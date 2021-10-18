У Львові заборонили роботу нічних клубів, заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, - Садовий

У Львові прийняли рішення посилити карантин. Зокрема, обмежили роботу закладів харчування і заборонили роботу нічних клубів.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Якщо коротко:

- Маємо протокол для перевірки закладів, що здійснюють господарську діяльність. Прошу всіх керівників взяти до уваги і дотримуватися цих правил;

- Через різке збільшення охочих вакцинуватися продовжуємо години роботи центрів для вакцинації;

- Нічним клубам працювати заборонено.

Всі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години", - сказано в повідомленні.