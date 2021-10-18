УКР
В "червоному" Запоріжжі перевіряють ТРЦ і магазини: за вихідні склали 191 протокол про порушення карантину, сьогодні 10% закладів не відкрилися

З 18 жовтня у Запоріжжі почали діяти додаткові обмеження, які передбачені червоною зоною епіднебезпеки. Закладам дозволено працювати у випадку, коли всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані проти коронавірусу.

Про це під час перевірки одного з найбільших ТРЦ міста сказав начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області Олег Колеров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники всіх торгових точок, які є в ТРЦ, повинні мати: перше - довідку про проходження вакцинації у будь-якому вигляді (паперовому, електронному) або наявність ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж 72 години тому, або довідку про те, що людина перехворіла коронавірусом. Окрім того, персонал має вимагати від відвідувачів ті ж самі документи і тільки тоді вони можуть працювати", - сказав Колеров.

Близько 10% магазинів у ТРЦ сьогодні не працювали, ще кілька співробітників мали лише одне щеплення з двох необхідних, тож їх було відправлено на ПЛР-тестування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови COVID-вакцинації понад 80% колективу, - Ляшко

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, протягом вихідних 112 мобільних груп перевіряли дотримання карантинних вимог на 756 об’єктах. В ході перевірок фахівці Держпродспоживслужби зафіксували наступні порушення: недотримання "маскового режиму" та соціальної дистанції відвідувачами, відсутнє маркування щодо дотримання соціальної дистанції; відсутні дані про проведення температурного скринінгу працівників; не організовані місця для обробки рук антисептиком відповідно вимог; не організовано централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією та інші.

Було складено 191 протокол про адміністративні правопорушення.

Крім того, у Запоріжжі громадський транспорт перевозити пасажирів лише за кількістю сидячих місць та у засобах індивідуального захисту. Перевезення пільгових категорій пасажирів дозволено лише за часом: з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 00:00 18 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Запоріжжя (2362) карантин (18172) ТРЦ (310) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+4
Учреждениям разрешено работать в случае, когда все посетители и работники полностью вакцинированы против коронавируса.
18.10.2021 19:02 Відповісти
+3
Не вакцинированные менты проверяют сертификаты о вакцинации...
Шапито...с зеленым ослом на дроти...😀
18.10.2021 18:57 Відповісти
+2
Все правильно. Не хочешь вакцинироваться- сиди дома в подвале. Даже в Епицентре заставили продавцов вакцинироваться
18.10.2021 18:56 Відповісти
"процесс пошел, товарищи !"
М.С.Горбачев
18.10.2021 18:07 Відповісти
А в Одессе в супермаркетах полный беспредел. Маски висят на шее, в лучшем случае, возле рта. Охранники и сотрудники замечание не делают.
18.10.2021 19:37 Відповісти
Насаждение монополизма - это и есть цель всего действа.
18.10.2021 18:13 Відповісти
Карантин с 18 а протоколы составляли 16 и 17?
18.10.2021 18:26 Відповісти
18.10.2021 18:57 Відповісти
18.10.2021 19:02 Відповісти
страной ошиблись.
подобные правила приняты в одной из европейских стран

без привики - в мелкие лавки
18.10.2021 19:53 Відповісти
А ми,одна з європейських країн?
19.10.2021 07:37 Відповісти
Раніше хоч якусь компенсацію платили підприємцям! А зараз? Вакцинований підприємець виходить на роботу та має обслуговувати тільки вакцинованих клієнтів. Тобто до твого магазину ти можеш пустити тільки вакцинованого клієнта! А скільки їх вакцинованих?! Відповідаю дуже мало! А значіть продажів нема, доходів нема, а податки плати! А якщо пустиш не вакцинованого, а тебе в цей час перевірять, то ще й на штраф великий попадеш. От таке лайно попереду.
18.10.2021 20:07 Відповісти
Так в чем проблема, если было 4 месяца, вакцинируйся... Но все же чего то ждали... И дождались...
19.10.2021 02:56 Відповісти
Як завжди:
- Хто всрався?
-Невістка!
-Вона ж у полі?
-Ой, у полі вітер віє...
18.10.2021 20:20 Відповісти
А в " краснои "Польше,никаких масок,никакого давления,и х.. ложили на вакцинацию.
18.10.2021 20:20 Відповісти
Коли цікаво почнуть бити "перевіряючих", при чому ногами?
18.10.2021 22:53 Відповісти
 
 