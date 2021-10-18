Риженко про ситуацію з COVID-19 в Дніпрі: Хворих дедалі більше. У відділенні на 6 ліжок 28 важких хворих. VIP-палат більше немає. Є тільки VIP-коридор і VIP-куточки
COVID-реанімація в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі переповнена в кілька разів.
Про це заявив медичний директор обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли немає сил, а хворих все більше і більше ... COVID-реанімація переповнена в кілька разів. У 6-ліжковому відділенні перебуває 28 вкрай важких термінальних хворих. Всі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP палат. Є "VIP коридор" і "VIP куточки", де рятують життя", - розповів він.
"Бригада хірургів на чолі з Іриною Китовою прооперували важку вагітну. Дитина хороша, а мама у важкому стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає", - додав лікар.
"Деяких щасливчиків переводять в ковідну терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається. Діючі протоколи не завжди справляються. Максим з радістю дзвонить всім своїм друзям. Ділиться, як потрібно себе захищати, щоб не потрапити на апарат ШВЛ. А медсестра Яна Пелих чекає наступного хворого. Попереду важка ніч", - резюмував він.
Спрошу еще раз, тогда, как по мне безобидный вопрос. Почему мировое сообщество не призовет к ответу Россию ( по версии Valery Greff) или Китай (по моему мнению) и не притянет к компенсации за нанесенный ущерб?
От приклад, якщо графіки розумієш
и ведь не понимает эта сволочь,что VIP-морг и VIP-могила,ничем от обычного морга и могилы,не отличается.
Воровать нужно меньше...
Прививки
В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.
К концу 16 октября 2021 года 49 398 211 человек получили первую дозу препарата.
К концу 16 октября 2021 года 45 358 472 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение
Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.
915 человек с коронавирусом попали в больницу 12 октября 2021 года.
С 6 октября 2021 года по 12 октября 2021 года 5559 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает увеличение на 6,9% по сравнению с предыдущими 7 днями.
14 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 7086 пациентов.
Некоторым пациентам в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
14 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 783 пациента с коронавирусом.
Летальные исходы
17 октября 2021 года было зарегистрировано 57 смертей в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.
С 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года произошло 852 смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус. Это показывает рост на 8,5% по сравнению с предыдущими 7 днями.
Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Воскресенье, 17 октября 2021 г., 16:00
https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read
Население Великобритании-67,22 млн.
Теперь сравни с нами.
И ... Только не говори, что там одни идиоты живут. А такие как ты умнее фсееех.
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
Это наши догадки. Ныкто не проверяет нас на наличие антител ни до прививки, ни после. И уж тем более никто не определяет, сколько нас переболело в легкой форме или бессимптомно.
Для інших вже давно надали можливість захистити себе від реанімаціі вакциною...
Цікаво було би, якщо би хтось соц. опитування з цього приводу провів.
Какие же дебилы! Я лежал в 6-ти и 8-ми коечных палатах, там чисто физически нельзя разместить 28 человек, даже если до потолка койки накидать, а они еще и с кислородом и жестами?
ГДЕ ФОТО КОНКРЕТНО ЭТОГО ВСЕГО "АХТУНГА" (с эго слов)?
Везде сейчас больницы забиты, мест нет, кислорода не хватает. Во всех крупных городах - точно.
Пойми, я не отрицатель ковида и всего прочего! Я отрицатель манипулирования и человеческой глупости (хотя и сам "забавный").
Фото, сестра, фото!
Вас сцут в уши, а вы глаза не можете открыть!
Вердикт - все обосрались, но виноваты те кто не привился!
Палата на 6 ліжок - на 2 вікна, в порушення усіх норм розміститься максимум 12 ліжок.
Зараз при реконструкції лікарень з палат на 4 ліжка проектують палату на два ліжка, додатково в палаті добавляють санвузол з душем та тамбур.
Для інформації:
Глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному освітленні їх з одного боку має бути не більше 6 м.
Відношення глибини до ширини палат і лікувально-діагностичних приміщень має бути не більше 2.
Розміри палат на два і більше ліжок (крім палат радіологічних відділень) необхідно визначати виходячи із таких вимог:
розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами;
відстань від ліжок до стін з вікнами має бути не менше 0,9 м;
відстань між торцями ліжок і між торцями ліжок і стіною відділень лікарень відновлювального лікування має бути не менше 1,6 м, а в палатах решти відділень - не менше 1,3 м;
відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок має бути не менше 0,8 м, в палатах відновлювального лікування - не менше 1,2 м.
(ДБН "Заклади охорони здоров'я")