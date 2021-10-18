Війська РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, позиції українських воїнів біля н.п. Піски війська РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Захисники України відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

