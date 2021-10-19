Rozetka, "Сільпо" та "АЛЛО" зняли з продажу продукти ТМ Yaro, власники якої висловлюють антиукраїнські погляди та підтримують Росію (оновлено)

Інтернет-магазин Rozetka зняв із продажу всю продукцію ТМ Yaro, власниця бренду якої, Юлія Привалова, відзначилася українофобським "анекдотом" і фото на тлі Кремля.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликав відомі компанії відмовитися від співпраці з нею, і ось є перша невеличка перемога! Ще вчора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності вони були майже всі, а сьогодні впродовж дня більшість товарів були видалені, а на всіх 20, які ще показує в пошуку, стоїть позначка "відсутній у продажу", - написав Стерненко.





"Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло і низка інших компаній поки мовчать. Сподіваюся, від них також буде реакція", - додав активіст, закликавши цікавитися на сторінках цих компаній про співпрацю з "українофобкою Юлією Приваловою".

За даними проєкту "Центру протидії корупції" PEP, Юлія Василівна Привалова - дочка чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Привалова.

За даними журналіста "Бізнес.Цензор" Юрія Віннічука, Рейтинг Yaro на "Google Мій бізнес" наблизився до одиниці.

"Після того як користувачі соцмереж почали закликати бойкотувати продукцію Yaro, один з найбільших інтернет-магазинів Rozetka зняв її з продажу. Аналогічно вчинили мережа супермаркетів Сільпо, мережа кав’ярень Idealist та інтернет-магазин АЛЛО", - розповів Віннічук.

Читайте також: Невістка покійного Кернеса Привалова вибачилася за анекдот про бандерівців і фото на Красній площі у Москві