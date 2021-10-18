Думка РФ про вступ України до НАТО нас не цікавить, у Росії немає права голосу, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - наголосив глава МЗС .
Нагадаємо, раніше в Кремлі різко відреагували на можливість вступу України в НАТО. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.
Игорь Бех
Garry Grant
Sophia-Maria Duglass
и хутин - **** !!! Лалалалала
вже поцiкавились в 2019 роцi...недолуге бидло вибрало ЗеЛупу.
що розумiє нарIд в таких питаннях? тi, хто хоч трохи має клепку в головi, давно визначились -НАТО та євроiнтеграцiя.
такi питання повинен вирiшувати уряд, парламент i так далi, а не придурки на збiговиськах-референдумах. не дорiс ще нарiд до права вирiшувати долю краiни на референдумах, раз вибирає блазнiв, поки що лише вчиться.
Но поставьте себя на место главы страны-участника ЕС.
И посмотрите на Украину с такой позиции.
Страна, торгующая с россией и ее союзником белорусией, которая требует от ЕС
введения санкций против россии.
Страна, в которой все ветви власти, пронизаны коррупцией и при этом, глава государства не считает что есть такая проблема.
Страна, где неуплата налогов и отмывание денег, это меньшее преступление, чем кража бутылки пива из магазина.
Что то явно нужно менять...
Что бы подгадить Украине, этого вполне достаточно.
Без согласия всех стран-участниц, это нереально.