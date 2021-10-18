Глава Пентагону Остін під час зустрічі з Зеленським "зазначить, що двері в НАТО відкриті", - Міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном "переконає союзників і партнерів у підтримці Америки їх суверенітету перед обличчям російської агресії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони США.

Зазначається, що Остін відвідає Грузію, Україну і Румунію, а потім візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

"Остін зазначить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе нації здійснити необхідні зміни, щоб відповідати критеріям членства в оборонному альянсі", - сказано в повідомленні.

"У Грузії і України є території, окуповані Росією. Росія вторглася в Грузію в 2008 році та окупувала Південну Осетію і Абхазію - приблизно 20 відсотків населення країни. Україна перебуває в конфлікті з Росією, і з 2014 року російські війська вбили близько 14 тис. українців на Донбасі та його околицях на сході України. Росія також незаконно окупувала Крим", - додали в міністерстві.

