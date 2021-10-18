В Україні сьогодні достатньо газу, щоб забезпечити споживачів за стабільною ціною, - Зеленський

Тарифи на газ для населення залишаться стабільними з початком опалювального сезону. Для цього введено фіксований річний тарифний план від НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зауважив, що восени деякі політики традиційно починають сіяти паніку серед громадян стосовно того, що країна не пройде опалювальний сезон.

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних та своєчасних дій зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів. Незважаючи на той газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин у Європі, у нас (газу. – Ред.) не просто достатньо, а достатньо за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими", – наголосив президент.

За його словами, якби українська влада не втрутилась у цю ситуацію заздалегідь, ціна на газ в Україні для населення була б мінімум 50 грн за 1 куб. м, але наразі ціни на природний газ для населення від постачальника НАК "Нафтогаз України" – близько 8 грн за 1 куб. м.

"Це – пакет на рік, який ми запровадили дуже вчасно", – наголосив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що тарифи на електроенергію в Україні не зростають, хоча на світовому ринку її ціна збільшується.

"У нас електроенергія залишилась (за ціною. – Ред.) така ж, як була до опалювального сезону. І навпаки – ціна зменшилася для малозабезпечених людей. І я переконаний, що, незважаючи на ці виклики – а вони складні, – ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг (газу. – Ред.). Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають – не можу сказати, що за бажаною ціною – але в будь-якому разі це буде нормальна ціна", – сказав глава держави.

Щодо ситуації у Європі, Зеленський наголосив, що після завершення будівництва проекту "Північний потік – 2" дуже важливо, щоб до нього були застосовані вимоги Третього енергетичного пакету ЄС. Але проти цього виступає Росія, тому використовує свої обсяги газу задля тиску на Європу. І сьогодні можна спостерігати несподівано високі ціни на газ на європейських ринках.

"Північний потік – 2" – сучасна зброя… З’явилася нова зброя – енергетична. Наслідків цієї зброї ніхто ще не знає – зиму ми не пройшли, Європа зиму не пройшла. Побачимо, що буде навесні", – зазначив президент.

За його словами, Україна повинна бути на крок попереду, а не просто реагувати на поточну ситуацію, адже після цієї зими прийде наступна, а чинний контракт на транзит російського газу територією України закінчується у 2024 році.

"Тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати й точно найближчим часом покажемо людям", – пообіцяв Зеленський.