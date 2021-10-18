Україна отримала від початку пандемії 24,7 млн ​​доз вакцин від COVID-19, використала близько 12,3 млн доз

Від початку пандемії COVID-19 Україна отримала понад 24,7 млн ​​доз ковідних вакцин, до теперішнього часу використала близько 12,3 млн доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, зокрема, від початку пандемії в Україну були поставлені 10,4 млн доз вакцини CoronaVac (в наявності 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (залишилося 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (залишилося 2,4 млн доз) і 2 млн доз Moderna, які використані повністю.

МОЗ підкреслює, що всі вакцини, представлені в Україні, ефективно захищають від тяжкого перебігу COVID-19 і рятують життя.

