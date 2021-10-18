Корнієнко продовжить очолювати "Слугу народу", навіть коли стане першим віцеспікером, - Арахамія

"Слуга народу" не планує змінювати голову своєї партії після того, як Олександр Корнієнко завтра, ймовірно, стане першим віцеспікером.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

За його словами, відповідно до закону, Корнієнко має право суміщати посади голови партії і першого віцеспікера.

Політик розповів, що сьогодні на засіданні фракції обговорювалося питання про завтрашнє призначення Корнієнка.

"Завтра до 12 години пан Корнієнко вже вийде до вас у новому амплуа першого віцеспікера", - звернувся нардеп до журналістів.

Арахамія передбачає, що ніхто з фракції "Слуга народу" не займе "альтернативну позицію" і відмовиться підтримати призначення Корнієнка першим віцеспікером. "Нам досить наших (голосів. - Ред.). Я навіть, чесно кажучи, полінувався і не збирав голоси інших фракцій, тому що розумів, що нашої фракції вистачить", - підсумував він.