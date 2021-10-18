Глава Пентагону Остін під час зустрічі з Зеленським "зазначить, що двері в НАТО відкриті", - Міноборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном "переконає союзників і партнерів у підтримці Америки їх суверенітету перед обличчям російської агресії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони США.
Зазначається, що Остін відвідає Грузію, Україну і Румунію, а потім візьме участь у засіданні міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
"Остін зазначить в Грузії і Україні, що двері в НАТО відкриті, і закличе нації здійснити необхідні зміни, щоб відповідати критеріям членства в оборонному альянсі", - сказано в повідомленні.
"У Грузії і України є території, окуповані Росією. Росія вторглася в Грузію в 2008 році та окупувала Південну Осетію і Абхазію - приблизно 20 відсотків населення країни. Україна перебуває в конфлікті з Росією, і з 2014 року російські війська вбили близько 14 тис. українців на Донбасі та його околицях на сході України. Росія також незаконно окупувала Крим", - додали в міністерстві.
"А коли перескочиш, не кажи гоп, поки не подивився куди вскочив".
І те - відповідно до їх результатів
Не забуваймо , що брехня є однією з найголовніших західних цінностей . Фактично - ключовою . Турки це зрозуміли давно .
Може хоч налякає і всі зразу зрозуміють, що їхні двері, то не каморка папи Карло, а двері, які відкривають шлях в краще життя, яке буде захищене і дасть змогу країні дихнути з полегшенням, розвиватися як справді демократичне і розумне суспільство.
Досить вислуховувати на свою адресу, які ми недолугі і ущербні. Країна підніме свою горду голову і покаже фігу "братам" і недругам. Але щось мені підказує, що розслаблятися не можна, доведеться і далі вести боротьбу за свою незалежність, як від зовнішнього, так і внутрішнього ворога, бо "трояньський кінь" зробив свою погану справу вже давно.
Остін ціми дверима Янелоху яйця защімить та процес піде. Вони ж там не дурні та добре все бачать, що саме відбувається з Україною, що її рве на шматки не тільки зовнішній ворог, а і внутрішній у обличчі влади.
По коментарях можна судити, що ольгинських боітів набігло, наче тарганів. Так і хочеться для них заспівати:
Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну підем воювати!