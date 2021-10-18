Рідні вбитої на Харківщині шестирічної Мирослави Третяк хочуть отримати 100 тис. компенсації від держави

Вони впевнені, що місцева влада та вчителі знали про ненормальну поведінку підозрюваного у вбивстві тринадцятирічного хлопця, але нічого не робили.

Про це журналістам розповів адвокат сім'ї загиблої Артем Донець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Це моральна шкода за бездіяльність державних органів, які знали про девіантну поведінку дитини (13-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві — ред.) з 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути. Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менше відповідають за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", — вважає адвокат Артем Донець.

Адвокат клопотав про те, щоб суд викликав як свідків 16 представників державних органів - місцевих чиновників, поліцейських, вчителів та представників соціальних служб.

Крім того, потерпілі хочуть, щоб сім'я підозрюваного компенсувала їм частину витрат на похорони.

Нагадаємо, Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.