Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві

Юлія Привалова стверджує, що нікого не хотіла образити анекдотом, і каже, що її не можна звинуватити в нестачі патріотизму.

Скандал жінка прокоментувала у своєму Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Привалова пише, що народилася в Україні, закінчила тут школу й університет, народила дочку в українському пологовому будинку, і розвиває в Україні бізнес, сплачуючи податки та створюючи робочі місця. В Україні, за словами Привалової, розташоване все виробництво її компанії.

"Я люблю свою країну і людей, які в ній проживають. Куди б я не відлітала, по поверненню мене завжди зустрічає приємне відчуття, що я вдома. Я пишаюся тим, що я українка і я пишаюся людьми своєї держави. Що стосується анекдоту, то я не переслідувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - написала Привалова.

"Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мене звинуватити у браку патріотизму", - заявила Юлія.

Читайте також: Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Нагадаємо, раніше Привалова опублікувала селфі з Красної площі в Москві, а в коментарях розповіла анекдот про бандерівців.

Юлія Привалова - дочка ексголови Сокирянської райради на Буковині, ексголови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.