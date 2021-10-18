Призначення Зеленським суддів КС завдасть серйозного удару міжнародним відносинам і іміджу України, - Жернаков
Можливе призначення Зеленським суддів КСУ на неіснуючі вакансії не тільки руйнує інституції з потенційними серйозними наслідками для державності. Це завдасть серйозного удару й міжнародним відносинам, і іміджу України.
Про це заявив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.
"Ще не до кінця висохла фарба на підписі Зеленського під спільною Декларацією з лідерами ЄС Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляйєн за результатами Саміту Україна-ЄС, де він зобов'язався провести реформу Конституційного Суду. Раніше Венеційська комісія на запит самого ж Зеленського констатувала, що проблема КСУ - в політичній залежності суддів, бо призначають їх за партійними квотами. І наполегливо рекомендувала нарешті запровадити на посади суддів КСУ справжній конкурсний добір, як це передбачає Конституція. Окремо Венеційка наголосила, що спочатку треба запровадити справжній конкурс, а лише потім - заповнювати вакансії. Згодом також на запит самого Зеленського практично те саме повторили країни G7", - пояснив він.
"Буквально через пару місяців після того без жодного конкурсу (а точніше, з його дуже низької якості імітацією в комітеті ВР) Рада призначила суддею КСУ підконтрольного ОП Віктора Кичуна. Потім спочатку додала, а потім забрала з законопроєкту #4533 про КСУ згадку про справжній конкурс до КСУ, чим викликала публічну критику країн G7. Але все це було ще до підписання Декларації з ЄС. Зараз, через ТИЖДЕНЬ після ПИСЬМОВОГО зобов'язання провести реформу КСУ на найвищому рівні, призначення суддів мало того, що без конкурсу, так ще й на неіснуючі вакансії буде виглядати дипломатичним плювком в обличчя. На тому самому рівні", - констатував Жернаков.
"Бо це буде робити не Рада і не хтось іще, а сам Зеленський - тою самою рукою, якою підписував зобов'язання зробити реформу КСУ. До речі, цього тижня буде щонайменше ще дві дуже схожі ситуації, де Зеленському потрібно буде зробити важливий вибір. Одна - з конкурсом до Спеціалізованої антикор. прокуратури. Найближчими днями Зеленський має розблокувати конкурс на очільника САП, як він обіцяв це Президенту Байдену і всьому цивілізованого світу вже 50 днів як. Інша - з судовою реформою. В кінці тижня Рада суддів має призначити членів Етичної ради для реформи ВРП. І якщо вона цього не зробить, Зеленський просто муситиме подати законопроєкт, який викине її з процесу. Не подасть - значить, він цілком на стороні судової мафії, а не реформи. Це все дуже схожі речі. Вони всі - про вибір між незалежними інституціями і ручним управлінням. Цивілізовний демократичний світ, у який ми прагнемо іде першим шляхом. РФ, Китай і інші авторитарні країни - другим. Переважна більшість громадян - за інтеграцію до ЄС і НАТО, а не до Росії і Китаю. І не так важливо коли пройдуть парламентські вибори, якщо ця більшість відмовиться голосувати за тих, хто повертає країну в совок. Звісно, хтось може вважати себе найрозумнішим і намагатися вдавати інтеграцію в цивілізований світ, а робити насправді протилежне. Але історія показує, що в імітацію виходить грати дуже недовго, а інтеграція до РФ можлива, але лише в індивідуальному порядку. Зараз саме той випадок, коли вибір стає дедалі більш очевидним - як всередині країни, так і за її межами", - резюмував він.
