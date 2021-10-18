1 010 6
Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет
35,5% установ загальної середньої освіти в Україні перебуває на осінніх канікулах з понеділка, 18 жовтня.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
"Як ви знаєте, через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало установам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня. На сьогодні канікули почалися в 5 125 закладах загальної середньої освіти України - це 35,5% від їх загальної кількості", - розповів Шкарлет.
За його словами, найбільше таких закладів у таких областях: Харківська - 99% від загальної кількості в області; Сумська - 94,3%; Київська - 77%; Донецька - 71,1%; Запорізька - 65,4%.
