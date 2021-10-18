1 547 12
Україна отримала від початку пандемії 24,7 млн доз вакцин від COVID-19, використала близько 12,3 млн доз
Від початку пандемії COVID-19 Україна отримала понад 24,7 млн доз ковідних вакцин, до теперішнього часу використала близько 12,3 млн доз.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією відомства, зокрема, від початку пандемії в Україну були поставлені 10,4 млн доз вакцини CoronaVac (в наявності 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (залишилося 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (залишилося 2,4 млн доз) і 2 млн доз Moderna, які використані повністю.
МОЗ підкреслює, що всі вакцини, представлені в Україні, ефективно захищають від тяжкого перебігу COVID-19 і рятують життя.
Топ коментарі
+5 Valery Greff
показати весь коментар18.10.2021 18:57 Відповісти Посилання
+4 Sergii Ustim
показати весь коментар18.10.2021 19:24 Відповісти Посилання
+4 Вася Ветров #488322
показати весь коментар18.10.2021 19:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Именно поэтому смерть от менингита Тищенко в Никитовке была выдана за смерть от прививки.
То, что это был именно менингит, подтвердил публично эксперт ВОЗ, ведущий специалист по поствакцинальным осложнениям. К огорчению Бахтеевой, эксперт работал в Институте в Москве. они так надеялись, что, поскольку он москвич, то поддержит их идею обгадить и вакцину и систему здравоохранения Украины. Он же был категоричен - никакого отношения к вакцине смерть Тищенко не имеет.
На комитете, где он выступал, присутствовали все главы областных управлений здравоохранения Украины. Каждый мог задать вопрос, чем и воспользовался, и все получили исчерпывающие ответы.
Бахтееву и Богатыреву эти выводы эксперта ВОЗ, понятно, не устроили, и они с новой силой продолжили истерику в СМИ под девизом "долой вакцину, даешь полиомиелит в каждую украинскую семью!"
Но все сложилось иначе - они перестарались и с тех пор антивакцинаторы под дудку Кремля делают тупо все возможное для уничтожения украинской нации под девизом "чем хуже Украине, тем лучше России".
и вот теперь в Израиле и в странах ЕС перед поездкой в Украину советуют делать дополнительные прививки, как перед поездкой в банановую республику или страну третьего мира (это вообще-то так и есть). Ведь именно из Украины привезли хасиды единственную вспышку кори за последние 30 лет в Израиле...
вам не стыдно за страну?
мне - да.
А тобі особисто ні?