УКР
Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до подорожчання продуктів і послуг, - Новак

Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії свідчить про відсутність у влади енергетичної політики, адже матиме наслідком тотальне зростання цін та інфляцію.

Про це заявив економічний експерт Андрій Новак.

"Те, що "Укренерго" збирається підвищувати відразу на 56% свій тариф на передачу електроенергії – це, по-перше, говорить про те, що в країні повністю відсутня енергетична політика як така. Не тільки зовнішня, а навіть внутрішня, для внутрішніх споживачів - як промислових, так і побутових. Бо в умовах, коли зросли різко зросли ціни на газ, будь-який нормальний уряд всередині країни мінімізує ціни на інші енергоресурси", - розповів Новак.

За його словами, український уряд діє навпаки – збільшує навантаження на споживачів енергоресурсів по іншим джерелам енергії. Окрім того, на думку експерта, значне підвищення тарифу – на понад 50% - є економічно необгрунтованим.

"В об’єктивній економіці не існує такого, щоб була потреба підвищувати зразу на 56%. На 5-6 може бути підвищення через загальну інфляцію, компенсацію інфляційних втрат. А 56 – такого в економіці немає, крім економік з гіперінфляцією - як, наприклад, зараз у Венесуелі", - пояснив Новак.

Економіст також наголосив: таке значне підвищення тарифу на передачу струму автоматично призведе до зростання цін та інфляції.

Читайте також: Підвищуючи тариф на передачу електроенергії, держава позбавляє промисловість можливості працювати, - експерт

"Якщо енергоресурси зростають в ціні, а вони у нас зростають, як ми бачимо, відразу на 50%, то це автоматично тягне за собою ланцюгову реакцію підвищення цін на все. Тому що ні виробник, ні торговець не може працювати в мінус. Якщо в нього росте собівартість через різке зростання енергоресурсів, то він змушений піднімати ціну на свій товар. Після такого різкого чергового підвищення цін на енергоресурси треба чекати чергового витка підвищення цін на все без винятку, тобто, чергового витка інфляції", - пояснив Новак.

Раніше керівник Аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігор Гужва заявив, що через підвищення тарифу на передачу електроенергії "Укренерго" на 56% країна може втратити переробну промисловість.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. При цьому в 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і він виріс в результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

електроенергія (6334) Електрика (2047)
+4
Руйнація української державності триває ,все за кремлівським сценарієм !!!))
18.10.2021 17:23
+3
Ну зебільні смєтуни очікуйте на чергове покращення!! Сам віслючок казав що знає як знизити таріфи !!!)))
18.10.2021 17:21
+2
Криминальная группировка, захватившая власть в Украине, привела к повышению цен на товары и услуги, и тенденция продолжится...
18.10.2021 17:20
очередной иксперд.
эй, иксперд, почему же масло и сахар не дешевеют?)
18.10.2021 17:17
Криминальная группировка, захватившая власть в Украине, привела к повышению цен на товары и услуги, и тенденция продолжится...
18.10.2021 17:20
Руйнація української державності триває ,все за кремлівським сценарієм !!!))
18.10.2021 17:23
За Коломойско - Зеленским сценарие
18.10.2021 19:22
Ну зебільні смєтуни очікуйте на чергове покращення!! Сам віслючок казав що знає як знизити таріфи !!!)))
18.10.2021 17:21
Тільки одна ця трійця за минулий рік отримали збитків майже на 60000000000 гривень."Укренерго""Нафтогаз""Укрзалізниця" ітд це все державні компанії збитки для яких=збитків для бюджету країни , корупція та відсталість ось як двома словами можна охарактеризувати.
"Украина - это Саудовская Аравия коррупции"-Forbes(С)
Влучний вираз на всі 100% .Але є один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.
18.10.2021 17:32
Да куда уже дороже. Уже и так в супермаркетах взвешивают не в килограммах а в граммах, и упаковки по 20-50грамм, чтобы не пугать ценами с тремя нулями
18.10.2021 18:12
Зато поднимет ВВП.
18.10.2021 18:30
Классно придумано! Тариф на передачу электроэнергии,типа есть альтернатива,как бЭ ее мона ведрами носить...
18.10.2021 20:28
каждая власть хочет дружить с Ахметовым, деньги не пахнут
18.10.2021 21:15
 
 