УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 545 38

Глава Пентагону Остін під час зустрічі з Зеленським "зазначить, що двері в НАТО відкриті", - Міноборони США

Глава Пентагону Остін під час зустрічі з Зеленським

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном "переконає союзників і партнерів у підтримці Америки їх суверенітету перед обличчям російської агресії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони США.

Зазначається, що Остін відвідає Грузію, Україну і Румунію, а потім візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

"Остін зазначить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе нації здійснити необхідні зміни, щоб відповідати критеріям членства в оборонному альянсі", - сказано в повідомленні.

"У Грузії і України є території, окуповані Росією. Росія вторглася в Грузію в 2008 році та окупувала Південну Осетію і Абхазію - приблизно 20 відсотків населення країни. Україна перебуває в конфлікті з Росією, і з 2014 року російські війська вбили близько 14 тис. українців на Донбасі та його околицях на сході України. Росія також незаконно окупувала Крим", - додали в міністерстві.

Читайте також: Глава Пентагону Остін 19 жовтня вирушить до Києва, - посольство

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Пентагон (1457) США (24127) Остін Ллойд (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
И при этом еще сделать удивленное лицо

показати весь коментар
18.10.2021 18:02 Відповісти
+8
А для чего рожден скоморох? Чтобы закрыть ее, а ключ закопать глубоко на поле дураков.
показати весь коментар
18.10.2021 17:57 Відповісти
+3
Конечно открыты. Только с фейс-контролем на входе.
показати весь коментар
18.10.2021 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А для чего рожден скоморох? Чтобы закрыть ее, а ключ закопать глубоко на поле дураков.
показати весь коментар
18.10.2021 17:57 Відповісти
И при этом еще сделать удивленное лицо

показати весь коментар
18.10.2021 18:02 Відповісти
После того как этому самому Зеленскому отказали даже в предоставлении статуса основного союзника США вне НАТО это выглядит как троллинг.
показати весь коментар
18.10.2021 17:58 Відповісти
Дверь открыта. Заходите!

показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 04:49 Відповісти
https://pozdravitel.ru/
показати весь коментар
19.10.2021 04:57 Відповісти
https://pozdravitel.ru/
показати весь коментар
19.10.2021 05:02 Відповісти
https://pozdravitel.ru/
показати весь коментар
19.10.2021 05:12 Відповісти
Сказка про Осла и морковку!
показати весь коментар
19.10.2021 08:47 Відповісти
- Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла.(c)
показати весь коментар
19.10.2021 10:44 Відповісти
"не кажи гоп, поки не перескочиш" Зачем писать о том о чем еще не сказали? Автор или тупой или еще тупее. Шеф Пентагона сам знает о чем говорить с зеленским и в каких тонах.
показати весь коментар
18.10.2021 18:06 Відповісти
Это только пол-пословицы!
"А коли перескочиш, не кажи гоп, поки не подивився куди вскочив".
показати весь коментар
18.10.2021 18:29 Відповісти
Про це і казав генсек НАТО,кілька років тому.
показати весь коментар
18.10.2021 18:10 Відповісти
Оно читать не обучено, его нужно к роялю подвести и тогда будет шоу
показати весь коментар
18.10.2021 18:10 Відповісти
Это уже похоже на троллинг.
показати весь коментар
18.10.2021 18:10 Відповісти
Конечно открыты. Только с фейс-контролем на входе.
показати весь коментар
18.10.2021 18:23 Відповісти
Дату Ллойд, назови дату!
показати весь коментар
18.10.2021 18:28 Відповісти
після виборів.
І те - відповідно до їх результатів
показати весь коментар
18.10.2021 18:33 Відповісти
Вместо вас лаптеногих
показати весь коментар
19.10.2021 04:37 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
и что, завтра в дверь заходим?
показати весь коментар
18.10.2021 18:44 Відповісти
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зустрітися з Петром Порошенком, як з лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування .
показати весь коментар
18.10.2021 18:53 Відповісти
По сути смысла с клованом встречаться нет, он сейчас осваивает кредитование ДыНыЭрии
показати весь коментар
18.10.2021 19:23 Відповісти
Спочатку скажуть що двері відкриті. Потім скажуть що дорогу прокладено. Потім скажуть що погляди узгоджені і занепокоєність зафіксована. Потім ще щось скажуть...
показати весь коментар
18.10.2021 20:09 Відповісти
так шож мы никак не можем войти в открытую дверь?...
показати весь коментар
18.10.2021 21:01 Відповісти
Бо на пороге сидят и рычат проплаченные пуйлом псины типа гермашки и франции,а США никак не могут натянут на них намордники.
показати весь коментар
18.10.2021 22:05 Відповісти
https://pozdravitel.ru/
показати весь коментар
19.10.2021 05:19 Відповісти
быт арлекиной при нате тож работенка, гроши фонды не за даром дают, и тут зелины кривлянья идут на пользу нации и приближают пэрэмогу над агрессором
показати весь коментар
18.10.2021 23:02 Відповісти
Какая то магическая дверь - всегда открыта но войти в нее не дают
показати весь коментар
18.10.2021 23:06 Відповісти
К чему такой сарказм? США оценивают потенциал Украины не по кварталу 95, а по реальным действиям , Украинцы единственные кто вступил в боевое противостояние с РФ, и держит Европейский фронт. Все получится, потому в кацапии такая истерика разворачивается..
показати весь коментар
18.10.2021 23:48 Відповісти
Это как у нас в доме летом открывают двери, и собака иногда забегала в прихожку чтобы отдохнуть, ее выганяли пинками. Так и то самое НАТО со своими дверьми.
показати весь коментар
19.10.2021 04:07 Відповісти
Ух ты как интересно , а что немчура , жабоеды и мадьяры , которые регулярно сосут у ***** уже право голоса в НАТО потеряли ? Уже даже сам Дядя Сем понял , что НАТО де факто не существует , бо 5 статьей все там свои зады вытирают.
показати весь коментар
19.10.2021 05:58 Відповісти
Пісня брехуна для дурака "Відкриті двері в НАТО" .
Не забуваймо , що брехня є однією з найголовніших західних цінностей . Фактично - ключовою . Турки це зрозуміли давно .
показати весь коментар
19.10.2021 06:07 Відповісти
Який красень!
Може хоч налякає і всі зразу зрозуміють, що їхні двері, то не каморка папи Карло, а двері, які відкривають шлях в краще життя, яке буде захищене і дасть змогу країні дихнути з полегшенням, розвиватися як справді демократичне і розумне суспільство.
Досить вислуховувати на свою адресу, які ми недолугі і ущербні. Країна підніме свою горду голову і покаже фігу "братам" і недругам. Але щось мені підказує, що розслаблятися не можна, доведеться і далі вести боротьбу за свою незалежність, як від зовнішнього, так і внутрішнього ворога, бо "трояньський кінь" зробив свою погану справу вже давно.
показати весь коментар
19.10.2021 09:58 Відповісти
Ой! Та будемо ми у НАТО рано чи пізно.
Остін ціми дверима Янелоху яйця защімить та процес піде. Вони ж там не дурні та добре все бачать, що саме відбувається з Україною, що її рве на шматки не тільки зовнішній ворог, а і внутрішній у обличчі влади.

По коментарях можна судити, що ольгинських боітів набігло, наче тарганів. Так і хочеться для них заспівати:

Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну підем воювати!
показати весь коментар
19.10.2021 10:41 Відповісти
Никогда не мог понять почему НАТО не развернет свои комплексы с ракетами в Харьковской и Сумской областях? Это был бы шах и мат. Подлетное время до Кремля минимальное, за всю историю.....
показати весь коментар
19.10.2021 11:12 Відповісти
Я иногда просто в шоке с этих дебилов. Какие 14 тысяч нахрен? Это - общее количество погибших, в т. ч. и солдат врага. Украинских военных погибло меньше 5 тысяч. А остальные не украинцы, а российские оккупанты и жертвы среди мирного населения.
показати весь коментар
19.10.2021 11:24 Відповісти
 
 