАЛАМАТЬ!!!". Бубочке дадут ляща, прикроют счета в кацапстане, сериал "Скоты" бульдозером раздавят. Бенино место в ростовской общаге Луке отдадут. Короче, вся унешняя палитика как заработает!
показати весь коментар
18.10.2021 16:13 Відповісти
Не только Крым! В 1919 г. Они таким же референдумом на штыках оторвали у нас Стародубщину- часть Сиверщины которая всегда была с нами с бородатых времен. Откуда вышло много знаменитих козацких родов. К стати там были наиболее жесткие бои войск УНР (серожупанная дивизия) против большевиков за всю историю, Круты, Зимовый похид, и все остальное- нервно курят в стороне.
показати весь коментар
18.10.2021 16:14 Відповісти
я сам родом з Климівського района Брянщини...там все українське було, я пам'ятаю...і мова і страви і пісні..., зараз, звичайно вже не так, понавозили, але це дійсно українська земля
показати весь коментар
18.10.2021 16:42 Відповісти
Возникает вопрос почему Украина уже 30 лет как не в НАТО и на повестке дня там такой вопрос даже не стоит.. виной тому жуткая украинская коррупция или таки не желание Запада конфликтовать с РФ?
показати весь коментар
18.10.2021 16:29 Відповісти
Меня более волнует один исторический вопрос о переименование Московии в Россию почти 300 лет назад, а именно 22 октября (https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 ноября ) https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1721 года по окончании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Северной войны , когда по прошению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 сенаторов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I Пётр I принял титулы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Императора Всероссийского . Не знаю, готовятся ли московиты к этой вяликой дате их недоимперии, но Украина просто обязана им напомнить их место в истории.
показати весь коментар
18.10.2021 16:31 Відповісти
Права голоса то нет. А подголосков пол Европы. А вторая половина предпочитает " не ссориться".
показати весь коментар
18.10.2021 16:34 Відповісти
Так оно им и не нужно, игра не стоит свеч, лес кругляк и армия дешевой рабочей силы с Украины и так к ним идет а больше взять им с нас и нечего, закон про продажу земли иностранцам продавить разве что.
показати весь коментар
18.10.2021 16:41 Відповісти
Слід замислитися ,чи воно потрібне зеленій плісняві !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 16:52 Відповісти
Его недавно обнаруженные офшоры уже дали ответ на этот вопрос.. он коррупционер.
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
"Про яку корупцію в Україні йде мова?"-це чий перл??))))
показати весь коментар
18.10.2021 16:56 Відповісти
Нужно что бы Украина была своего рода барьером ( "нейтральной полосой", " минным полем", " противотанковым рвом") между Европой и Ордой ( Мордором, Империей зла), поэтому нас и не дают " съесть" и с глубокой озабоченностью но все же как то поддерживают.
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
Це споконвічна доля України ,бути в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
Ошибаешься! Забыл, что такое раисская ********* по-сути? Саранча и опустошитель территорий, сожрут Украину, проснется аппетит к Прибалтике, а это что, как не орда у собственных (Европы) границ!
показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
Простите вы когда в школе учились - вы все уроки прогуливали или только географию?
показати весь коментар
18.10.2021 17:30 Відповісти
О чем "ВЫ"??? География к чему?
показати весь коментар
18.10.2021 17:42 Відповісти
К тому что РФ и так граничит с той же Прибалтикой на севере.. им не нужно жрать кого то еще чтобы пробиться к прибалтийцам.
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
А где я писал, про ПРОБИТЬСЯ????? Я писал АППЕТИТ проснется, а то, что па-расша имеет, больше ЗАПАДНУЮ, границу с Эстонией, мне известно и без учебника Географии! Поездил в свое время, еще, при Союзе.
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
У ВАС, кстати, с пунктуацией проблема! Языки прогуливали?
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
Оце вірно сказав!
показати весь коментар
18.10.2021 16:40 Відповісти
Зато право голоса, есть у Франции, Венгрии, Германии, Италии и Австрии.
Что бы подгадить Украине, этого вполне достаточно.
показати весь коментар
18.10.2021 16:50 Відповісти
Більшої шкоди Україні ,ніж та яку завдає зелена пліснява ,незавдає ніхто !!)))
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
Я имею в виду перспективы вступления в НАТО.
Без согласия всех стран-участниц, это нереально.
показати весь коментар
18.10.2021 16:56 Відповісти
Хто заважає Україні,тобто державній владі ,створити армію за стандартами НАТО,підняти рівень життя громадян,наблизити до рівня ЄС,знизити рівень корупціі бодай на 50% ?? Хто-Франція,Угорщина ?? Хто??)))
показати весь коментар
18.10.2021 17:04 Відповісти
ківа, з його науковим ступенєм!
показати весь коментар
18.10.2021 17:27 Відповісти
Було б смішно ,якби не було так сумно !!!))))
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
як бiженька смiлвiл...коцапье бэкенье не комбатантно
показати весь коментар
18.10.2021 17:38 Відповісти
Цапи Україні не указ!
показати весь коментар
18.10.2021 17:40 Відповісти
У России нет права голоса, но есть военные ресурсы заблокировать вступление Украины в НАТО путем оккупации территорий. Пока Крым и Донбасс под российским контролем - Украине не видать НАТО как своих ушей. НАТО никогда не примет в свой состав неконтролируемые территории с войсками потенциального противника.
показати весь коментар
18.10.2021 18:16 Відповісти
Як добре що є такі умніцы як васільєви, іванови і педрови котрі завжди усе пояснять українцям...)))
показати весь коментар
18.10.2021 21:43 Відповісти
********* под прокси, пшла вон.
показати весь коментар
18.10.2021 22:44 Відповісти
Тому нас цікавить думка мадярії...?))
показати весь коментар
18.10.2021 21:40 Відповісти
вона хоча б член НАТО.
показати весь коментар
18.10.2021 22:43 Відповісти
мадярія вагіна расєї а не член НАТО...
показати весь коментар
19.10.2021 23:20 Відповісти
 
 