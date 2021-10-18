УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 010 6

Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

35,5% установ загальної середньої освіти в Україні перебуває на осінніх канікулах з понеділка, 18 жовтня.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало установам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня. На сьогодні канікули почалися в 5 125 закладах загальної середньої освіти України - це 35,5% від їх загальної кількості", - розповів Шкарлет.

За його словами, найбільше таких закладів у таких областях: Харківська - 99% від загальної кількості в області; Сумська - 94,3%; Київська - 77%; Донецька - 71,1%; Запорізька - 65,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше

Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет 01
Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет 02

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) школа (2248) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И еще одна треть ушла на дистанционку , потому что в классах 12 -13 градусов.
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
вы правы... топить нечем... вот и каникулы... но в Квартале 95 одна отмазка на Ковид во всем !!!
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
Легко спихнуть на ковид холод.
показати весь коментар
18.10.2021 17:04 Відповісти
Хріна з два, більшість вчителів провакциновано згідно з нормативами, просто зелені прутні просрали початок опалювального сезону, а винні ковід, холоди (які чомусь прийшли), ну, і Порошенко, звісно (без нього ніяк)
показати весь коментар
18.10.2021 17:09 Відповісти
Хехехе, а в пятницу в Киеве +19 обесчают
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
І,яка в цьому заслуга зелечмоканих Це,чергова перемога Загалом,де Статистика Й хто,з прибабаханих вакцинальних геноцидників,вже,переміг ковид Недоумки
показати весь коментар
18.10.2021 18:15 Відповісти
 
 