Україна отримала від початку пандемії 24,7 млн ​​доз вакцин від COVID-19, використала близько 12,3 млн доз

Від початку пандемії COVID-19 Україна отримала понад 24,7 млн ​​доз ковідних вакцин, до теперішнього часу використала близько 12,3 млн доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, зокрема, від початку пандемії в Україну були поставлені 10,4 млн доз вакцини CoronaVac (в наявності 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (залишилося 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (залишилося 2,4 млн доз) і 2 млн доз Moderna, які використані повністю.

МОЗ підкреслює, що всі вакцини, представлені в Україні, ефективно захищають від тяжкого перебігу COVID-19 і рятують життя.

Читайте також: Директор київської школи просить ОАСК скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію

Автор: 

олени продолжают перебирать копытами и "думать", что их пронесет...
18.10.2021 18:57 Відповісти
98% заболевших не вакцинированны, хотя в этом есть определённый плюс, меньше дебилов будет
18.10.2021 19:24 Відповісти
По себе других не судят!!!
18.10.2021 19:36 Відповісти
а викинули скiльки!
18.10.2021 18:56 Відповісти
98% заболевших не вакцинированны, хотя в этом есть определённый плюс, меньше дебилов будет
По себе других не судят!!!
антивакцинальную компанию затеяла в свое время команда Богатырева-Бахтеева, чисто с целью обосрать вакцину Санофи-Авентис "корь-паратит-краснуха".
Именно поэтому смерть от менингита Тищенко в Никитовке была выдана за смерть от прививки.
То, что это был именно менингит, подтвердил публично эксперт ВОЗ, ведущий специалист по поствакцинальным осложнениям. К огорчению Бахтеевой, эксперт работал в Институте в Москве. они так надеялись, что, поскольку он москвич, то поддержит их идею обгадить и вакцину и систему здравоохранения Украины. Он же был категоричен - никакого отношения к вакцине смерть Тищенко не имеет.
На комитете, где он выступал, присутствовали все главы областных управлений здравоохранения Украины. Каждый мог задать вопрос, чем и воспользовался, и все получили исчерпывающие ответы.
Бахтееву и Богатыреву эти выводы эксперта ВОЗ, понятно, не устроили, и они с новой силой продолжили истерику в СМИ под девизом "долой вакцину, даешь полиомиелит в каждую украинскую семью!"
Но все сложилось иначе - они перестарались и с тех пор антивакцинаторы под дудку Кремля делают тупо все возможное для уничтожения украинской нации под девизом "чем хуже Украине, тем лучше России".
и вот теперь в Израиле и в странах ЕС перед поездкой в Украину советуют делать дополнительные прививки, как перед поездкой в банановую республику или страну третьего мира (это вообще-то так и есть). Ведь именно из Украины привезли хасиды единственную вспышку кори за последние 30 лет в Израиле...
вам не стыдно за страну?
мне - да.
показати весь коментар
18.10.2021 19:28 Відповісти
До чого тут звичайні люди? Не має довіри до вакцини. А китайцям не соромно? А москалям?
А тобі особисто ні?
показати весь коментар
18.10.2021 20:11 Відповісти
Пишаюся українцями!!!
показати весь коментар
18.10.2021 19:37 Відповісти
Вопрос только в просрочке их использования и особенно в выполнении требований к их транспортировке и хранении( от момента изготовления до проведения вакцинирования)
показати весь коментар
18.10.2021 19:41 Відповісти
А сколько ЗАКУПИЛИ? А теперь оленям нуна впарить
показати весь коментар
18.10.2021 20:15 Відповісти
 
 