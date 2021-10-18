У лікарнях Києва зайнято 70% місць для хворих на Covid-19, це підстава для "червоної зони", - "слуга народу" Радуцький

Київ може бути віднесений до "червоної" зони карантину через зайнятість 70% ліжок у COVID-відділеннях.

Про це журналістам заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих на коронавірусну інфекцію. - Ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, але це вже причина, щоб оголошувати "червону зону", - сказав Радуцький.

Водночас він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин і приймати рішення, до якої карантинної зони належить той чи інший регіон, мають на місцевому рівні.

Читайте також: За добу від коронавірусу в Києві померли 22 людини, виявили 416 нових випадків, - Кличко. КАРТА