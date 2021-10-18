УКР
Новини
Рідні вбитої на Харківщині шестирічної Мирослави Третяк хочуть отримати 100 тис. компенсації від держави

Рідні вбитої на Харківщині шестирічної Мирослави Третяк хочуть отримати 100 тис. компенсації від держави

Вони впевнені, що місцева влада та вчителі знали про ненормальну поведінку підозрюваного у вбивстві тринадцятирічного хлопця, але нічого не робили.

Про це журналістам розповів адвокат сім'ї загиблої Артем Донець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Це моральна шкода за бездіяльність державних органів, які знали про девіантну поведінку дитини (13-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві — ред.) з 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути. Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менше відповідають за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", — вважає адвокат Артем Донець.

Адвокат клопотав про те, щоб суд викликав як свідків 16 представників державних органів - місцевих чиновників, поліцейських, вчителів та представників соціальних служб.

Крім того, потерпілі хочуть, щоб сім'я підозрюваного компенсувала їм частину витрат на похорони.

Нагадаємо, Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

діти (5273) суд (11820) вбивство (3156) Харківщина (6054)
+12
Дешево оценили...И причем государство ? Это органы не спрацювали. Есть у них начальник. Зам. Пусть они и платят. Чтобы боялись в будущем.
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
+9
Странно, что ее родители не запретили дочери с ним общаться. Хотя они знали что он нехороший.
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
+7
А сами родные не могли объяснить ребёнку с кем можна водится?
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
А сами родные не могли объяснить ребёнку с кем можна водится?
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
Дешево оценили...И причем государство ? Это органы не спрацювали. Есть у них начальник. Зам. Пусть они и платят. Чтобы боялись в будущем.
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
Чому ж тоді за вироки оскаржені в ЄСПЧ сплачують не судді які виносили ті вироки,а платники податків?
показати весь коментар
18.10.2021 17:36 Відповісти
А в Україні бодай хтось відповів за брехню чи за помилкове рішення держслужбовця ???))))
показати весь коментар
18.10.2021 17:54 Відповісти
Звісно відповідає,кишеня платників податків за всі виграні справи у ЄСПЧ,за не правомірні рішення суддів,за люстрацію 2014-2019р,все сплачує держава з кишені платників.
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
То отож,що відповідає держава ,а не Іваненко,Сидоренко ,Петренко та т. ін. !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 18:47 Відповісти
А что органы могут? Балованный ребенок? Ну родителям нужно лучше заниматься с ним. Ребенок с приветом? Дык закроют, начнется вонь о дискриминации и жалобные песни о том, что "нетакому как все" ребенку надо общаться с нормальными, и он сам будет нормальным. Он до этого детей раз в месяц не убивал, что бы такое можно спрогнозировать, к сожалению девочке не повезло быть первой и теперь есть факты, и понятно теперь нужно его или вздернуть или пожизненно закрыть от нормальных.
показати весь коментар
18.10.2021 17:53 Відповісти
Странно, что ее родители не запретили дочери с ним общаться. Хотя они знали что он нехороший.
показати весь коментар
18.10.2021 17:29 Відповісти
Коли окупували Крим і Донбас то в цьому теж винна Україна,не треба було спілкуватись і загравати з окупантом.
показати весь коментар
18.10.2021 18:41 Відповісти
Мильчаков тоже со сдирания шкур с живых котят начинал. А потом поднялся по карьерной лестнице. Пока общество не начнет отлавливать и изолировать живодеров, тренирующихся на животных, оно должно быть готово к тому, что рано или поздно ненаказанные мильчаковы перейдут от детенышей собак и кошек на человеческих детёнышей, чтобы получить большее наслаждение.
показати весь коментар
18.10.2021 17:33 Відповісти
Я не зоофил, но почему то мне кажется что среди тех, кто за ради удовольствия мучает животных, 100 % поехавших ублюдков. В отличии от любителей животных, у которых мораль непозволяет сие действия.
показати весь коментар
18.10.2021 18:11 Відповісти
Это только кажется. Кстати, один известный австрийский художник тоже очень любил животных.
Очень тупо пытаться переносить отношения к животным на отношения к людям.

А в 1933 году «Имперский союз немецких обществ защиты животных» даже учреждает специальную медаль с портретом канцлера )))
показати весь коментар
18.10.2021 18:20 Відповісти
Ладно, скажу что не кажется, а я уверен в этом. Издеватся над животными и беззащитными людьми могут только моральные твари и эти нелюди не достойны находится в обществе.
показати весь коментар
18.10.2021 18:30 Відповісти
Петров тебе стоит сходить к психологу.
показати весь коментар
18.10.2021 18:57 Відповісти
Вот это правильно , полностью согласен . Нечеловечно и аморально ставить в один ряд животных и таких тварей , как ты .
показати весь коментар
18.10.2021 19:07 Відповісти
любітєлі тварин у більшості теж несповна розуму, у яких своя, лише їм зрозуміла мораль...))
показати весь коментар
18.10.2021 21:32 Відповісти
Прямая связь от жестокости к животным, к жестокости к себе подобным очевидна, даже без подробностей приведенных в статье. Зоофобы может действительно вас нужно отлавливать и изолировать, а не проводить беседы? И в ********** культивируется именно агрессия к себе подобным, так что отношение к животным там роли не играет.
показати весь коментар
18.10.2021 18:33 Відповісти
Что это? Своих мозгов нет и достоверные факты и логику пытаетесь перевести в абсурд? Просто глупо выглядите, даже глупее чем изначально, когда пытались хоть какими то, хоть и не в тему фактами обосновать свою позицию.
показати весь коментар
18.10.2021 18:46 Відповісти
Моральный вред? У них ребенок умер ****, а не корову украли, как можно вообще в такой ситуации думать о деньгах, тем более о таких копейках? Разве что хорошая прибавка к алкогольному рациону - полгода отменных самогонных пьянок.
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
Железная логика у родителей... Они сами позволяли дочери дружить с этим мальчиком, а виноваты другие...
показати весь коментар
18.10.2021 17:39 Відповісти
бедный котенок...
а родаки свою вину во всем этом не ощущают?
показати весь коментар
18.10.2021 17:52 Відповісти
100 тыс?А если 200-и ребенка не было?
показати весь коментар
18.10.2021 18:19 Відповісти
Вы тоже нетдорого берёте, похоже...
показати весь коментар
18.10.2021 19:27 Відповісти
Видно, що дівчинка росла без виховання і уваги, тому й пішла з тим ідіотом низької якості за компанію.
показати весь коментар
18.10.2021 21:42 Відповісти
 
 