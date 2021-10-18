УКР
Порошенко і Квін обговорили подальшу підтримку США в боротьбі з агресією Росії

Порошенко і Квін обговорили подальшу підтримку США в боротьбі з агресією Росії

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України. Також наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.

Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

Читайте також: Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін

Порошенко Петро (15226) росія (67333) США (24127) Квін Крістіна (110)
+26
Заздріть мовчки.
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
+20
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
+20
показати весь коментар
18.10.2021 17:08 Відповісти
Ну як же без нього? )
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
Заздріть мовчки.
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
Никак. А вот без тебя - как.
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
Я ж і кажу - якби не Петя...
показати весь коментар
18.10.2021 16:55 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти

06.10.21
" Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю"
13.10.21
"
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
Пшлвон , виГлядок зелений 🤮
показати весь коментар
18.10.2021 18:21 Відповісти
Дорослі люди вирішують глобальні, а кловун-нарколига далі споруджує дороги, ну як споруджує, карточкою рівняє, тай не дороги а доріжки, та й не автомобільні, а коксові
показати весь коментар
18.10.2021 17:00 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
Ти не злий, ти просто якийсь дурник
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
зелебоба, пшол звідси, для 73% довбнів тут не подають
показати весь коментар
18.10.2021 17:10 Відповісти
Не вказуй мені що робити, і я не скажу тобі куди йти.
показати весь коментар
18.10.2021 17:13 Відповісти
Поліграф Поліграфович, ти знаходишся на самому нижчому щаблі розвитку, так що сиди і читай, сиди і читай, а в розмови дорослих не лізь, або сходи до свого *********** і нюхни з ним, тебе попустить
показати весь коментар
18.10.2021 17:16 Відповісти
Да і ще, можеш мене не посилати, нікуди не піду, але якщо хочеш мене образити, то набери повний рот гівна і плюнь в монітор на мій нік. Я точно сильно ображусь
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
В принципі ти мені і нах не треба. Злий ти чи тупий - твої проблеми.
показати весь коментар
18.10.2021 17:23 Відповісти
Ніяк, Льоню. А от без тебе- легко.
показати весь коментар
18.10.2021 17:02 Відповісти
Президент завжди на посту !

респект Пороху !
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
На посту завжди медсестра з твоїми ліками.
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
підгоріло ?
вітаю !

бігом на унітаз, ЗЄ-льоний !
показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
Підгорає вже третій рік у соєвих по ходу. А ти все педалі плутаєш.
показати весь коментар
18.10.2021 17:25 Відповісти
Ти дійсно розумововідсталий або манкурт-ворог ольгінський ?
показати весь коментар
18.10.2021 17:32 Відповісти
Твої здогадки мене чомусь зовсім не хвилюють. Але ти можеш собі і далі щось думати. )
показати весь коментар
18.10.2021 17:37 Відповісти
Капец.
"Квін- агентка фсб! ",- зЕ-рмакова ОПа.
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
Обсудите возможность переворота в Украине, бо это уже полный п-ц!
показати весь коментар
18.10.2021 16:54 Відповісти
давно пора !
вже набралась критична маса ветеранів від рядових до генерал-полковників - ЗЕбеня постарався на свою голову
показати весь коментар
18.10.2021 17:21 Відповісти
чекаємо по радіо:

"Над всією Україною безхмарне небо !"
показати весь коментар
18.10.2021 17:22 Відповісти
А ты почему-то решил, что ЭТО приведет твоего кумира Пецю до корыта?!
А прикинь, его прокинут, да еще закроют, чтобы не мешал, что будешь потом волосы на писюне себе рвать, рассказывая про хунту?
показати весь коментар
18.10.2021 17:35 Відповісти
Кривава Хунта одна!
двох не буває....
показати весь коментар
18.10.2021 17:50 Відповісти
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зустрітися з Петром Порошенком, як з лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування .

Напевне, Крісті Квін і Петро Порошенко обговорювали формат такої зустрічі. Вангую, що в обговоренні взяв участь і військовий аташе США в Києві.
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
ти вже третій рік вангуєш, а на виході - пшик
показати весь коментар
18.10.2021 16:58 Відповісти
Учителя уже получают $4000, тарифы снижены, миллиард деревьев посажен
показати весь коментар
18.10.2021 17:00 Відповісти
Ти забув ще про кокс, шаурму і велосипед. Недопрацьовуєш.
показати весь коментар
18.10.2021 17:01 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:07 Відповісти
Файний "пшик")вона як твого зепацюка Захід тепер в лайні топе -так то ще початок тільки...
показати весь коментар
18.10.2021 17:01 Відповісти
Ой людоньки! Шо ж то робицця?
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
А ты столько киздишь тут , кремлевский прыщ, а тебя как держут тут за тупого рашиского тролля, так и будут продолжать к тебе относится, как руцкой крысе, т.е. херово.
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
Це я написав манкурту "так треба", бо так до нього і треба відноситься- як до лайна.
показати весь коментар
18.10.2021 17:05 Відповісти
Попроси у старшого зміни більшої платні. Ти того вартий.
показати весь коментар
18.10.2021 17:07 Відповісти
Пшик - это каждый твой высер. Пшик - это каждое брехливое слово твоего бубочки и его фсб-шного товарища Козыря.
показати весь коментар
18.10.2021 17:08 Відповісти
Чого кіпішуєш, Валодя? Шось не так? Випий чайку, винеси сміття - попустить.
показати весь коментар
18.10.2021 17:11 Відповісти
Еще один поганый высер - и ты в бане. Будешь чай пить, мусор выносить и попускаться.
показати весь коментар
18.10.2021 17:12 Відповісти
Ну звісно, так простіше. Що сперечатись, треба принаймі розум мати.
показати весь коментар
18.10.2021 17:14 Відповісти
Ти ж не сперечаєшся, ти просто сереш. Аргументи, факти перевірені давай, інакше досвідос.
показати весь коментар
18.10.2021 17:18 Відповісти
Може тобі ще в рот дати?
показати весь коментар
18.10.2021 17:21 Відповісти
Я не твоей породы. В Голубую Устрицу обращайся.
показати весь коментар
18.10.2021 17:25 Відповісти
Не пойняв, - то дати тобі чи не давати?
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
Треба тебя в спам, бот тупорылый
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
Ллойд благодарил пятого, за взрывы пяти арт. складов , что ускорило переход на стандарты НАТО...
показати весь коментар
18.10.2021 20:45 Відповісти
Ось кого США вважають справжнім Президентом України.
показати весь коментар
18.10.2021 16:57 Відповісти
чому ти так вирішив?
показати весь коментар
18.10.2021 17:00 Відповісти
Ну, думает он так.
показати весь коментар
18.10.2021 17:04 Відповісти
"Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, кто что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне" - Зеленский.

Инфантильные любители оффшорного Гундосика, как и сам Гундосик, не могут понять: - Порошенко президент, Кравчук - президент, Кучма - президент, Ющенко - президент, Янукович - предатель, Зеленский - путинский полезный идиот.
показати весь коментар
18.10.2021 17:15 Відповісти
чому ти так вирішив?

Тому що петя заплатив цензору....
показати весь коментар
18.10.2021 20:46 Відповісти
Фактически в Украине в такое опасное время нет настоящего Президента. На его месте - марионетка, оторванная от реальности, сидящая в теплой ванне лести и подхалимства, ведомая и управляемая агентурой спецслужб РФ Ермаком, Демченко, Татаровым, Портновым и олигархами Коломойским с Ахметовым.
показати весь коментар
18.10.2021 17:00 Відповісти
А вы представляете если бы ковид, вакцинация и энергокризис припал на каденцию ПП? Представьте какая оргия была бы на тв
показати весь коментар
18.10.2021 17:02 Відповісти
Спасибо за поддержку!
Интересно будет ли от нашего МИД "благодарность" по этому поводу?

показати весь коментар
18.10.2021 17:02 Відповісти
Единственное,что хорошего в этой незначительной встрече - так это стимуляция к активности конкурента. Это хорошо. Почивать не повинен нихто ))
показати весь коментар
18.10.2021 17:06 Відповісти
Испражнилось убогое? Гадишь тут с утра и до вечера, тролль поганый
показати весь коментар
18.10.2021 17:08 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:08 Відповісти
Получается если не мог предбачити,то это очень плохо )) Для народа прежде всего. Страдает от косяков именно народ ...
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
Нарід страждає від вітсутності мізків, і вибору чотирьохразового уклоніста, ставленика бабломойського -фуйла, презЕдентом воюючої країни.
показати весь коментар
18.10.2021 18:33 Відповісти
Бедолага ПЯТЬ лет писал-писал и в аккурат перед выборами написал.
показати весь коментар
18.10.2021 17:36 Відповісти
Бобоферма троллячья, ФАС!!!
показати весь коментар
18.10.2021 17:10 Відповісти
Зеленский дерибанит кредит ДНР
показати весь коментар
18.10.2021 17:18 Відповісти
Я он вчора теж з товаришем зустрівся. Випили, трохи про політику поговорили.
показати весь коментар
18.10.2021 17:19 Відповісти
В спам, дебилковатое!!!
показати весь коментар
18.10.2021 17:20 Відповісти
А с папєрєдніцей тоже обсуждал? Которую потом под зад коленом отправили домой?
показати весь коментар
18.10.2021 17:34 Відповісти
Як Петро пішов, то в сусідньому селі корови стали гірше доїтись. А ви кажете що нічого не змінилось.
показати весь коментар
18.10.2021 17:49 Відповісти
В нашому селі, після того, як зебіли зробили антиконституційний переворот у, всіма проклятому 19-му, корови геть перестали доїтись і навіть півень качок не топче.
показати весь коментар
18.10.2021 19:04 Відповісти
Зеленський відповідає на звинувачення "як професіонал"🤫🤢
Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві.

Він професіонал у офшорах, це факт.

І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем.
А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує.

І навіть жодна журналістська корпорація.

Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу.

І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі.

Ні політичного, ні підприємницького, ніякого.

Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування.

Але для Зеленського це значення має та ще й яке!)
показати весь коментар
18.10.2021 18:24 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan?__cft__[0]=AZXL4hNsl03gyJJJq_yrCSvHA4B25iDQrRVKttO_dyxp-6DmZqHFmpxo5IyEaoFLe09VDDJQ9EbN3S-7Yv8A8xY788XkeReBkHnHhydFriRmT9Fpo6T17qxXGZzJ8ivzsP2ZnI5yzw-pG-gxZQPio1NK1LL4pWyTmgBCtFt59Dxtsw&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Саркісян



Без зусиль, які докладає Петро Порошенко на міжнародній арені, зовнішньополітичний крах України стався б ще рік тому. І неодмінний крах чинного режиму не забарився б.

На жаль, Порошенко вимушений вчиняти саме так, замість відсиджуватися у кущах і, на кшталт стерв'ятника, чекати поки падло дозріє. Бо йому й нам болить Україна, а не клейноди і рєшалово.
Не маю сумнівів, що й це поставлять йому у провину наші туалетні апазіціонери - усі ці личинки фаріон, аваківські міньйони, антикорупційна наволоч й самозвані "волонтери" імені пінчука. Не допустити, щоб ця гниль знову спливла у хвилі неминучої революції, - наш обов'язок. Якщо ми не гупі.
показати весь коментар
18.10.2021 19:28 Відповісти
Напоминает агитацию за Бойко на Фейсбуке
Хваліть мамо мене, а я вас!...
показати весь коментар
18.10.2021 20:50 Відповісти
А что наш действующий сопля?Где это гнустное чмо?
показати весь коментар
18.10.2021 21:22 Відповісти
Сывочолый молоток) пальчик вверх, жмём на колокольчик.
показати весь коментар
18.10.2021 22:17 Відповісти
 
 