У лікарнях Києва зайнято 70% місць для хворих на Covid-19, це підстава для "червоної зони", - "слуга народу" Радуцький

У лікарнях Києва зайнято 70% місць для хворих на Covid-19, це підстава для

Київ може бути віднесений до "червоної" зони карантину через зайнятість 70% ліжок у COVID-відділеннях.

Про це журналістам заявив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих на коронавірусну інфекцію. - Ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, але це вже причина, щоб оголошувати "червону зону", - сказав Радуцький.

Водночас він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин і приймати рішення, до якої карантинної зони належить той чи інший регіон, мають на місцевому рівні.

За добу від коронавірусу в Києві померли 22 людини, виявили 416 нових випадків, - Кличко.

карантин (18172) Київ (20051) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+6
Так говорили же, что в Киеве уколотых 70% )
18.10.2021 22:07 Відповісти
+3
Когда настанет утро без Зеленских Радуцких Ермаков Арахамий и прочей прочей прочей. Можете продолжить))
18.10.2021 22:01 Відповісти
+3
Велюр закроют?
18.10.2021 22:01 Відповісти
Видать, свежий вагон масок подоспел.
18.10.2021 21:58 Відповісти
не, видимо на вакцинации гешефт пошел....очень красная зона жиденышу нужна...
показати весь коментар
Чи то вакцина не діє... Чи то...
18.10.2021 22:00 Відповісти
Чи то дебилов забагато.
18.10.2021 22:34 Відповісти
Дебілам котрі вірять у чудодійність вакцини достатньо порівняти кількість летальних випадків та нових захворювань рік тому і зараз. Сподіваюся пошуком на цензорі користуватися вмієш! Не дякуй!
18.10.2021 22:41 Відповісти
Желаю вам грудью столкнуться с ковидом. Минимум в средней тяжести. И победить. Возможно.
18.10.2021 22:47 Відповісти
Ти не перший, і напевно ти не останній бажаєш. Я вже звик. А статистику все ж таки подивись. Під себе накладеш, не зважаючи на твоє щеплення.
18.10.2021 22:53 Відповісти
Я статистики дивлюсь тонны за день. Плоскоземельщики мне еще не советовали.
18.10.2021 23:01 Відповісти
Ти найкращий! Ти впевнений у собі! І ти вартий третьої дози! Про всяк випадок! Ходи здоровий, хай щастить.
18.10.2021 23:14 Відповісти
Надеюсь, вы не напряжете медицинскую систему своим телом. А дома хоть и подыхайте, всем пох.
18.10.2021 23:31 Відповісти
А почему вакцинированых не отправляют на карантин,они же и разносят заразу
19.10.2021 09:13 Відповісти
Когда настанет утро без Зеленских Радуцких Ермаков Арахамий и прочей прочей прочей. Можете продолжить))
18.10.2021 22:01 Відповісти
Наркоманья , мегаворюг , брехунов ,падали, гнид фашисток Третьяковых , убийц на дорогах трухин и заказных (Поляков) и ………………
18.10.2021 22:08 Відповісти
Велюр закроют?
18.10.2021 22:01 Відповісти
🤢🤡😈👹 жлобяче-ублюдочная власть деньги .предназначенные на борьбу с COVID нагло розокрала и все «слуги членограя» себе машинки и хатынки за миллионы накупили
18.10.2021 22:04 Відповісти
Так говорили же, что в Киеве уколотых 70% )
18.10.2021 22:07 Відповісти
то все чос в підтримку популяризації псевдовакцин
20.10.2021 11:11 Відповісти
Такі обмеження Ковіду
В нас запровадили несла́бі,
Що вже не можна навіть діду
Цицьки помацать власній бабі.

18.10.2021 22:10 Відповісти
Хай мацає. Через маску. 😷
18.10.2021 22:16 Відповісти
Щось мало злодіїв -депутатів вмирає. Дивина.
18.10.2021 22:10 Відповісти
Если в Киеве основанием введение красной зоны является 70 процентная заполняемость больниц, то какую зону нужно вводить в Харькове, где на 100% заняты места с подведенным поточным кислородом? А ларчик просто открывается - на носу выборы мэра. О какой красной зоне может идти речь? Причём в конце месяца будет только первый тур...
18.10.2021 22:12 Відповісти
пусть совкодрочеров прорядят - эта оч палезно для ватников "лутшега"...
18.10.2021 22:29 Відповісти
*****, и главное как неожидано всё это ..
18.10.2021 22:25 Відповісти
По сути с 18 октября в Украине все области уже должны быть в "красной зоне" ну разве что кроме шести (Винницкой, Закарпатской,Кировоградской,Полтавской, Ровенской и Тернопольской - которые должны быть в "оранжевой" и то пока) Но у нас же политическая шахматная доска, рейтинги и прочее важнее всего. Ну оттянут неприятный момент " день песца" на неделю, а толку то.
18.10.2021 22:43 Відповісти
"заняты" кем? мертвыми душами?
18.10.2021 22:44 Відповісти
 
 