Rozetka, "Сільпо" та "АЛЛО" зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію (оновлено)
Інтернет-магазин Rozetka зняв із продажу всю продукцію ТМ Yaro, власниця бренду якої, Юлія Привалова, відзначилася українофобським "анекдотом" і фото на тлі Кремля.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликав відомі компанії відмовитися від співпраці з нею, і ось є перша невеличка перемога! Ще вчора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності вони були майже всі, а сьогодні впродовж дня більшість товарів були видалені, а на всіх 20, які ще показує в пошуку, стоїть позначка "відсутній у продажу", - написав Стерненко.
"Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло і низка інших компаній поки мовчать. Сподіваюся, від них також буде реакція", - додав активіст, закликавши цікавитися на сторінках цих компаній про співпрацю з "українофобкою Юлією Приваловою".
За даними проєкту "Центру протидії корупції" PEP, Юлія Василівна Привалова - дочка чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.
За даними журналіста "Бізнес.Цензор" Юрія Віннічука, Рейтинг Yaro на "Google Мій бізнес" наблизився до одиниці.
"Після того як користувачі соцмереж почали закликати бойкотувати продукцію Yaro, один з найбільших інтернет-магазинів Rozetka зняв її з продажу. Аналогічно вчинили мережа супермаркетів Сільпо, мережа кав’ярень Idealist та інтернет-магазин АЛЛО", - розповів Віннічук.
Читайте також: Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві
полнейший цинизм. таким не бизнес блокировать надо, а жизнь в нашей стране сделать невыносимой.
В Западных Европах супер -пупер био сок стоит 3 - 7 евро за 1Л(!), а не 20 евро за 0,5Л(!!!!!!) Такая ценовая политика не для ведения рентабельного бизнеса в Украине, а на привлечение капитала под бизнес-планы "на дурака". Очень похоже на то, что семья Кернеса набрала кредитов под етот бизнес, а теперь готовит почву для объявления банкротства.
Зармные средства уже вывели, какие-то безначителные активы продадут, чтобы минимално покрыть убытки и свалить "за бугор"
Следите за руками!
Хай звикають морально.
Такі "українці" це зрадники з дитинства бо ненавидять Україну.
Хай пензлюють у Сибір як що мізків немає ) До речі сумніваюсь що
там є хоч якесь IQ.
https://youtu.be/-Yn3L-6ZJbI
- Хто всрався?
- Невістка. (кернеса).
Слава....
Свої знають що рфія ворог й до ворога відповідно ставлення мають.
Ну і типова жіноча фішка похизуватись в інстаграмі... хтось за перилами в Іспанії, хтось на фоні Кремля. Марнославство то порок.
На таких людях і тримається Україна .
Анекдот про Бандеру - антиукраинские взгляды?
С удивлением узнал, что на владелицу бренда YARO началась настоящая травля из-за ее фото на фоне Кремля и анекдота про бандеровцев.
Начнем с того, что шутить про бандеровцев-коллаборантов нацистов в свободном европейском государстве нельзя. Мы знаем.
Но продолжим тем, что травлю эту устроил снова… убийца Стерненко. Стерненко, похищавший людей, убивавший людей, нападавший на людей. Стерненко, который аки старая корова в коровьих лепешках довольна своим коровьим бытом в вонючем хлеву. Ведь в каком еще государстве можно будет беспрепятственно давить на суд, который дает за похищение ровно ничего? Да ни в каком! Только где вокруг коровьи лепешки!
Таким, как Стерненко выгодно, чтоб у нас в стране было Сомали, и они могли беспрепятственно жрать свое коровье говно.
И есть с другой стороны девочка, создавшая бренд полезных сладостей.
Просто я очень люблю всех этих людей, которые ниточками еще держат эту страну от вонючей темной пропасти. Которые создают свои маленькие бренды еды, кафе, одежды, музыки. И грустно видеть, что все они сдаются.
Стерненко натравил на Лободу, Лободы в Украине нет. Стерненко натравил на Надю Дорофееву, и она оправдывалась за то что О БОЖЕ танцевала на Майдане! И Надя уже записывает фиты со Скриптонитом. Стерненко натравил на YARO, и о Yaro пишут все СМИ, и YARO снимает с продажи Розетка. Лучше бы Розетка не продавала контрабанду и платила налоги. В этом было бы больше патриотизма, правда? Но нет.
Странно, ведь именно такой бизнес, как YARO в Европе - золотая птичка наполнения бюджета. А у нас во всех случаях с нами остался СТЕРНЕНКО! Какое счастье, ведь теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину? И возможно уедут. А Стерненко останется. Возможно, он, вытравив золотой фонд страны, сможет спокойно со своим гнилым ртом и тупой головой ходить и беспрепятственно похищать чьих-то детей или убивать их.
Молчать, когда тобой правит быдло - ну почти тоже самое, что становиться физически раком каждый день.
А сладости у Yaro очень хорошие.
Розкажи, як саме вони борються за Україну. Просвіти нас, сірих.
Лобода давно живе у Москвабаді. Мабуть, веде там підпільну діяльність з підриву економіки паРаші, знищуючи запаси елітного алкоголю.
Дорофеєва разом з Позитивом з проекту ватяного Потапа "Врємя і стєкло" під час війни з кацапами гастролювали на паРаші і звертались зі сцени до молоді Мордора: "https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682/ Нізкій вам паклон! Ви - прєкрасниє люді, прєкраснає будущєє пакалєніє нашей страни! " Теж, мабуть, підривають економіку агресора, збираючи там гонорари і вкладаючи їх в Україні у фонд "Повернись живим".
Ну і Yaro - теж відомі "борцуни за Україну". Тепер у них з'явилась можливість збільшити "градус протистояння" агресору - переїхати на паРашу, як це зробили Лобода, Кароліна Куєк, Юрій Кіт та інші Янеки, та розвалювати Мордор зсередини.
Бгг
Тобі це прізвище не пасує. Мало того що ********, так ще і заядливе кацап'я.
Встань з колін йолопе.
Досить москалям лапті лобизати.
Эта "девачка", похоже, себе в штаны насрала.
А с москалями мы, неуважаемый Владислав--воюем. Они убивают наших людей.
На нелюбу Україну
Та не сталось як гадалось
YARO просто обісралось ...
Будьте проще , и не обмазывайтесь 💩политикой💩