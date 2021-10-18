"Вибіркове правосуддя" - дослідження КВУ встановило, що правоохоронці тиснуть на обраних мерів і не чіпають призначених голів ОДА

На мерів міст та інші обрані органи влади в регіонах правоохоронні органи тиснуть більше, ніж на обласні держадміністрації, керівники яких призначаються президентом.

Такі висновки зробив Комітет виборців України за результатами дослідження, про яке розповідалося на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Правоохоронні органи прискіпливо ставляться до роботи органів місцевого самоврядування, але практично не цікавляться діяльністю установ, які очолюють призначені особи. Виглядає так, що влада та правоохоронці переслідують мерів самоврядних міст, але при цьому губернаторів не чіпають. І це незважаючи на те, що саме губернатори є фактичними розпорядниками основної частини бюджетних коштів, що освоюються в регіонах", - зазначив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

При цьому він підкреслив, що міста розпоряджаються меншою кількістю бюджетних коштів у порівнянні з обласними держадміністраціями.

"Увага правоохоронних органів (80% судових рішень) стосуються органів місцевого самоврядування, натомість 80% коштів зосереджено у Служби автодоріг та облдержадміністрацій. Це наводить нас на єдиний висновок: що увага правоохоронних органів до рівня місцевого самоврядування фактично вдесятеро більша, ніж до призначених осіб, які є розпорядниками левової частини коштів. Коли є перекіс в кілька разів, це може наштовхувати на думку про те, що, очевидно, йдеться про вибіркове правосуддя і увагу до рівня місцевого самоврядування та до окремих громад", - сказав Кошель.

Він також зазначив, що в багатьох регіонах дії правоохоронців виглядають як політично вмотивовані.

"Певне занепокоєння викликає те, що низка місцевих голів, політичних партій, які вони представляють, заявили про політично вмотивовані дії правоохоронців. Зокрема, така заява була щодо обшуків у Черкаській міській раді напередодні місцевих виборів 2020 року. Схожі заяви були у Чернівцях, Києві, Харкові та інших містах", - розповідає Кошель.

Під час дослідження Комітет виборців проаналізував понад 13 000 судових проваджень, відкритих з січня 2020 року, в яких фігурують різні органи місцевої влади: мери міст, місцеві ради, облдержадміністрації та інші. Лідером з кількості судових проваджень є Київ. 2136 проваджень стосуються діяльності КМДА, тоді як наступного міста за кількістю проваджень – Одеси - лише 234. При цьому загальна ефективність судових проваджень дорівнює 2%. Тобто лише 2% від усіх проваджень, за даними КВУ, набули вироку суду.