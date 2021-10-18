УКР
Війська РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, позиції українських воїнів біля н.п. Піски війська РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Захисники України відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

Читайте також: МЗС про ситуацію зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі: РФ намагається зруйнувати Мінські угоди і роздмухати збройний конфлікт

бережи Боженька, наших захисників...

18.10.2021 17:13 Відповісти

Гарне фото. Бойове.
18.10.2021 17:32 Відповісти
19.10.2021 04:10 Відповісти
Бздят кацапы, знают что скоро придём, и бошки поотрезаем..
18.10.2021 23:56 Відповісти
 
 