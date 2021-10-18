УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини
1 271 9

У НАТО не отримували офіційних звернень від Росії про припинення роботи її представництва, - спікер Лунгеску

У НАТО не отримували офіційних звернень від Росії про припинення роботи її представництва, - спікер Лунгеску

У Північноатлантичному Альянсі поки не отримували офіційних звернень від російської влади про припинення роботи представництва Москви в цій організації.

Про це йдеться в коментарі прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, отриманому Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в Альянсі помітили коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в медіа.

"Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, проте не отримували жодних офіційних повідомлень із питань, які він назвав, - повідомила Лунгеску.

Нагадаємо, на початку жовтня в НАТО прийняли рішення позбавити акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".

18 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Автор: 

НАТО (6729) росія (67347) шпигунство (1048)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эта старая кляча без разрешения ржать не будет...
показати весь коментар
18.10.2021 22:03 Відповісти
https://youtu.be/o9zFsRUb8H4
показати весь коментар
18.10.2021 22:07 Відповісти
Отсєбятчіна унилой лошаді?
показати весь коментар
18.10.2021 22:09 Відповісти
получат инфу по трубе в ГДР
показати весь коментар
18.10.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:13 Відповісти
Фишка в том,что РАБссия в Сирии сбросила бонбу...,а она не взорвалась...,Эрдоган вычислил производителя бонбы...,Турция немедленно выслала 6 Штирлицов Путлера из страны....,Эрдоганыч порвет РАБссию....
показати весь коментар
18.10.2021 22:13 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 22:16 Відповісти
https://youtu.be/o9zFsRUb8H4 Историк Андрей Зубов о политике РАБссии...,убойное видео
показати весь коментар
18.10.2021 22:30 Відповісти
https://youtu.be/mzDqrXZC22o тута Зубов
показати весь коментар
18.10.2021 22:31 Відповісти
 
 