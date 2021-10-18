Антиринкові і антиреформаторські заходи уряду штовхають енергетичний сектор на край прірви, - ексглава ДПС Верланов

Останні антиринкові й антиреформаторські заходи українського уряду щодо "Нафтогазу" штовхають енергетичний сектор України на край прірви. Малі запаси газу в Україні, нездатність займати кошти і жорстка тактика "Газпрому", що впливає на колосальне зростання ціни на газ в Європі, створюють передумови для ідеального шторму.

Про це пише у своїй статті "Ризики Газпрому зростають на тлі безсилля України" на Seeking Alpha голова Державної податкової служби(2019-2020) та заступник міністра фінансів (2018-2019) Сергій Верланов.

Він зазначає, що станом на сьогодні українські підземні газосховища заповнені на 58% (у минулому році - на 90%). Однак, на думку Верланова, у випадку України ця проблема мало пов’язана з "Газпромом"".

"Це результат політичного втручання українського уряду в роботу успішної національної компанії, що ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та послаблює здатність України протистояти тиску "Газпрому"", - зазначає автор.

Він нагадує, що 28 квітня уряд призначив головою правління "Нафтогазу" замість Андрія Коболєва в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Як наслідок, Україна порушила обіцянку дотримуватися принципів корпоративного управління.

"Такі дії підірвали довіру між "Нафтогазом" та міжнародною фінансовою спільнотою, змусивши компанію скасувати випуск євробондів. Обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу серйозно відбилося на спроможності компанії імпортувати європейський природний газ. Відтак імпорт Україною газу впав на 84% в річному вимірі до 2,4 млрд кубометрів у січні-вересні, що прямо вплинуло на низькі запаси газу напередодні сезону високого попиту", - пише Верланов.

З огляду на те, що минулого місяця з "Нафтогазу" пішли усі західні управлінці, а уряд взяв компанію під свій повний контроль, екс-голова ДПС вважає, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом "Нафтогаз"знову зможе залучати кошти на міжнародних ринках.

Більше того, він застерігає, що обіцянка уряду продавати газ домогосподарствам за незначну частку ринкової ціни до 30 квітня 2022 року, лише збільшить фінансовий тиск на "Нафтогаз".

"Якщо погодні умови цієї зими будуть сприятливими, Україна матиме 6-7 млрд кубометрів запасів газу (критичний рівень) до кінця квітня 2022 року. Для поповнення запасів Україна мала би імпортувати 12 млрд кубометрів газу у проміжку між травнем і жовтнем 2022 року, що у п’ять разів більше, ніж цьогоріч. Вартість такого кроку захмарна. З огляду на спорожніння запасів газу і неспроможність "Нафтогазу" залучати кошти, а також фактичне закриття "Газпромом" більшості маршрутів для імпорту Україною газу, ґрунт для ідеального шторму підготовлено", - резюмує автор.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України"(2014-2021) Андрій Коболєв вважає, що Путін свідомо обмежує обсяги газу, які Росія продає в Європу. Тому, на його думку, коли взимку Україна захоче купити у європейців газ, його може просто не бути.