УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9372 відвідувача онлайн
Новини
250 245 284

Rozetka, "Сільпо" та "АЛЛО" зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію (оновлено)

Інтернет-магазин Rozetka зняв із продажу всю продукцію ТМ Yaro, власниця бренду якої, Юлія Привалова, відзначилася українофобським "анекдотом" і фото на тлі Кремля.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Rozetka, Сільпо та АЛЛО зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію 01

"Закликав відомі компанії відмовитися від співпраці з нею, і ось є перша невеличка перемога! Ще вчора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності вони були майже всі, а сьогодні впродовж дня більшість товарів були видалені, а на всіх 20, які ще показує в пошуку, стоїть позначка "відсутній у продажу", - написав Стерненко.

Rozetka, Сільпо та АЛЛО зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію 02
Rozetka, Сільпо та АЛЛО зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію 03

"Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло і низка інших компаній поки мовчать. Сподіваюся, від них також буде реакція", - додав активіст, закликавши цікавитися на сторінках цих компаній про співпрацю з "українофобкою Юлією Приваловою".

За даними проєкту "Центру протидії корупції" PEP, Юлія Василівна Привалова - дочка чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.

Rozetka, Сільпо та АЛЛО зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію 04

За даними журналіста "Бізнес.Цензор" Юрія Віннічука, Рейтинг Yaro на "Google Мій бізнес" наблизився до одиниці.

Rozetka, Сільпо та АЛЛО зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію 05

"Після того як користувачі соцмереж почали закликати бойкотувати продукцію Yaro, один з найбільших інтернет-магазинів Rozetka зняв її з продажу. Аналогічно вчинили мережа супермаркетів Сільпо, мережа кав’ярень Idealist та інтернет-магазин АЛЛО", - розповів Віннічук.

Читайте також: Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві

Автор: 

Кернес Геннадій (506) українофобія (43) Стерненко Сергій (400) Rozetka (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+126
Лайкос Розетка. Теперь и вменяемым гражданам не мешает отказаться от этого гавно-бренда. Так сказать принимать народные меры против упоротых, если "правосудие" не хочет работать
показати весь коментар
18.10.2021 19:02 Відповісти
+82
показати весь коментар
18.10.2021 19:07 Відповісти
+62
Да мало ли что Украина покупает в Словакии. Главное, что не у орков кацапских. Это принципиально важно. Страна козлодоев должна быть за забором.
показати весь коментар
18.10.2021 20:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Походу, это она (Привалова) сама себе (фоткой) в штаны насрала
показати весь коментар
19.10.2021 19:01 Відповісти
Але має бути жорстке покарання таких мразот. А то зара запишуть ролик із шмарками та слиною «розкаяння»і на тім все. Так не має бути. Дорослі мають відповідати за свої вчинки. Ворога не вислуховують-ворога-розстрілюють.
показати весь коментар
19.10.2021 19:07 Відповісти
Печеньками пусть в русне торгует, прямо на красной площади, с лотка. И анекдоты про пуйла репоедам травит, в качестве маркетингового хода.
показати весь коментар
19.10.2021 19:15 Відповісти
Ойц, я вас умоляю! Эта уродина уже договорилась открыть шото на мацкве. А это просто была предоплата.

показати весь коментар
19.10.2021 19:16 Відповісти
Ну тогда споем ей дорожную, от Шнура. А если серьезно, еще до 2014 в наросеюшке (в принципе как и у нас) все вкусное было распилено и занято. У знакомого , отец фермы по выращиванию морепродуктов под Владивостоком держал. После смерти все отжали москвичи, причем оперативно и за копейки.
показати весь коментар
19.10.2021 19:25 Відповісти
Поразительно хамская плебейско-совковая морда на фоне мордорского кремля.
показати весь коментар
20.10.2021 04:01 Відповісти
Хоч одна добра новина.
показати весь коментар
19.10.2021 19:17 Відповісти
А хто це перепаковане в модні упаковки барахло та ще й все стороннього виробництва, та ще й за такі гроші! купував там?... пакунок печива за 600 грн? Та ці дятли на Сейшелах мали селфі робити!
показати весь коментар
19.10.2021 19:30 Відповісти
Сейшели то не скрепно.
показати весь коментар
19.10.2021 20:14 Відповісти
на ворованные бабки замутили бизнес в Украине, еще и ненавидят Украину и украинцев.
полнейший цинизм. таким не бизнес блокировать надо, а жизнь в нашей стране сделать невыносимой.
показати весь коментар
19.10.2021 19:32 Відповісти
Это прямо по украински, делать гражданам жизнь не выносимой - браво
показати весь коментар
20.10.2021 04:59 Відповісти
это кцпские выкидыши. при чем тут украинцы?
показати весь коментар
20.10.2021 07:50 Відповісти
Ну так пусть про Куйла прям с Красной Площади анекдот запостит.
показати весь коментар
20.10.2021 07:51 Відповісти
справжні Українці так і роблять другу довоможи сторицею, а до ворговів ніякого жалю до їх повної ліквідація, а тут прям пі.дарососійський набір у шмарюки брат слуга ще й не звичайний а про ка.цапський ********, чоловік син того про кого навіть погане після відїзду сказати не гріх, та і візуально він каца.пойудей вона каца.пка, тому таким людям не просто потрібно влаштовувати пекельне життя, таких необхідно відправляти в спецпритулки де стерелізувати тав подальшому переправляти в пі.дарососію
показати весь коментар
20.10.2021 10:45 Відповісти
невыносимой
показати весь коментар
20.10.2021 14:27 Відповісти
І в клітину.
показати весь коментар
20.10.2021 07:16 Відповісти
НЕ МЕШАЛО БЫ И ПЛЮНУТЬ ЕЙ В МОРДУ . СЛАВА УКРАИНЕ !
показати весь коментар
19.10.2021 19:50 Відповісти
сірчаною кислотою ...
показати весь коментар
19.10.2021 22:09 Відповісти
Краще помиями.
показати весь коментар
19.10.2021 22:42 Відповісти
ви гуманіст , а я ні , бо знаю як це позбавитись обличчя ...
показати весь коментар
19.10.2021 22:46 Відповісти
Воно в неї і так не дуже...
показати весь коментар
19.10.2021 22:59 Відповісти
на кожен товар є свій покупець . бо дивились не на обличчя , а на рахунок в банку !
показати весь коментар
19.10.2021 23:05 Відповісти
Ты придурок, тебе лечится надо
показати весь коментар
20.10.2021 16:05 Відповісти
а ти кацап , лікар чи пацієнт ?
показати весь коментар
20.10.2021 21:20 Відповісти
То ********, та ще й не виліковний!
показати весь коментар
25.10.2021 09:24 Відповісти
Та ніхто цю х.н.ю. перепаковану за 600грн. і не купляє. Навіть справжні багачі не дурні, або "Рошен" вищої якості, або польське, ще є довжелезна лінійка продукції "Нестле" на всі випадки життя
показати весь коментар
19.10.2021 19:58 Відповісти
Все знают анекдот про "эти гои будут учить нас делать бизнес"

В Западных Европах супер -пупер био сок стоит 3 - 7 евро за 1Л(!), а не 20 евро за 0,5Л(!!!!!!) Такая ценовая политика не для ведения рентабельного бизнеса в Украине, а на привлечение капитала под бизнес-планы "на дурака". Очень похоже на то, что семья Кернеса набрала кредитов под етот бизнес, а теперь готовит почву для объявления банкротства.

Зармные средства уже вывели, какие-то безначителные активы продадут, чтобы минимално покрыть убытки и свалить "за бугор"

Следите за руками!
показати весь коментар
19.10.2021 20:13 Відповісти
Ребята! Приваловы! Расея-матушка ждет! Чешите ко всем чертям...
показати весь коментар
19.10.2021 20:30 Відповісти
ПО ИХ ЛИЦАМ ВИДНО ЧТО ОНИ ДОЛБО@БЫ !!!
показати весь коментар
19.10.2021 20:39 Відповісти
причем форменные
показати весь коментар
19.10.2021 21:20 Відповісти
Майбутнє українофобів у Сибіру
Хай звикають морально.
показати весь коментар
19.10.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 21:01 Відповісти
Це маються на увазі донбасяни, а їм в паРашкє як медом намазано.
Такі "українці" це зрадники з дитинства бо ненавидять Україну.
Хай пензлюють у Сибір як що мізків немає ) До речі сумніваюсь що
там є хоч якесь IQ.
показати весь коментар
19.10.2021 21:42 Відповісти
Так от саме на те і анекдот, бо в рашці взагалі IQ мінусовий.
показати весь коментар
20.10.2021 07:20 Відповісти
А от і ущербний голос з-за порєбрика.
показати весь коментар
19.10.2021 23:23 Відповісти
Дарую цій упоротій ватниці пісню О.Лютого "Катя ватница". ДЯКУВАТИ НЕ ТРЕБА !
https://youtu.be/-Yn3L-6ZJbI

показати весь коментар
19.10.2021 21:16 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 21:18 Відповісти
що тут скажеш... падаль
показати весь коментар
19.10.2021 21:23 Відповісти
яке ж дике ******! З таим ****** тільки на паперті на окружну...
показати весь коментар
19.10.2021 21:33 Відповісти
Як тут не згадати класичний український вислів:
- Хто всрався?
- Невістка. (кернеса).
показати весь коментар
19.10.2021 21:55 Відповісти
Можна продовжити..всралась де?на червоній площі!всралась як?по тихому!
показати весь коментар
20.10.2021 00:29 Відповісти
Бий свій свого, що б чужий духу боявся. Як це по нашому.
Слава....
показати весь коментар
19.10.2021 22:22 Відповісти
Де там "свої" для України.... ти головою вдарився?
Свої знають що рфія ворог й до ворога відповідно ставлення мають.
показати весь коментар
19.10.2021 23:26 Відповісти
Ипать рожа славянской внешности))
показати весь коментар
19.10.2021 22:23 Відповісти
на розетці дійсно вже нема, а сільпо повним ходом продає
показати весь коментар
19.10.2021 22:55 Відповісти
Щеб цих ує#анів позбавляли громодянства й видавали пампорт не громодянина!
показати весь коментар
19.10.2021 23:24 Відповісти
TM Yaro - х@й їй, в її келиху Yaro.
показати весь коментар
19.10.2021 23:36 Відповісти
І правильно!
показати весь коментар
20.10.2021 00:07 Відповісти
Розетка - класньіе и патриотичньіе ребята. Вперед - За товарами в Розетку.
показати весь коментар
20.10.2021 00:12 Відповісти
Так може то вона себе мала на увазі на червоній площі?
показати весь коментар
20.10.2021 00:27 Відповісти
Дрібниця, а приємно...

Ну і типова жіноча фішка похизуватись в інстаграмі... хтось за перилами в Іспанії, хтось на фоні Кремля. Марнославство то порок.
показати весь коментар
20.10.2021 01:58 Відповісти
Ну и рожа у нее. Сбрить волосы - мужик мужиком
показати весь коментар
20.10.2021 02:20 Відповісти
Вату надо выжигать!
показати весь коментар
20.10.2021 05:40 Відповісти
Молодцы ребята в унитаз слить..,
показати весь коментар
20.10.2021 06:18 Відповісти
Тому виродки і судили Стерненка , бо він - ВЕЛИКА ЛЮДИНА і робить для України більше ніж всі ці суди і прокуратури разом взяті . При чому не витрачаючи бюджетні кошти . Нищить вату скрізь і всюди 24/7 .
На таких людях і тримається Україна .
показати весь коментар
20.10.2021 06:41 Відповісти
Ну и помойка.не удивительно что контингент здесь бомжацкий.

Анекдот про Бандеру - антиукраинские взгляды?
С удивлением узнал, что на владелицу бренда YARO началась настоящая травля из-за ее фото на фоне Кремля и анекдота про бандеровцев.



Начнем с того, что шутить про бандеровцев-коллаборантов нацистов в свободном европейском государстве нельзя. Мы знаем.



Но продолжим тем, что травлю эту устроил снова… убийца Стерненко. Стерненко, похищавший людей, убивавший людей, нападавший на людей. Стерненко, который аки старая корова в коровьих лепешках довольна своим коровьим бытом в вонючем хлеву. Ведь в каком еще государстве можно будет беспрепятственно давить на суд, который дает за похищение ровно ничего? Да ни в каком! Только где вокруг коровьи лепешки!



Таким, как Стерненко выгодно, чтоб у нас в стране было Сомали, и они могли беспрепятственно жрать свое коровье говно.



И есть с другой стороны девочка, создавшая бренд полезных сладостей.



Просто я очень люблю всех этих людей, которые ниточками еще держат эту страну от вонючей темной пропасти. Которые создают свои маленькие бренды еды, кафе, одежды, музыки. И грустно видеть, что все они сдаются.



Стерненко натравил на Лободу, Лободы в Украине нет. Стерненко натравил на Надю Дорофееву, и она оправдывалась за то что О БОЖЕ танцевала на Майдане! И Надя уже записывает фиты со Скриптонитом. Стерненко натравил на YARO, и о Yaro пишут все СМИ, и YARO снимает с продажи Розетка. Лучше бы Розетка не продавала контрабанду и платила налоги. В этом было бы больше патриотизма, правда? Но нет.



Странно, ведь именно такой бизнес, как YARO в Европе - золотая птичка наполнения бюджета. А у нас во всех случаях с нами остался СТЕРНЕНКО! Какое счастье, ведь теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину? И возможно уедут. А Стерненко останется. Возможно, он, вытравив золотой фонд страны, сможет спокойно со своим гнилым ртом и тупой головой ходить и беспрепятственно похищать чьих-то детей или убивать их.



Молчать, когда тобой правит быдло - ну почти тоже самое, что становиться физически раком каждый день.



А сладости у Yaro очень хорошие.
показати весь коментар
20.10.2021 07:15 Відповісти
: "...теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину?"
Розкажи, як саме вони борються за Україну. Просвіти нас, сірих.
Лобода давно живе у Москвабаді. Мабуть, веде там підпільну діяльність з підриву економіки паРаші, знищуючи запаси елітного алкоголю.
Дорофеєва разом з Позитивом з проекту ватяного Потапа "Врємя і стєкло" під час війни з кацапами гастролювали на паРаші і звертались зі сцени до молоді Мордора: "https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682/ Нізкій вам паклон! Ви - прєкрасниє люді, прєкраснає будущєє пакалєніє нашей страни! " Теж, мабуть, підривають економіку агресора, збираючи там гонорари і вкладаючи їх в Україні у фонд "Повернись живим".
Ну і Yaro - теж відомі "борцуни за Україну". Тепер у них з'явилась можливість збільшити "градус протистояння" агресору - переїхати на паРашу, як це зробили Лобода, Кароліна Куєк, Юрій Кіт та інші Янеки, та розвалювати Мордор зсередини.
Бгг
показати весь коментар
20.10.2021 09:08 Відповісти
Великие борцы за Украину...скоро ждём их лица на банкнотах в 2000, 5000 и 10000 грн
показати весь коментар
25.10.2021 09:20 Відповісти
Довбню....чого ти ще і Шевченко ???
Тобі це прізвище не пасує. Мало того що ********, так ще і заядливе кацап'я.
Встань з колін йолопе.
Досить москалям лапті лобизати.
показати весь коментар
23.10.2021 20:59 Відповісти
Влад, ты какой-то сказочный долбое. Б, извини не дочитал твой пост до конца, но понял что ты типичный имб. И. Цил с первых букв
показати весь коментар
20.10.2021 07:55 Відповісти
Ну, ну так пусть запости про Куйла анекдот, да с Красной Площади? А? Слабо?
Эта "девачка", похоже, себе в штаны насрала.
А с москалями мы, неуважаемый Владислав--воюем. Они убивают наших людей.
показати весь коментар
20.10.2021 07:56 Відповісти
Это было Владу.
показати весь коментар
20.10.2021 07:57 Відповісти
УБЕРІТЬ ці задоволені пики з вашого сайту! дивитись противно
показати весь коментар
20.10.2021 08:06 Відповісти
Сприймай це як тролінг з боку адмінів Цензора: після флешмобу ватників на Красній площі продукцію ТМ Yaro зняли з продажу, а ви і далі світіть своїми задоволеними пиками.
показати весь коментар
20.10.2021 09:20 Відповісти
Демократія, свобода слова, за ці роки все стало як в Росії. Так і до Північної Кореї не далеко
показати весь коментар
20.10.2021 08:06 Відповісти
УРОДИНА
показати весь коментар
20.10.2021 08:36 Відповісти
это типичный наследник из нашей олигархической прослойки - их детишечки относятся к своей стране к как кормовой базе а не Родине, к которой нужно патриотическое отношение
показати весь коментар
20.10.2021 11:09 Відповісти
к сожалению очень много дешевых придорожных проституток родила Украина...
показати весь коментар
20.10.2021 08:43 Відповісти
YARO срати закортіло
На нелюбу Україну
Та не сталось як гадалось
YARO просто обісралось ...
показати весь коментар
20.10.2021 09:32 Відповісти
Одни пошутили как идиоты , другие включили обиженку как маленькие )))
Будьте проще , и не обмазывайтесь 💩политикой💩
показати весь коментар
20.10.2021 11:12 Відповісти
Когда вас будут ..издить на улице - не включайте обижалку, будьте проще - улыбайтесь!
показати весь коментар
20.10.2021 12:10 Відповісти
Чорт, і хотіла б відмовитись від цього "бренду", але як це зробити, якщо ніколи навіть про нього не чула %)
показати весь коментар
20.10.2021 11:17 Відповісти
Если так делает наше правительство, то почему нельзя об том шутить? все в штаны реверсируем
показати весь коментар
20.10.2021 14:19 Відповісти
Какого хрена извинятся если сказал держи ответ вот так большинство как проститутки
показати весь коментар
20.10.2021 14:51 Відповісти
Ну фсе досвидос продукция Яро,спасибо ,что пишите об этом.Я точно уже её не куплю!!!
показати весь коментар
20.10.2021 23:18 Відповісти
Значит, все вменяемые люди теперь могут смело отказаться покупать что-либо на помойках Розетки, Сильпо и АЛЛО.
показати весь коментар
21.10.2021 01:20 Відповісти
Гамнюки сраные
показати весь коментар
21.10.2021 08:26 Відповісти
Хорошо шутит, тот кто шутит последним Встречается как то Юлия Привалова со своим бойфрендом на красной площади и говорит: "а хочешь я сейчас наш бизнес пересру?"
показати весь коментар
25.10.2021 09:19 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 