Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві
Юлія Привалова стверджує, що нікого не хотіла образити анекдотом, і каже, що її не можна звинуватити в нестачі патріотизму.
Скандал жінка прокоментувала у своєму Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.
Привалова пише, що народилася в Україні, закінчила тут школу й університет, народила дочку в українському пологовому будинку, і розвиває в Україні бізнес, сплачуючи податки та створюючи робочі місця. В Україні, за словами Привалової, розташоване все виробництво її компанії.
"Я люблю свою країну і людей, які в ній проживають. Куди б я не відлітала, по поверненню мене завжди зустрічає приємне відчуття, що я вдома. Я пишаюся тим, що я українка і я пишаюся людьми своєї держави. Що стосується анекдоту, то я не переслідувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття", - написала Привалова.
"Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мене звинуватити у браку патріотизму", - заявила Юлія.
Нагадаємо, раніше Привалова опублікувала селфі з Красної площі в Москві, а в коментарях розповіла анекдот про бандерівців.
Юлія Привалова - дочка ексголови Сокирянської райради на Буковині, ексголови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.
злийAndriiko@Andriiko1
Ага. Ця піхва має в центрі Києва 2 кафе - YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.
Треба насипати трохи відкугів у гуглі. - https://www.google.com/maps/place/Yaro+-+Healthy+Point+Gogolevskaya/@50.451013,30.4940713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf43fccd03cd:0xaf1e384af694f66c!8m2!3d50.451013!4d30.49626?hl=uk-UA
разве что говорящие по-русски иностранцы будут постоянно зиговать и петь "Батько наш Бандера..."
- Что, так и насрала? По настоящему?
- Да! Скрепно! Себе в штаны!
А дальше ей просто надо было написать: "Я просто дура и про мои фотки на фоне кремля: спасибо что сказали, а то я не знала что эРФэ - это агрессор, который напал на Украину."
и в конце своего славного пути сделала селфи на Красной площади в Москве, сопроводив его подписью, которую конечно же в Кремле оценили как зачет. тьфу дура...
Вот и вся причина извенений. А Rozetka молодец.
на українцях вона заробляє гроші. тому і вибачається.
був би бізнес в росії - був би фіг вам , а не вибачення!
я бы еще проверил откуда деньги на бизнес. кернос бабла накрал, да и остальные родственники то чиновники, то депутаты, а она просто оказалась талантливой бизнесвумен. вот такое совпадение
https://yaro.ua/soglashenie
ФОП Голубицька Олена Степанівна
замутила на фопа
Такое могла написать только гнида, именно гнида, которая живет на теле хозяина, но всячески портит и отравляет ему жизнь.