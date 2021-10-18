УКР
Новини
1 558 29

Корнієнко продовжить очолювати "Слугу народу", навіть коли стане першим віцеспікером, - Арахамія

Корнієнко продовжить очолювати

"Слуга народу" не планує змінювати голову своєї партії після того, як Олександр Корнієнко завтра, ймовірно, стане першим віцеспікером.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

За його словами, відповідно до закону, Корнієнко має право суміщати посади голови партії і першого віцеспікера.

Політик розповів, що сьогодні на засіданні фракції обговорювалося питання про завтрашнє призначення Корнієнка.

Читайте також: Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія

"Завтра до 12 години пан Корнієнко вже вийде до вас у новому амплуа першого віцеспікера", - звернувся нардеп до журналістів.

Арахамія передбачає, що ніхто з фракції "Слуга народу" не займе "альтернативну позицію" і відмовиться підтримати призначення Корнієнка першим віцеспікером. "Нам досить наших (голосів. - Ред.). Я навіть, чесно кажучи, полінувався і не збирав голоси інших фракцій, тому що розумів, що нашої фракції вистачить", - підсумував він.

Автор: 

Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2848) Корнієнко Олександр (666)
Топ коментарі
+6
скреплённые корабельной сосной...
показати весь коментар
18.10.2021 21:24 Відповісти
+6
показати весь коментар
18.10.2021 21:37 Відповісти
+4
Та заберіть вже в бабуїна мікрохвон !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 21:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
для дебилов нужно пояснять же, что это алегория на "скованы одной цепью" дада )
показати весь коментар
18.10.2021 21:39 Відповісти
Дебилы не знают вобще про что ты. Они кацапскую попсу слушают.

Ты им сначала краткий экскурс в историю депрессивно-алкоголического русского рока проведи.
показати весь коментар
18.10.2021 21:57 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 21:44 Відповісти
Цікаво: а хто з них вагітний?
показати весь коментар
18.10.2021 21:52 Відповісти
и кто отец
показати весь коментар
18.10.2021 22:03 Відповісти
З мамою ми оприділились
показати весь коментар
18.10.2021 22:06 Відповісти
мама мия....
показати весь коментар
18.10.2021 22:26 Відповісти
мішок з "сосною"?
показати весь коментар
19.10.2021 09:11 Відповісти
В їх стаді говорячих мавп достатня кількість !!!)))
показати весь коментар
18.10.2021 21:28 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat



Хто замовєл Катю?
Хто заманив Мішю?
Хто накидав бабла в апшор Вавє?
Що це за дитячий садок ФСБ імені Адіка?
То політичні діячі чи якісь повії з порнофільму?
показати весь коментар
18.10.2021 21:28 Відповісти
Арахамія! Вертайся назад до Абхазії, до дому!Українці за свій кошт відбудують Сухумський розплідник мавп. Вернись до своїх рідних!
показати весь коментар
18.10.2021 21:29 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 21:37 Відповісти
так явно хвастаться произволом и беззаконием... может только тупой ара-хам
показати весь коментар
18.10.2021 21:38 Відповісти
ой,зель, гляди, за все заплачено
авто не свалится в кювет,
В большущей нашей общей прачечной
давно на стройку грошей нет.
а у тебя, ей -богу, зель,
Друзья -картель але артель
И нюхают один коктейль
Для них буджет -большая щель
показати весь коментар
18.10.2021 21:39 Відповісти
ей, богу, зель
показати весь коментар
18.10.2021 21:41 Відповісти
корабельный дуб
показати весь коментар
18.10.2021 21:41 Відповісти
АРА Хам каже,я злой потому что велосипеда не было,а почтальон Печкин мня прозвали за дурость мою....
показати весь коментар
18.10.2021 21:42 Відповісти
Фахівець по корабельним соснам - перший віце спікер

Краще уже б обрали «анал - табу», той хоч слова зв"язувати вміє
показати весь коментар
18.10.2021 21:42 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 21:43 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 21:45 Відповісти
алкоголік і абізяна-сладкая парачка.
показати весь коментар
18.10.2021 21:50 Відповісти
Ну а як же без "сосен" і "бабада-бабада"???? А доріжки для найвеличнішого... ОЙ! Вибачте! "Треки" для преЗЕдента забезпечить д'Єрмак!
показати весь коментар
18.10.2021 21:52 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:05 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:29 Відповісти
срочно верните жЬІвотное обратно в николаевский зоопарк!
показати весь коментар
18.10.2021 23:03 Відповісти
 
 