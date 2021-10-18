УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини
26 003 86

Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві

Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві

Юлія Привалова стверджує, що нікого не хотіла образити анекдотом, і каже, що її не можна звинуватити в нестачі патріотизму.

Скандал жінка прокоментувала у своєму Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Привалова пише, що народилася в Україні, закінчила тут школу й університет, народила дочку в українському пологовому будинку, і розвиває в Україні бізнес, сплачуючи податки та створюючи робочі місця. В Україні, за словами Привалової, розташоване все виробництво її компанії.

"Я люблю свою країну і людей, які в ній проживають. Куди б я не відлітала, по поверненню мене завжди зустрічає приємне відчуття, що я вдома. Я пишаюся тим, що я українка і я пишаюся людьми своєї держави. Що стосується анекдоту, то я не переслідувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - написала Привалова.

"Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мене звинуватити у браку патріотизму", - заявила Юлія.

Читайте також: Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Нагадаємо, раніше Привалова опублікувала селфі з Красної площі в Москві, а в коментарях розповіла анекдот про бандерівців.

Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві 01

Юлія Привалова - дочка ексголови Сокирянської райради на Буковині, ексголови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) патріотизм (107) скандал (630) еліта (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+87
суки..сначала делают..а потом извиняются..надо их гнать сцаными тряпками на паРашу..
показати весь коментар
18.10.2021 17:57 Відповісти
+55
Вы думаете она так сразу и поняла? Сильно сомневаюсь, она испугалась за свой кошелек.
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
+49
вобщем- я-не я и хата не моя...типичное поведение обоср..авшихся ватанов...
показати весь коментар
18.10.2021 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
суки..сначала делают..а потом извиняются..надо их гнать сцаными тряпками на паРашу..
показати весь коментар
18.10.2021 17:57 Відповісти
Не, это, просто, семейка выкидышей, которая оказалась не там где нужно.
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
ну да, ну да, у нєвєсткі хєрнеса нєту больше бізнєса
показати весь коментар
18.10.2021 18:35 Відповісти
Ей извиниться, как раку ногу оторвать.
показати весь коментар
18.10.2021 19:40 Відповісти
И опять все у них "вырвано с контекста"
показати весь коментар
18.10.2021 19:48 Відповісти
вобщем- я-не я и хата не моя...типичное поведение обоср..авшихся ватанов...
показати весь коментар
18.10.2021 17:58 Відповісти
Вы думаете она так сразу и поняла? Сильно сомневаюсь, она испугалась за свой кошелек.
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
добавіть можно тут

злийAndriiko@Andriiko1



Ага. Ця піхва має в центрі Києва 2 кафе - YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.
Треба насипати трохи відкугів у гуглі. - https://www.google.com/maps/place/Yaro+-+Healthy+Point+Gogolevskaya/@50.451013,30.4940713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf43fccd03cd:0xaf1e384af694f66c!8m2!3d50.451013!4d30.49626?hl=uk-UA
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
Сжечь.
показати весь коментар
18.10.2021 19:14 Відповісти
Оставил негативный отзыв.
показати весь коментар
18.10.2021 19:23 Відповісти
Відгук додано )
показати весь коментар
18.10.2021 19:30 Відповісти
Відгук кинув👍
показати весь коментар
18.10.2021 22:59 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
я бы не советовал этого делать!

разве что говорящие по-русски иностранцы будут постоянно зиговать и петь "Батько наш Бандера..."
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
Насчет говорящих по-русски это она конечно загнула
показати весь коментар
18.10.2021 18:08 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 20:21 Відповісти
И шо, после этого извинения у нее из головы выпала вата и выросли мозги?
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
Ты что, с ума сошел? Она просто пытается сохранить свой бизнес.
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
сжечь ведьму!
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
Піджала хвоста, *****
показати весь коментар
18.10.2021 18:01 Відповісти
- Насрала я на Красной площади всем украинцам по-русски!
- Что, так и насрала? По настоящему?
- Да! Скрепно! Себе в штаны!
показати весь коментар
18.10.2021 18:02 Відповісти
Запенить ей собачий рот и извиниться
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
А как поступить и с параллельной ситуацией, шобы быдляк свет божий не спешил увидеть.
показати весь коментар
18.10.2021 18:08 Відповісти
"Что касается анекдота, то я не преследовала цели обидеть им кого-либо. "
А дальше ей просто надо было написать: "Я просто дура и про мои фотки на фоне кремля: спасибо что сказали, а то я не знала что эРФэ - это агрессор, который напал на Украину."
показати весь коментар
18.10.2021 18:05 Відповісти
Блин, как этот непотрiб трухает быстрее своего поросячьего визгу, именно на свою камеру, а не на чужую, чтобы чистосердечно излиться чувствами, ...ЗЫ... Боятся - значит уважают и БАСТА!
показати весь коментар
18.10.2021 18:06 Відповісти
А в рашке никто не извиняется. Непуганые. Надо украинских патриотов нанимать.
показати весь коментар
18.10.2021 18:08 Відповісти
Нафиг нам пистоны тратить . Кацапы по жизни зашуганы своей системой, пусть шавки и дальше прозябают... Дайте им лучше селедки (ржавой).
показати весь коментар
18.10.2021 18:11 Відповісти
А за деньги? За каждого извинившегося штуку баксов каждому. Даже из дома выходить не надо. Все по интернету.
показати весь коментар
18.10.2021 18:24 Відповісти
Как же эти сучки достали. Сначала осознано делают пакости Украине, подыгрывая ватным, а когда поднимается резонанс, они извиняться. Но все эти извинения неискренние. Она извинилась чтоб от неё от"бались!! Уверен, что от свое мнение она не изменила!!
показати весь коментар
18.10.2021 18:08 Відповісти
По хорошему лишить бы эту особь гражданства... Но этого только и ждет роспропаганда. Зеленки бы ей на хлебало и в инстаграм выложить... Больше не высиралась бы там.
показати весь коментар
18.10.2021 18:08 Відповісти
лишать гражданства - это такое... слишком тонкая грань, кого лишать, а кого нет. а вот депортировать на парашку с запретом вьезда обратно лет так на 10, очень бы даже помогло.
показати весь коментар
18.10.2021 18:38 Відповісти
Это на одной и той же грани: депортировать и лишать. Депортируются люди без гражданства. А зеленка самое то для этой недогражданки.
показати весь коментар
18.10.2021 18:42 Відповісти
Хвойда вибачилася
показати весь коментар
18.10.2021 18:10 Відповісти
Все извинения это хрень для зрителей, а все что сказано ранее, и есть та правда
показати весь коментар
18.10.2021 18:12 Відповісти
Україну вона любить, а на красну площу ******* її вітром задуло.
показати весь коментар
18.10.2021 18:14 Відповісти
То она - с пламенной мечтой , мол , шобы пранцi ii взяли , та й порiшили.
показати весь коментар
18.10.2021 18:17 Відповісти
Пардон!!! А фотки где заделаны? Едет отдыхать в Москву, фоткаться на Красной площади, рассказывает анекдоты о бандеровцам и патриотка?! А нет наверное, она по заданию закладывала бомбу по пути следования Путина!!?? Да?
показати весь коментар
18.10.2021 18:23 Відповісти
нет. Она там на красной площади в говне искупалась.
показати весь коментар
18.10.2021 22:02 Відповісти
@ родилась в Украине, закончила здесь школы и университет, родила дочь в украинском роддоме, и развивает в Украине бизнес, уплачивая налоги и создавая рабочие места@

и в конце своего славного пути сделала селфи на Красной площади в Москве, сопроводив его подписью, которую конечно же в Кремле оценили как зачет. тьфу дура...
показати весь коментар
18.10.2021 18:25 Відповісти
що з неї взять=''корабельная сосна''
показати весь коментар
18.10.2021 18:29 Відповісти
Давно она с тестем не виделась.
показати весь коментар
18.10.2021 18:38 Відповісти
Патриоты во время войны не ездят в столицу страны-агрессора, не надо "заливать" о своём патриотизме
показати весь коментар
18.10.2021 18:43 Відповісти
На.уй ее и ее извинения.
показати весь коментар
18.10.2021 18:43 Відповісти
таким извиниться -что пописять...
показати весь коментар
18.10.2021 18:48 Відповісти
испугалась, что теряет клиентов. Кушайте свою продукцию сами.
показати весь коментар
18.10.2021 18:52 Відповісти
Как раз интеллект человека и показывает, какие анекдоты ему заходят и какие дизель-шоу.
показати весь коментар
18.10.2021 18:55 Відповісти
По Приваловой, скорее, поураганили Квартал и Скоты.
показати весь коментар
18.10.2021 19:15 Відповісти


показати весь коментар
18.10.2021 19:39 Відповісти
Однажды афганская девочка взяла у советского солдата конфету, за это ей сородичи отрезали руку... Может пора уже отрезать языки
показати весь коментар
18.10.2021 19:03 Відповісти
За поребрик со своими извинениями!!!!
показати весь коментар
18.10.2021 19:08 Відповісти
Привалова чуть ли не упрек всем ставит, что дескать и сама родилась здесь и в украинском роддоме рожала, а неблагодарные украинцы не смеются с ее анекдота. Более того еще и грозят патлы ей повыдергивать, неблагодарные. А она им канахветы не покладая рук делает.
показати весь коментар
18.10.2021 19:10 Відповісти
Теперь Юлия Привалова ЛИЧНО гадит бендеровцам в заведениях YARO Киева - по-тихому, но всегда СЕБЕ в сподне.

показати весь коментар
18.10.2021 19:11 Відповісти
яка огидна пика ..... (((
показати весь коментар
18.10.2021 20:18 Відповісти
Дык, это по молодости . на реконструированного питекантропа из музея смахивает, а шо из нее получится через пяток лет...ХМЫ...
показати весь коментар
18.10.2021 22:28 Відповісти
схожа на пацюка))
показати весь коментар
18.10.2021 22:32 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:33 Відповісти
буратина
показати весь коментар
19.10.2021 19:05 Відповісти
паскуди...
показати весь коментар
18.10.2021 19:14 Відповісти
Нет тебе прощения тварь!!!
показати весь коментар
18.10.2021 19:15 Відповісти
Rozetka сняла с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию

Вот и вся причина извенений. А Rozetka молодец.
показати весь коментар
18.10.2021 19:19 Відповісти
+ + +
показати весь коментар
18.10.2021 19:29 Відповісти
нєпракатіло, ***** триколорна
показати весь коментар
18.10.2021 19:22 Відповісти
Але ж обгидилась. Таким вибаченням віри нема.
показати весь коментар
18.10.2021 19:23 Відповісти
Противно от этих отмазок. Этой гниде вчера влепил отзыв в гугле в ее магазин. Живешь в Украине- нефиг оскорблять своих клиентов в лице украинцев
показати весь коментар
18.10.2021 19:25 Відповісти
Мерзкая,двуличная,тварь...
показати весь коментар
18.10.2021 19:28 Відповісти
"человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает." - ошибаешься, человек никогда не будет рассказывать анекдотов, которые ему внутренне неприятны и оскорбляют либо его лично, либо его национальность. Так что украинка ты только по паспорту, а на самом ты, как говорят поляки, "русська курва".
показати весь коментар
18.10.2021 19:30 Відповісти
Слышь ты патриотка..... А сбрось ка фотки не с рашки, а например как ты волонтеришь, или помогаешь военным.....
показати весь коментар
18.10.2021 19:32 Відповісти
Говна кусок.
показати весь коментар
18.10.2021 19:34 Відповісти
От же дура безмозглая! Сначала ляпает а потом извиняется и совершенно не думает о последствиях. Одно дело ляпнуть на кухне или с коханцем в постели, другое дело публично, патриотка харьковская. Хорошо что амеры придумали интернет, ляпнула и через минуту это известно всему миру.
показати весь коментар
18.10.2021 20:03 Відповісти
вчіться читати новини... БІЗНЕС У НЕЇ В УКРАЇНІ (сама про це пише).
на українцях вона заробляє гроші. тому і вибачається.
був би бізнес в росії - був би фіг вам , а не вибачення!
показати весь коментар
18.10.2021 20:50 Відповісти
Яка з неї патріотка ? Є багато українофобів в верхах, але в раху не їздять, а все по гейропах, сейшелах, еміратах. Їхати в раху це тупо і бидлячо
показати весь коментар
18.10.2021 21:00 Відповісти
достойная сменка подросла у наших бандюганов-олигархов, хавай электорат, голосуй и дальше за своё ярмо на шее
показати весь коментар
18.10.2021 21:11 Відповісти
Как человек, "гнилая" ты Юля. В разведку с тобой идти нельзя. Ибо, если вдруг опасность, ты просто сбежишь, или сдашься противнику. Если, не дай Бог, напарника ранят, ты его просто оставишь, а сама уйдешь. Я бы мог написать, откуда в тебе "вот это все", хотя, на Путина ты нужна.
показати весь коментар
18.10.2021 21:11 Відповісти
А можливо то вона сама або той молодик збоку і навалив собі в штани?
показати весь коментар
18.10.2021 21:47 Відповісти
сепарка, писульку свою разминай, извинения не приняты.
показати весь коментар
18.10.2021 21:53 Відповісти
Я чув, що її бізнесу гаплик.
показати весь коментар
18.10.2021 22:37 Відповісти
Пусть валит в свою Россию, там пусть торгует и анекдоты рассказывает.
показати весь коментар
19.10.2021 01:09 Відповісти
До пди її вибачення. Паспорт громадянки України на стіл- і за поребрик. Бізнес вона в Україні веде. Нехай пдує,курва колаборантська, на козломордію так нею обожнюємою і там започатковує і розвиває свій бізнес. Родичі допоможуть. Виростили такеє дитятко, то нехай допомагають. Родичі-то так,а от як їй,дурепі,"допоможуть" кацапські аборигени,ото питання велике є.Але нам,українцям на оті її проблеми начхати. Вон із України, палдо промаскальське!
показати весь коментар
19.10.2021 04:25 Відповісти
Пусть теперь отрабатывает анекдотами про Хутина, раз "это просто анекдот". А после этого еще пару фото на Красной площади можно сделать.
показати весь коментар
19.10.2021 04:34 Відповісти
Цікаво в нас, Україні, усе відбувається - спочатку усяка наволоч паплюжить Україну і українців, а потім вибачається. Їх потрібно за це наказувати ґратами і гаманцем.
показати весь коментар
19.10.2021 08:24 Відповісти
А не треба більше повертатись,ви знайшли свою говень,лишайтесь там.
показати весь коментар
19.10.2021 15:17 Відповісти
прям такая украинка-патриотка, шо аж фоткается на фоне кремля и антиукраинские анекдоты постит. сириусли? с чего вдруг мы должны ей поверить?
я бы еще проверил откуда деньги на бизнес. кернос бабла накрал, да и остальные родственники то чиновники, то депутаты, а она просто оказалась талантливой бизнесвумен. вот такое совпадение
показати весь коментар
19.10.2021 19:38 Відповісти
Дура
показати весь коментар
19.10.2021 22:46 Відповісти
Бреше ця потвора
https://yaro.ua/soglashenie

ФОП Голубицька Олена Степанівна
замутила на фопа
показати весь коментар
20.10.2021 09:03 Відповісти
Если я за Украину, у меня и в мыслях нет таких анекдотов унижающих украинцев, да еще и перед страной агрессором. Это просто абсурд.
Такое могла написать только гнида, именно гнида, которая живет на теле хозяина, но всячески портит и отравляет ему жизнь.
показати весь коментар
20.10.2021 23:56 Відповісти
 
 