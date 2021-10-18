В "червоному" Запоріжжі перевіряють ТРЦ і магазини: за вихідні склали 191 протокол про порушення карантину, сьогодні 10% закладів не відкрилися

З 18 жовтня у Запоріжжі почали діяти додаткові обмеження, які передбачені червоною зоною епіднебезпеки. Закладам дозволено працювати у випадку, коли всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані проти коронавірусу.

Про це під час перевірки одного з найбільших ТРЦ міста сказав начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області Олег Колеров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Співробітники всіх торгових точок, які є в ТРЦ, повинні мати: перше - довідку про проходження вакцинації у будь-якому вигляді (паперовому, електронному) або наявність ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж 72 години тому, або довідку про те, що людина перехворіла коронавірусом. Окрім того, персонал має вимагати від відвідувачів ті ж самі документи і тільки тоді вони можуть працювати", - сказав Колеров.

Близько 10% магазинів у ТРЦ сьогодні не працювали, ще кілька співробітників мали лише одне щеплення з двох необхідних, тож їх було відправлено на ПЛР-тестування.

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, протягом вихідних 112 мобільних груп перевіряли дотримання карантинних вимог на 756 об’єктах. В ході перевірок фахівці Держпродспоживслужби зафіксували наступні порушення: недотримання "маскового режиму" та соціальної дистанції відвідувачами, відсутнє маркування щодо дотримання соціальної дистанції; відсутні дані про проведення температурного скринінгу працівників; не організовані місця для обробки рук антисептиком відповідно вимог; не організовано централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією та інші.

Було складено 191 протокол про адміністративні правопорушення.

Крім того, у Запоріжжі громадський транспорт перевозити пасажирів лише за кількістю сидячих місць та у засобах індивідуального захисту. Перевезення пільгових категорій пасажирів дозволено лише за часом: з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 00:00 18 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.