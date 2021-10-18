Риженко про ситуацію з COVID-19 в Дніпрі: Хворих дедалі більше. У відділенні на 6 ліжок 28 важких хворих. VIP-палат більше немає. Є тільки VIP-коридор і VIP-куточки

COVID-реанімація в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі переповнена в кілька разів.

Про це заявив медичний директор обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли немає сил, а хворих все більше і більше ... COVID-реанімація переповнена в кілька разів. У 6-ліжковому відділенні перебуває 28 вкрай важких термінальних хворих. Всі однаково дихають через апарати, не промовляючи жодного слова. Свої побажання вони висловлюють лише жестами. Тут немає VIP палат. Є "VIP коридор" і "VIP куточки", де рятують життя", - розповів він.

"Бригада хірургів на чолі з Іриною Китовою прооперували важку вагітну. Дитина хороша, а мама у важкому стані. Для неї життя в реанімації, як чуже життя в чужому тілі. Свідомість не приймає", - додав лікар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лікарні майже на 100% заповнені COVID-пацієнтами: відбуваються конфлікти рідних з медиками, госпіталізувати почали в райцентри, - мерія. ВIДЕО

"Деяких щасливчиків переводять в ковідну терапію. Їм вдалося подолати хворобу. Для інших час страждань, болю, відчаю і сумнівів тільки починається. Діючі протоколи не завжди справляються. Максим з радістю дзвонить всім своїм друзям. Ділиться, як потрібно себе захищати, щоб не потрапити на апарат ШВЛ. А медсестра Яна Пелих чекає наступного хворого. Попереду важка ніч", - резюмував він.





