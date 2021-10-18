Російські військові "завдали удару по десанту умовного противника" на узбережжі окупованого Криму

Російські ескадрильї винищувачів і бомбардувальників тренувалися завдавати удари по десанту умовного противника на узбережжі окупованого Криму.

"Винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34 виконали політ в район цілей на малій і гранично малій висоті, перебуваючи поза зоною видимості радіолокаційних станцій і зенітних ракетних комплексів кораблів умовного супротивника. Пуски керованих протикорабельних ракет Х-31А винищувачі Су 30СМ виконали з максимальної дальності, а бомбардувальники завдали удару осколково-фугасними авіаційними бомбами з висоти до 600 метрів", - йдеться в повідомленні.

За даними російського відомства, в двосторонньому тактичному навчанні в окупованому Криму "відпрацьовують оборонні дії" близько 4 тис. військовослужбовців, задіяно до 200 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання проходять під командуванням генерала російської армії Олександра Дворнікова, зазначається в повідомленні.

Вранці в Міноборони Росії повідомляли, що російські військові провели масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму, зазначає Крим.Реалії. Вказується, що в цих навчаннях беруть участь з'єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.