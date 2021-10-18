УКР
Риженко про ситуацію з COVID-19 в Дніпрі: Хворих дедалі більше. У відділенні на 6 ліжок 28 важких хворих. VIP-палат більше немає. Є тільки VIP-коридор і VIP-куточки

COVID-реанімація в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі переповнена в кілька разів.

Про це заявив медичний директор обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли немає сил, а хворих все більше і більше ... COVID-реанімація переповнена в кілька разів. У 6-ліжковому відділенні перебуває 28 вкрай важких термінальних хворих. Всі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP палат. Є "VIP коридор" і "VIP куточки", де рятують життя", - розповів він.

"Бригада хірургів на чолі з Іриною Китовою прооперували важку вагітну. Дитина хороша, а мама у важкому стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає", - додав лікар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами: відбуваються конфлікти рідних з медиками, госпіталізувати почали в райцентри, - мерія. ВIДЕО

"Деяких щасливчиків переводять в ковідну терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається. Діючі протоколи не завжди справляються. Максим з радістю дзвонить всім своїм друзям. Ділиться, як потрібно себе захищати, щоб не потрапити на апарат ШВЛ. А медсестра Яна Пелих чекає наступного хворого. Попереду важка ніч", - резюмував він.

Автор: 

лікарня (1374) Дніпро (3355) карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (4175)
+11
Эти извращенные парадоксы - всего лишь меседжи кацапской пропаганды. Подавляющее большинство антиваксеров на постсоветском пространстве сидят на кукане ольгинских манипуляторов.
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
+10
Всё моментально решается простой проверкой сертификата вакцинации в приёмном покое. Антиваксеры не верят в КОВИД, значит и лечить их не надо.
показати весь коментар
18.10.2021 16:51 Відповісти
+8
Угу. Антиваксеры - самые рьяные поборники своих прав. Правда забывают об одной вещи: их права заканчиваются там, где начинаются права других.
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
Ну розтлумачте ви співвідношення 85% невакцинованих - 95% хворих і 15% вакцинованих і 2% хворих?
показати весь коментар
18.10.2021 19:55 Відповісти
Порівняйте відповідні пропорції і буде вам щастя
показати весь коментар
18.10.2021 20:00 Відповісти
Я вже свої висновки зробила. Не подобається поправте. а не можете, то й не лізьте.
показати весь коментар
18.10.2021 20:01 Відповісти
От і поправляю: "Йшли б ви навчатись математики". Може й висновки були б правильнішими. Бо математиці байдуже на чиїсь бажання.
показати весь коментар
18.10.2021 20:06 Відповісти
Особисто я вважаю свій висновок правильним, а ви досі не можете мене аргументовано з цифрами поправити.
показати весь коментар
18.10.2021 21:07 Відповісти
Цифри - це математика.
показати весь коментар
18.10.2021 21:16 Відповісти
Коли у відділенні вакцинованих майже нема, а невакциновані майже усі, то це, звісно, статистика не на користь вакцинації...
показати весь коментар
18.10.2021 20:07 Відповісти
У вашому коментарі математики немає зовсім.
показати весь коментар
18.10.2021 21:08 Відповісти
Ще раз: "Йдіть навчатись математики".
показати весь коментар
18.10.2021 21:15 Відповісти
По вашей статистике получается, что вакцина не спасает от Ковида а просто в 7 раз уменьшает вероятность попадания в больницу. Так получается?
показати весь коментар
18.10.2021 18:45 Відповісти
Никакая вакцина не спасает от заражения. Вакцина по сути своей не призвана этого делать. Совсем.
показати весь коментар
18.10.2021 18:46 Відповісти
Нет ну то что вакцина и маска спасает от уплаты штрафа это я и без Вас знаю)
показати весь коментар
18.10.2021 18:48 Відповісти
Ты думаешь, что вакцина должна создавать невидимый купол, непроницаемый для вирусов?
показати весь коментар
18.10.2021 18:49 Відповісти
Эмм, ну вакцины от дифтерии и оспы именно этот купол и предоставляли. Эффективность более 95%.
показати весь коментар
18.10.2021 18:52 Відповісти
Какой, по твоему мнению, механизм действия вакцин? Как они работают?
показати весь коментар
18.10.2021 18:53 Відповісти
Кстати, почему Вас больше волнует то что вакцинаторы не ведуться на пропаганду, а не тот факт, что те кто торгуют вакцинами есть те самые, из-за которого этот вирус к нам пришел? Вы тоже с этого что-то имеете?
показати весь коментар
18.10.2021 18:23 Відповісти
Вирус получил своё распространение из лаборатории Вектор под Новосибирском. К этой лаборатории имеет отношение только одна "вакцина" - спутник-вектор.
показати весь коментар
18.10.2021 18:26 Відповісти
Я поняла аргументов нет. Я так и думала.
показати весь коментар
18.10.2021 18:27 Відповісти
Конечно - отмахнуться от аргументов - очень удобный способ не воспринимать аргументы
показати весь коментар
18.10.2021 18:29 Відповісти
Не поняла? Этот ваш предыдущий ответ был от вас на полном серьезе??? (челюсть на полу)
показати весь коментар
18.10.2021 18:40 Відповісти
Конечно. Первая вспышка была за несколько месяцев до Уханя в Новосибирской области. В это время там проходили совместные учения химвойск кацапов и китайцев. Китайские были как раз из Уханя. И в это же время там была авария на Векторе. Потом разъехались и, спустя некоторое время "полыхнуло" уже в Ухане. И про вспушку, и про учения, и про аварию на Векторе - всё в открытых источниках. Проверяй хронологию.
показати весь коментар
18.10.2021 18:44 Відповісти
Эээ куда заспамили комментарий где я впервые в жизни с Valery Greff соглашаюсь.
Спрошу еще раз, тогда, как по мне безобидный вопрос. Почему мировое сообщество не призовет к ответу Россию ( по версии Valery Greff) или Китай (по моему мнению) и не притянет к компенсации за нанесенный ущерб?
показати весь коментар
18.10.2021 21:59 Відповісти
По той же причине, по которой сейчас еще никого не посадили за сбитый MH-17. Такие процессы не терпят суеты и требуют основательной подготовки и проведения.
показати весь коментар
18.10.2021 22:02 Відповісти
Приходит на ум Кенеди, теракты 911 гибель Квасневского. Вы правы следствие проводилось без лишней суеты и основательно.
показати весь коментар
18.10.2021 22:05 Відповісти
А еще я вчера собаку сбитую видел на трассе Киев-Одесса. За нее тоже никого не посадили уже второй день как.
показати весь коментар
18.10.2021 22:07 Відповісти
Еще один розумовоотсталый , хрюсский,лей свои оградки для впопучленцев
показати весь коментар
18.10.2021 17:21 Відповісти
Що за тупі антивакцинаторські байки?

От приклад, якщо графіки розумієш

показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
Угу. Антиваксеры - самые рьяные поборники своих прав. Правда забывают об одной вещи: их права заканчиваются там, где начинаются права других.
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
У тебя есть только одно право,быть упоротым непонятной балтухой.вот и все твои права,ну ты же уколотый уже на этом твои права закончились
показати весь коментар
18.10.2021 20:15 Відповісти
лежит некая сволочь в VIP-палате...лежит одна,а могло бы лежать 6 обычных людей.
и ведь не понимает эта сволочь,что VIP-морг и VIP-могила,ничем от обычного морга и могилы,не отличается.
показати весь коментар
18.10.2021 16:52 Відповісти
Зеля с Андреем Елдаком лежали в ВИП-палатах в Александровской больнице))))
показати весь коментар
18.10.2021 16:55 Відповісти
был в Днепре неделю назад - поголовно без масок. в интерсити туда и назад 90% тоже без масок...
показати весь коментар
18.10.2021 16:53 Відповісти
в Киеве или Тернополе дела обстоят лучше?)
показати весь коментар
18.10.2021 16:56 Відповісти
в Тернополе не знаю, но в Киеве на улицах Да без масок, но в магазах, транспорте и метро 99% в масках
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
Так и есть.
показати весь коментар
18.10.2021 17:06 Відповісти
доооо))
показати весь коментар
18.10.2021 17:13 Відповісти
Природній добір таки має діяти...
показати весь коментар
18.10.2021 17:09 Відповісти
это прямое следствие безграмотности населения и информационной политики правительства
показати весь коментар
18.10.2021 16:53 Відповісти
Следующий уровень - VIP-палатки и VIP-улицы.
показати весь коментар
18.10.2021 16:53 Відповісти
Это не больных много...это коек мало..
Воровать нужно меньше...
показати весь коментар
18.10.2021 16:55 Відповісти
А может надо было прививаться как некоторым. И мест бы хватило всем.

Прививки

В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.

К концу 16 октября 2021 года 49 398 211 человек получили первую дозу препарата.

К концу 16 октября 2021 года 45 358 472 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение

Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.

915 человек с коронавирусом попали в больницу 12 октября 2021 года.

С 6 октября 2021 года по 12 октября 2021 года 5559 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 6,9% по сравнению с предыдущими 7 днями.

14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.

Некоторым пациентам в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.

Летальные исходы

17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это показывает рост на 8,5% по сравнению с предыдущими 7 днями.



Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Воскресенье, 17 октября 2021 г., 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
показати весь коментар
18.10.2021 17:52 Відповісти
😃 Ну и? Ты сам то понял что запостил?? С твоих же слов видно...что процент вакцинации никак не влияет на уменьшение количества госпитализаций...
показати весь коментар
18.10.2021 18:43 Відповісти
Как есть , так и запостил. В отличие от любителей помухлювать.

-14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.
-14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.
-17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей
-С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти
Население Великобритании-67,22 млн.

Теперь сравни с нами.
показати весь коментар
18.10.2021 19:03 Відповісти
Лично для тебя. уровень вакцинации Европейского союза. С разбивкой по странам.
И ... Только не говори, что там одни идиоты живут. А такие как ты умнее фсееех.

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
показати весь коментар
18.10.2021 19:44 Відповісти
Я из Днепра.. ну трупы пока еще на улицах не валяются а про больницу удивили что там все плохо так.
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
плюс - не одна Мечка обслуживает ковидников (Канатка интересно так же забита?)
показати весь коментар
18.10.2021 19:42 Відповісти
Во все больницах, Вася, плохо! Хуже, чем было в прошлом году! Приходи, проверь, больных пересчитай в отделениях, в морг зайди, помоги трупы обмывать, одевать и гробы класть!
показати весь коментар
18.10.2021 20:57 Відповісти
Пора рассмотреть вопрос о введении в действие сертификата антиваксера. Чтобы там под печать эти умники расписались в том, что ковида нет ваще и вы фсьо врьоти. Там же пусть откажутся от всякого лечения от ковида и его последствий. По факту заболевания не госпитализировать, скорую не высылать.
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
А тебе поклонник ковидов,пять доз сразу в лоб уколоть,чтоб голова не шаталась,и маску скотчем примотать к голове дурной ,да чтобы и не снял её!
показати весь коментар
18.10.2021 19:20 Відповісти
Шо, всраный вася, стыдно, себя узнал? Герой ты у нас, ага. А чё зря пистеть, приди и сделай мне пять уколов в лоб, и маску скотчем привяжи. Ты же во какой герой. А нахрена ты, урод антиваксерный, заспамил мой пост про сертификат антиваксера? Правда в глаза колет?
показати весь коментар
19.10.2021 08:12 Відповісти
ти забуваєш одну деталь- ми не на порозі епідемії, вона вже майже 2 роки, тому більшість людей вже перехворіли ковідом в легкій формі! і набули антитіл! для чого їм вакцинуватися? тим більше,що гарантій незараження ця вакцина не дає?
показати весь коментар
18.10.2021 19:21 Відповісти
В легкій формі...
Это наши догадки. Ныкто не проверяет нас на наличие антител ни до прививки, ни после. И уж тем более никто не определяет, сколько нас переболело в легкой форме или бессимптомно.
показати весь коментар
19.10.2021 08:15 Відповісти
Мне не верите, послушайте профессора эпидемиологии Йельского университета, доктора Харви Риша. «На самом деле невакцинированные должны больше бояться вакцинированных, и я ещё допущу мысль, что именно вакцинация активирует и множит мутацию вируса.»
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
нет наказания - нет результата, к сожалению...
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
Ну що ж... важко рятувати 73% *хужє нє будєт*....
Для інших вже давно надали можливість захистити себе від реанімаціі вакциною...
показати весь коментар
18.10.2021 17:06 Відповісти
для того что б все захотели привиться, нужно показывать все эти реанимации в режиме онлайн 24/7
показати весь коментар
18.10.2021 17:07 Відповісти
То та я никак не могу увидеть, не то что видео, а даже фото этих страшных палат!
показати весь коментар
18.10.2021 19:44 Відповісти
Жаль, что здесь фото никак нельзя выставлять! Я бы тебе скинул десяток, чтобы тебе потом всю ночь кошмары снились!
показати весь коментар
18.10.2021 21:05 Відповісти
на почту мне кидай!
показати весь коментар
18.10.2021 21:20 Відповісти
Был в днепре на неделе, никто не носит маски
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
Зелень безпомічна і тупа, це так. АЛЕ!! Ще пару тижнів тому я, мабуть, був єдиною людиною у масці у великому торгівельному центрі "Апполо". І єдиним у трамваї у масці, коли туди сідав. Звичайно, справедливо казати, що саме влада не довела до людей необхідність дотримуватись елементарних речей - носіння захисної маски і дотримання соціальної дистанції. Що це влада повинна була жорстко карати за порушення режиму у час локдауну, і вчасно попереджати про його відновлення, що це влада повинно була доводити до тих ще вакцинованих, що вони ПРОДОВЖУЮТЬ бути розповсюджувачами вірусу, бо вони цього банально НЕ ЗНАЮТЬ. Все так, але ЯКА НЕВИМОВНА ТУПІСТЬ БІЛЬШОСТІ НАРОДУ!!! Хоча, насправді, після голосувань за Януковича, Порошенка та Зеленського кожен раз біля 50% виборців можна було і не дивуватись вже, особливо враховуючи, що з інших 50% ще хтось голосував за ляльок і бовванчиків, а хтось не ходив на вибори взагалі. Маємо, фактично, серед населення десь 60-70 відсотків (якщо не більше) вроджених кретинів з відсутнім мозоком, і перша ж справжня смертельно небезпечна проблема у вигляді коронавірусу підводить траурно-чорну риску під нечуваним суспільним ідіотизмом.
показати весь коментар
18.10.2021 17:23 Відповісти
Бугай! А чем тебе Порошенко не угодил? Давай мы тебя выберем в презы, а потом посмотрим что ты сможешь наваять ? В смысле, сколько сопрешь?....
показати весь коментар
18.10.2021 21:03 Відповісти
Доречі, як ви думаєте яка частка антивакцинаторів серед тих славнозвісних 73%, які голосували за Зеленського?
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
Все!
показати весь коментар
18.10.2021 21:06 Відповісти
На початок і я так думав, але як тут на форумах виявилося, що, як мінімум, з виключеннями з обох таборів

Цікаво було би, якщо би хтось соц. опитування з цього приводу провів.
показати весь коментар
18.10.2021 21:23 Відповісти
Така сама, як і серед вакцинованих. Бо перші не вакцинуються в більшості від безстрашної тупості, а другі так само тупі, просто перелякані, і вакцинуються виключно з переляку, про свідому дію годі й казати.
показати весь коментар
18.10.2021 17:31 Відповісти
Про VIP-доплаты рассказал бы.
показати весь коментар
18.10.2021 17:34 Відповісти
Вируса НЕТ! У вакцины "пабочки"! Всех антивакцеров ждут их любимые доктора - паталогоанатомы. Носите маски в кармане.
показати весь коментар
18.10.2021 17:57 Відповісти
В 6-коечном отделении находится 28 крайне тяжёлых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Источник:

Какие же дебилы! Я лежал в 6-ти и 8-ми коечных палатах, там чисто физически нельзя разместить 28 человек, даже если до потолка койки накидать, а они еще и с кислородом и жестами?

ГДЕ ФОТО КОНКРЕТНО ЭТОГО ВСЕГО "АХТУНГА" (с эго слов)?
показати весь коментар
18.10.2021 18:04 Відповісти
Написано же - в отделении. Это может быть и 3 палаты, и даже 6 изолированных, если это инфекционное отделение.
Везде сейчас больницы забиты, мест нет, кислорода не хватает. Во всех крупных городах - точно.
показати весь коментар
18.10.2021 20:41 Відповісти
Ну хорошо! Палата на 6 коек это где то 25 м.кв. Палата в инфекционке (на сколько я видел) это 2 койти (10 м.кв.) + душ и туалет (2 в одном)! Каким образом модно втулить 28 человек в 6 палат на 2 койкоместа!

Пойми, я не отрицатель ковида и всего прочего! Я отрицатель манипулирования и человеческой глупости (хотя и сам "забавный").

Фото, сестра, фото!
показати весь коментар
18.10.2021 21:00 Відповісти
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
показати весь коментар
18.10.2021 21:03 Відповісти
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
показати весь коментар
18.10.2021 21:01 Відповісти
я по 2 раза, 2 раза не повторяю, Вася?
показати весь коментар
18.10.2021 21:22 Відповісти
Вася, если отделение рассчитано на 6 (но занимает весь этаж) человек (я такое встречал в кардио), то о чем еще можно говорить, о каком ковиде и мерах борьбы с предстоящей или уже существующей эпидемии? И еще - там в кардио реанимации было около 8 или 10 коек, ну может при большом желании можно 2-3 добавить, если пост медсестер убрать. Таких палат там было 2 на больницу! А в реанимации операционной (в которой я проснулся) было коек 5 или 6 (но они были плотная в плотную)!
Вас сцут в уши, а вы глаза не можете открыть!

Вердикт - все обосрались, но виноваты те кто не привился!
показати весь коментар
18.10.2021 22:20 Відповісти
Речь идет о реанимационном отделении, надеюсь, вы с ним не знакомы и не дай Бог, там размеры другие.
показати весь коментар
19.10.2021 10:14 Відповісти
Та я по больницам и реанимациям успел немного полежать (даже фото делал с 2-мя бойцами). Но я все никак не могу понять - почему нету фото переполненых ковидных палат, с ранеными есть, а фото реанимаций нееетууу?!
показати весь коментар
19.10.2021 10:18 Відповісти
Палата на 1 вікно - на 4 ліжка плюс прохід та обладнання. Якщо поставити ліжка у проході то максимум 6 ліжок.
Палата на 6 ліжок - на 2 вікна, в порушення усіх норм розміститься максимум 12 ліжок.
Зараз при реконструкції лікарень з палат на 4 ліжка проектують палату на два ліжка, додатково в палаті добавляють санвузол з душем та тамбур.

Для інформації:

Глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному освітленні їх з одного боку має бути не більше 6 м.

Відношення глибини до ширини палат і лікувально-діагностичних приміщень має бути не більше 2.



Розміри палат на два і більше ліжок (крім палат радіологічних відділень) необхідно визначати виходячи із таких вимог:

розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами;
відстань від ліжок до стін з вікнами має бути не менше 0,9 м;
відстань між торцями ліжок і між торцями ліжок і стіною відділень лікарень відновлювального лікування має бути не менше 1,6 м, а в палатах решти відділень - не менше 1,3 м;
відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок має бути не менше 0,8 м, в палатах відновлювального лікування - не менше 1,2 м.

(ДБН "Заклади охорони здоров'я")



показати весь коментар
18.10.2021 19:50 Відповісти
Палаты обычной больницы и реанимации довольно сильно отличаются.
показати весь коментар
18.10.2021 20:51 Відповісти
6-ти коечное отделение, Вася, не значит, что площать его только на 6 коек рассчтана! В больнице им. Мечникова целый этаж реанимационное отделение занимает! Речь, Вася, идет о том, что ШТАТЫ МЕДПЕРСОНАЛА РАССЧИТАНЫ на 6 коек, а оказывать помощь приходится 28-ми умственно отсталым за те же ставки!
показати весь коментар
18.10.2021 21:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 