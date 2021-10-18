1 249 14
У Львові заборонили роботу нічних клубів, заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, - Садовий
У Львові прийняли рішення посилити карантин. Зокрема, обмежили роботу закладів харчування і заборонили роботу нічних клубів.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Якщо коротко:
- Маємо протокол для перевірки закладів, що здійснюють господарську діяльність. Прошу всіх керівників взяти до уваги і дотримуватися цих правил;
- Через різке збільшення охочих вакцинуватися продовжуємо години роботи центрів для вакцинації;
- Нічним клубам працювати заборонено.
Всі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години", - сказано в повідомленні.
