У НАТО не отримували офіційних звернень від Росії про припинення роботи її представництва, - спікер Лунгеску

У Північноатлантичному Альянсі поки не отримували офіційних звернень від російської влади про припинення роботи представництва Москви в цій організації.

Про це йдеться в коментарі прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, отриманому Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в Альянсі помітили коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в медіа.

"Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, проте не отримували жодних офіційних повідомлень із питань, які він назвав, - повідомила Лунгеску.

Нагадаємо, на початку жовтня в НАТО прийняли рішення позбавити акредитації вісьмох членів російської місії при альянсі, які є "неоголошеними співробітниками російської розвідки".

18 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.