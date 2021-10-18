Ситник на засіданні ОБСЄ: Представники корупційної системи як і раніше намагаються послабити антикорупційні органи України
Представники корупційної системи продовжують використовувати свою політичну вагу і повноваження для послаблення антикорупційних органів України.
Про це зазначив директор НАБУ Артем Ситник на Зустрічі з впровадження економічних та екологічних вимірів 2021 року (2021 EEDIM) у Відні 18 жовтня,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Організація з безпеки і співробітництва в Європі системно підтримує імплементацію реформ в Україні. Одним з важливих напрямків є антикорупційна реформа, а також пов'язані з нею реформи правоохоронних органів, судової гілки влади і кримінальної юстиції. Вже зараз результати антикорупційних органів в Україні стали тригером для корупційної системи. Її представники використовують свою політичну вагу і владні повноваження для ослаблення антикорупційних органів, які, в свою чергу, демонструють дедалі більшу ефективність. Україна проходить болючий етап трансформацій як загалом, так і у судовій та правоохоронній сферах. І ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху", - зазначив Ситник.
Директор НАБУ став спікером сесії про управління, прозорість та підзвітність як основні умови економічного зростання, торгівлі, інвестицій та сталого розвитку, що сприяє стабільності, безпеці та повазі прав людини в зоні ОБСЄ.
"За 7 років роботи НАБУ ми притягнули до кримінальної відповідальності близько тисячі осіб: 6 міністрів і їх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади, 20 нардепів, 67 суддів, 78 керівників ДП. НАБУ викрило діяльність низки злочинних організацій та чиновників – їх дії заподіяли державі особливо тяжкі збитки. Ми активно співпрацюємо з компетентними органами інших країн, адже нерідко злочини, вчинені в Україні, закінчуються за кордоном", - додав Директор НАБУ.
За його словами, скерування до суду перших справ НАБУ стало випробуванням для корумпованої системи.
"Розгляд справ в судах загальної юрисдикції затягувався і саботувався. Така ситуація показала необхідність перезавантаження судової системи, її очищення. У 2019 році запрацював ВАКС – спеціалізований суд для розгляду справ про корупцію і показав іншу якість роботи: 26 чиновників отримали показання у вигляді позбавлення волі. Це вказує на реальність забезпечення справедливого судочинства в Україні", - вказав Артем Ситник.
Зазначається, що Зустріч ОБСЄ з впровадження економічних та екологічних вимірів (Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting (EEDIM) відбувається раз на рік, зазвичай у жовтні у Відні, для перевірки виконання рішень Ради міністрів. Він забезпечує основи для розширення діалогу та співробітництва у ключових тематичних сферах, зокрема й щодо боротьби з корупцією.
Зеленський відповідає на звинувачення "як професіонал". Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві. Він професіонал у офшорах, це факт. І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем. А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує. І навіть жодна журналістська корпорація. Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу. І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі. Ні політичного, ні підприємницького, ніякого. Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування. Але для Зеленського це значення має та ще й яке!
У цій ситуації, дійсно непростій, можна було б зробити чимало відповідальних кроків. Звільнити з посад соратників, які фігурують у розслідуванні. Заявити про негайну відмову від офшорних юрисдикцій і вибачитися перед співвітчизниками. Почати розслідування дій Коломойського, чого безуспішно домагаються американці. Але замість цього Зеленський дратується, що не всі його ******* і лає Порошенка. Професіоналізм рівня "Бог".
У результаті він не просто топить себе - це особливого значення не має, сам по собі він і так був приречений самим фактом свого обрання на пост президента України. Але він ще й топить країну, якою керує. Топить її репутацію, топить залишки цікавості до неї у міжнародному співтоваристві, топить повагу до неї.
Топить її майбутнє.
А список де посмотреть?
И это при наличии решения суда о том, что он - коррупционер.