Порошенко і Квін обговорили подальшу підтримку США в боротьбі з агресією Росії

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України. Також наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.

Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

Читайте також: Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін