Порошенко і Квін обговорили подальшу підтримку США в боротьбі з агресією Росії
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України. Також наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.
Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.
Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.
Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.
06.10.21
" Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю"
13.10.21
"
респект Пороху !
вітаю !
бігом на унітаз, ЗЄ-льоний !
"Квін- агентка фсб! ",- зЕ-рмакова ОПа.
вже набралась критична маса ветеранів від рядових до генерал-полковників - ЗЕбеня постарався на свою голову
"Над всією Україною безхмарне небо !"
А прикинь, его прокинут, да еще закроют, чтобы не мешал, что будешь потом волосы на писюне себе рвать, рассказывая про хунту?
двох не буває....
Напевне, Крісті Квін і Петро Порошенко обговорювали формат такої зустрічі. Вангую, що в обговоренні взяв участь і військовий аташе США в Києві.
Инфантильные любители оффшорного Гундосика, как и сам Гундосик, не могут понять: - Порошенко президент, Кравчук - президент, Кучма - президент, Ющенко - президент, Янукович - предатель, Зеленский - путинский полезный идиот.
Тому що петя заплатив цензору....
Интересно будет ли от нашего МИД "благодарность" по этому поводу?
Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві.
Він професіонал у офшорах, це факт.
І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем.
А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує.
І навіть жодна журналістська корпорація.
Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу.
І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі.
Ні політичного, ні підприємницького, ніякого.
Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування.
Але для Зеленського це значення має та ще й яке!)
Без зусиль, які докладає Петро Порошенко на міжнародній арені, зовнішньополітичний крах України стався б ще рік тому. І неодмінний крах чинного режиму не забарився б.
На жаль, Порошенко вимушений вчиняти саме так, замість відсиджуватися у кущах і, на кшталт стерв'ятника, чекати поки падло дозріє. Бо йому й нам болить Україна, а не клейноди і рєшалово.
Не маю сумнівів, що й це поставлять йому у провину наші туалетні апазіціонери - усі ці личинки фаріон, аваківські міньйони, антикорупційна наволоч й самозвані "волонтери" імені пінчука. Не допустити, щоб ця гниль знову спливла у хвилі неминучої революції, - наш обов'язок. Якщо ми не гупі.
Хваліть мамо мене, а я вас!...