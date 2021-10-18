Заяви про те, що закон про олігархів має підписувати Разумков, не відповідають дійсності, - Стефанчук

Заяви про те, що закон про олігархів має бути підписаний тим головою Парламенту України, за якого він приймався, не відповідають дійсності. Жодна стаття Регламенту і Конституції України не передбачає такий порядок дій.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За цією логікою, якщо щось трапиться з головою Парламенту, то закони не будуть підписані взагалі. Однак воля однієї посадової особи не може перекреслити волю 226 народних депутатів, які є рівними у своїх правах", - зазначив він.

"Розглянути 12 так званих блокуючих постанов щодо антиолігархічного закону плануємо завтра. Після їх розгляду комітет готуватиме ці законопроєкти на підпис. У нас два варіанти: документ буде підписано головою Верховної Ради і направлений президенту. Якщо знайдемо протиріччя, то 131 стаття Регламенту дає можливість доопрацювати законопроєкт. Він не виноситиметься знову на голосування. Буде голосуватися тільки одна неузгодженість. І далі документ направлять на підпис президенту", - уточнив Стефанчук.

