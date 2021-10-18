Ситник на засіданні ОБСЄ: Представники корупційної системи як і раніше намагаються послабити антикорупційні органи України

Представники корупційної системи продовжують використовувати свою політичну вагу і повноваження для послаблення антикорупційних органів України.

Про це зазначив директор НАБУ Артем Ситник на Зустрічі з впровадження економічних та екологічних вимірів 2021 року (2021 EEDIM) у Відні 18 жовтня,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Організація з безпеки і співробітництва в Європі системно підтримує імплементацію реформ в Україні. Одним з важливих напрямків є антикорупційна реформа, а також пов'язані з нею реформи правоохоронних органів, судової гілки влади і кримінальної юстиції. Вже зараз результати антикорупційних органів в Україні стали тригером для корупційної системи. Її представники використовують свою політичну вагу і владні повноваження для ослаблення антикорупційних органів, які, в свою чергу, демонструють дедалі більшу ефективність. Україна проходить болючий етап трансформацій як загалом, так і у судовій та правоохоронній сферах. І ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху", - зазначив Ситник.

Директор НАБУ став спікером сесії про управління, прозорість та підзвітність як основні умови економічного зростання, торгівлі, інвестицій та сталого розвитку, що сприяє стабільності, безпеці та повазі прав людини в зоні ОБСЄ.

"За 7 років роботи НАБУ ми притягнули до кримінальної відповідальності близько тисячі осіб: 6 міністрів і їх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади, 20 нардепів, 67 суддів, 78 керівників ДП. НАБУ викрило діяльність низки злочинних організацій та чиновників – їх дії заподіяли державі особливо тяжкі збитки. Ми активно співпрацюємо з компетентними органами інших країн, адже нерідко злочини, вчинені в Україні, закінчуються за кордоном", - додав Директор НАБУ.

За його словами, скерування до суду перших справ НАБУ стало випробуванням для корумпованої системи.

"Розгляд справ в судах загальної юрисдикції затягувався і саботувався. Така ситуація показала необхідність перезавантаження судової системи, її очищення. У 2019 році запрацював ВАКС – спеціалізований суд для розгляду справ про корупцію і показав іншу якість роботи: 26 чиновників отримали показання у вигляді позбавлення волі. Це вказує на реальність забезпечення справедливого судочинства в Україні", - вказав Артем Ситник.

Зазначається, що Зустріч ОБСЄ з впровадження економічних та екологічних вимірів (Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting (EEDIM) відбувається раз на рік, зазвичай у жовтні у Відні, для перевірки виконання рішень Ради міністрів. Він забезпечує основи для розширення діалогу та співробітництва у ключових тематичних сферах, зокрема й щодо боротьби з корупцією.

