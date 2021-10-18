УКР
Заяви про те, що закон про олігархів має підписувати Разумков, не відповідають дійсності, - Стефанчук

Заяви про те, що закон про олігархів має бути підписаний тим головою Парламенту України, за якого він приймався, не відповідають дійсності. Жодна стаття Регламенту і Конституції України не передбачає такий порядок дій.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"За цією логікою, якщо щось трапиться з головою Парламенту, то закони не будуть підписані взагалі. Однак воля однієї посадової особи не може перекреслити волю 226 народних депутатів, які є рівними у своїх правах", - зазначив він.

"Розглянути 12 так званих блокуючих постанов щодо антиолігархічного закону плануємо завтра. Після їх розгляду комітет готуватиме ці законопроєкти на підпис. У нас два варіанти: документ буде підписано головою Верховної Ради і направлений президенту. Якщо знайдемо протиріччя, то 131 стаття Регламенту дає можливість доопрацювати законопроєкт. Він не виноситиметься знову на голосування. Буде голосуватися тільки одна неузгодженість. І далі документ направлять на підпис президенту", - уточнив Стефанчук.

Читайте також: Потрібно розблокувати шлях для підписання закону про олігархів, - Корнієнко

Разумков Дмитро (1528) Стефанчук Руслан (780) Закон про олігархів (149)
Чому ви так радієте? Що в країні правовий хаос? Тому, що зебіли клали те, чим їх лідер по піаніно возив, на ваші права?
Странная ситуация.
Уже и ЕС и США сказали, что это не закон, а попытка узурпации власти зеленой плесенью.
Зато олигархи, которым этот закон якобы угрожает, никак не противодействуют подписанию этого закона.
Наверное все олигархи в Украине - фаталисты...
Безнос ты безмозг? Закон приняли когда Розумков (он мне безразличен) был ещё спикером , но был на карантина covid 19. Он был ещё при власти и именно он должен подписать. Но твоя любимая зелёная шобла так спешила , что в очередной раз лоханулась они ж там не лохи. Это тот случай когда " великий и не повторимый" вещает = вот я этот закон подпишу, а потом отправим в венецианскую комиссию= отправляют обычно проекты законов, а не уже подписанные законы. Президент гарант конституции ,а значит законов , а выходит так, что он на законы ложить хотел , а народу мозги пудрит , но народ не весь , как 73% лохтората.
Странная ситуация.
Уже и ЕС и США сказали, что это не закон, а попытка узурпации власти зеленой плесенью.
Зато олигархи, которым этот закон якобы угрожает, никак не противодействуют подписанию этого закона.
Наверное все олигархи в Украине - фаталисты...
Разумков тепер тільки в щоденникі у своїх дітей підписи може ставити!
Чому ви так радієте? Що в країні правовий хаос? Тому, що зебіли клали те, чим їх лідер по піаніно возив, на ваші права?
А ты что - спец большой? Откуда такой умный высрался?
ТИ НЕ Безнос а безголови
убейтесь оба об стену)
Толстый никого не пустит подписание закона, в случае чего, позовёт своего такого самого жирного брата.
Безнос ты безмозг? Закон приняли когда Розумков (он мне безразличен) был ещё спикером , но был на карантина covid 19. Он был ещё при власти и именно он должен подписать. Но твоя любимая зелёная шобла так спешила , что в очередной раз лоханулась они ж там не лохи. Это тот случай когда " великий и не повторимый" вещает = вот я этот закон подпишу, а потом отправим в венецианскую комиссию= отправляют обычно проекты законов, а не уже подписанные законы. Президент гарант конституции ,а значит законов , а выходит так, что он на законы ложить хотел , а народу мозги пудрит , но народ не весь , как 73% лохтората.
Достали вы уже носиться с этим законом, как с писаной. Что он изменит в жизни простых людей?
Канешна, кацап. А какая разнитца...
Ось такою тутпою біомассою, яка не розуміє як це вплине (як вона вважає) на "простих людей", легко маніпулюють олігархи, особливо перед виборами.
Коливан ))))
Уберите эту безмозглую рожу...
