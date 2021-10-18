УКР
Російські військові "завдали удару по десанту умовного противника" на узбережжі окупованого Криму

Російські військові

Російські ескадрильї винищувачів і бомбардувальників тренувалися завдавати удари по десанту умовного противника на узбережжі окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.

"Винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34 виконали політ в район цілей на малій і гранично малій висоті, перебуваючи поза зоною видимості радіолокаційних станцій і зенітних ракетних комплексів кораблів умовного супротивника. Пуски керованих протикорабельних ракет Х-31А винищувачі Су 30СМ виконали з максимальної дальності, а бомбардувальники завдали удару осколково-фугасними авіаційними бомбами з висоти до 600 метрів", - йдеться в повідомленні.

За даними російського відомства, в двосторонньому тактичному навчанні в окупованому Криму "відпрацьовують оборонні дії" близько 4 тис. військовослужбовців, задіяно до 200 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання проходять під командуванням генерала російської армії Олександра Дворнікова, зазначається в повідомленні.

Вранці в Міноборони Росії повідомляли, що російські військові провели масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму, зазначає Крим.Реалії. Вказується, що в цих навчаннях беруть участь з'єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії.

Топ коментарі
+11
вони дострибаються, що побєрєжьє Крима завдасть удару у відповідь... балів так на 8...
18.10.2021 16:54 Відповісти
+5
Это удар не по десанту, а по береговой обороне в районе высадки их десанта. На раше всё как обычно, наоборот, говорит одно, делает противоположное. Сейчас наблюдаем очередное обострение, поэтому надо быть готовым к любым эксцессам
18.10.2021 16:56 Відповісти
+5
Снова зловещие происки военщины Вейшнории...
18.10.2021 17:00 Відповісти
вони дострибаються, що побєрєжьє Крима завдасть удару у відповідь... балів так на 8...
18.10.2021 16:54 Відповісти
Вони дограють що в них вибухне їхня атомна бомба прямо в Криму.
18.10.2021 17:45 Відповісти
Это не тренировка. Это полноценные учения. Тренируются у нас: покатушки/побегушки без единого выстрела. И то не часто.
18.10.2021 17:14 Відповісти
У чужих руках завжди товстіший,а у вас кацапів ще й у зморшках.
18.10.2021 17:22 Відповісти
У упоротых "урапатриотов" всегда все одно и то же: не единого слова по сути и переход на личные оскорбления. Скучные вы все и тупые.
18.10.2021 17:33 Відповісти
Не розумію собачої і гидую кацапів,мене від вас окупантів нудить.
18.10.2021 17:38 Відповісти
-От фіг його знає, чи поможе наприклад, бомардування Москви проти умовного десанту.
18.10.2021 17:43 Відповісти
Вот ти такий розумний - скажи, от та ната буде висаджувати десант у Криму без массованого прикриття з повітря?
18.10.2021 17:56 Відповісти
не,не так - ната не выпустит на берег ни одного своего морпеха,пока не приземлит последний быстрокрылый краснозвёздый ястребокъ..
18.10.2021 18:02 Відповісти
Мой комент был не про "них", а про "нас".
От того что у них есть или нет "прикрытия с воздуха" наша боеготовность в виде покатушек/побегушек никак не поменяется. Вот об этом надо говорить, а не уподобляться россиякам "шо там у хохлов".
18.10.2021 18:06 Відповісти
Это удар не по десанту, а по береговой обороне в районе высадки их десанта. На раше всё как обычно, наоборот, говорит одно, делает противоположное. Сейчас наблюдаем очередное обострение, поэтому надо быть готовым к любым эксцессам
18.10.2021 16:56 Відповісти
Снова зловещие происки военщины Вейшнории...
18.10.2021 17:00 Відповісти
Условный пративник это солдаты НАТО?
18.10.2021 17:05 Відповісти
Условный противник кацапов - это голодные черноморские крабы, распробовавние хор Александрова и требующие продолжения банкета.
18.10.2021 17:57 Відповісти
распробовавшие
18.10.2021 17:57 Відповісти
что уже десант Вейшнории высадился в Крыму, скоро они будут в москве
18.10.2021 17:09 Відповісти
Літаки всі пережили тренування?
18.10.2021 17:11 Відповісти
пока да но зная рузге сборку двигло скоро опять посыпятся
18.10.2021 17:42 Відповісти
А термінову евакуацію вони там не тренувалися робити?
18.10.2021 17:20 Відповісти
Пора бы уже создать беспилотники,которые могли бы истреблять самолеты кацапов. Сидя где нибудь на Канарах прикольно джойстиком управлять в этих неравноценных смертельных для кацапов играх ))
18.10.2021 17:20 Відповісти
так создай - и не будешь телепать ерундой...!
19.10.2021 00:09 Відповісти
Перед высадкой десанта,побережье проутюжат крылатыми ракетами и авиацией,а десант будет ловить остатки кантуженых и умалишенных после такого шоу))Методы у раши каменного века остались)
18.10.2021 21:19 Відповісти
 
 