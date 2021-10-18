УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4115 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 249 14

У Львові заборонили роботу нічних клубів, заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, - Садовий

У Львові заборонили роботу нічних клубів, заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, - Садовий

У Львові прийняли рішення посилити карантин. Зокрема, обмежили роботу закладів харчування і заборонили роботу нічних клубів.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Якщо коротко:

- Маємо протокол для перевірки закладів, що здійснюють господарську діяльність. Прошу всіх керівників взяти до уваги і дотримуватися цих правил;
- Через різке збільшення охочих вакцинуватися продовжуємо години роботи центрів для вакцинації;
- Нічним клубам працювати заборонено.

Всі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години", - сказано в повідомленні.

У Львові заборонили роботу нічних клубів, заклади харчування можуть працювати виключно до 23:00, - Садовий 01

Автор: 

карантин (18172) Львів (3130) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Да нет, просто после 23 вирус выходит на охоту.
показати весь коментар
18.10.2021 16:22 Відповісти
+4
Вірус виходить на полювання в повний місяць.Нехай це також врахують.Недоопрацювання.
показати весь коментар
18.10.2021 16:24 Відповісти
+3
Ночью вирус огого!!!
показати весь коментар
18.10.2021 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ночью вирус огого!!!
показати весь коментар
18.10.2021 16:20 Відповісти
Просто після 23-00 в нічних клубах всі вже починають цілуваться. Тому час автопаті перенесли з 04-00 на 23-00
показати весь коментар
18.10.2021 16:21 Відповісти
Боюсь даже представить, что будут вытворять на квартире, если целовацца в ночных клубах нинини
показати весь коментар
18.10.2021 16:23 Відповісти
те що завжди починаючи з кам'яного віку в печерах .
показати весь коментар
18.10.2021 16:25 Відповісти
Захотіли прийняли,захотіли ні.Таке саме по всій планеті.І найголовніше.що ніхто не несе відповідальності.
показати весь коментар
18.10.2021 16:21 Відповісти
Да нет, просто после 23 вирус выходит на охоту.
показати весь коментар
18.10.2021 16:22 Відповісти
Вірус виходить на полювання в повний місяць.Нехай це також врахують.Недоопрацювання.
показати весь коментар
18.10.2021 16:24 Відповісти
после 23.00 вирус спит
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
перепутал, наоборот, у вируса ночная смена
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
Салдат спіт - служба ідьот. Салдат служит - СПІД ідьот...
показати весь коментар
18.10.2021 17:55 Відповісти
Андрій Іванович завжди був прикукушений. Так що нічого дивного.
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
Особо лютым вирус делается в 23:05!
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
Не, раньше - в 23 часа и 1 секунду он стает особо агрессивным и нападает на кого ни попадя без разбору
показати весь коментар
18.10.2021 19:37 Відповісти
Ночные клубы я бы и без ковида запретил..чисто сходняк лодырей и бездельников с дармовыми деньгами...нормальные люди утром на работу идут, а ночью спят
показати весь коментар
18.10.2021 19:02 Відповісти
 
 