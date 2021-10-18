УКР
В Україні сьогодні достатньо газу, щоб забезпечити споживачів за стабільною ціною, - Зеленський

Тарифи на газ для населення залишаться стабільними з початком опалювального сезону. Для цього введено фіксований річний тарифний план від НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зауважив, що восени деякі політики традиційно починають сіяти паніку серед громадян стосовно того, що країна не пройде опалювальний сезон.

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних та своєчасних дій зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів. Незважаючи на той газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин у Європі, у нас (газу. – Ред.) не просто достатньо, а достатньо за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими", – наголосив президент.

За його словами, якби українська влада не втрутилась у цю ситуацію заздалегідь, ціна на газ в Україні для населення була б мінімум 50 грн за 1 куб. м, але наразі ціни на природний газ для населення від постачальника НАК "Нафтогаз України" – близько 8 грн за 1 куб. м.

"Це – пакет на рік, який ми запровадили дуже вчасно", – наголосив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що тарифи на електроенергію в Україні не зростають, хоча на світовому ринку її ціна збільшується.

"У нас електроенергія залишилась (за ціною. – Ред.) така ж, як була до опалювального сезону. І навпаки – ціна зменшилася для малозабезпечених людей. І я переконаний, що, незважаючи на ці виклики – а вони складні, – ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг (газу. – Ред.). Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають – не можу сказати, що за бажаною ціною – але в будь-якому разі це буде нормальна ціна", – сказав глава держави.

Щодо ситуації у Європі, Зеленський наголосив, що після завершення будівництва проекту "Північний потік – 2" дуже важливо, щоб до нього були застосовані вимоги Третього енергетичного пакету ЄС. Але проти цього виступає Росія, тому використовує свої обсяги газу задля тиску на Європу. І сьогодні можна спостерігати несподівано високі ціни на газ на європейських ринках.

"Північний потік – 2" – сучасна зброя… З’явилася нова зброя – енергетична. Наслідків цієї зброї ніхто ще не знає – зиму ми не пройшли, Європа зиму не пройшла. Побачимо, що буде навесні", – зазначив президент.

За його словами, Україна повинна бути на крок попереду, а не просто реагувати на поточну ситуацію, адже після цієї зими прийде наступна, а чинний контракт на транзит російського газу територією України закінчується у 2024 році.

"Тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати й точно найближчим часом покажемо людям", – пообіцяв Зеленський.

Зеленський Володимир опалювальний сезон Тарифи на газ
+22
До речі, Клоуне, що там стосовно цікавого рішення про зниження вартості опалення удвічі?
18.10.2021 22:14
+14
18.10.2021 22:17
+13
Значит не достаточно
18.10.2021 22:13
Значит не достаточно
18.10.2021 22:13
як не достатньо? 73% сказали що їм усе в дост і гірше не буде...
Вони і зара волають що гірше не буде з провідним всесвіточем офшорним.

2
18.10.2021 22:23
будем посмотреть...
18.10.2021 22:13
Главное чтобы Г+Г плебсу правильно растлумачил как смотреть

18.10.2021 22:31
До речі, Клоуне, що там стосовно цікавого рішення про зниження вартості опалення удвічі?
18.10.2021 22:14
Та он считает, что "снизил" цену на газ с 50 до 8
18.10.2021 22:48
для того, чтобы таких вызовов не было, необходимо планирование, президент как часть этой системы. а озвучку херни можно и в DniproFilm заказать (реклама) (шучу)
18.10.2021 22:15
По 18 грн с НДС? Ай молодца... Растет в сцании в глаза. Скоро вещать будет как Кашпировский "У вас у всех полные холодильники..."
18.10.2021 22:15
теперь правоприемник Кашпировского недо-доктор комаровский)
18.10.2021 22:17
Так и вчера было достаточно. Всех интересует - будет ли достаточно ЗАВТРА...
18.10.2021 22:15
"Завтра будет -лучше чем вчера.........птица счастья завтрашнего дня" !!!))))
18.10.2021 22:32
Так и это тоже! Интересует - кому именно...
18.10.2021 22:35
Зебілоїдам !!!)))
18.10.2021 22:38
Сильно сомневаюсь, что они в этом мероприятии конечные выгодополучатели.
18.10.2021 22:39
Яке ж воно брехливе
18.10.2021 22:16
а багатьом жінкам подобається ...
18.10.2021 22:33
что для клоуна стабильно, то для нас катастрофа....
18.10.2021 22:16
18.10.2021 22:17
Судя по его виду, ему привиделас Собчак
18.10.2021 22:18
Финансовая разведка США ему привиделась...
А может и Грета...
А может и Грета...

18.10.2021 22:23
!краина по 15 не потянет. ну не не будут люди платить,причём массово. потому что денег нет! а по 50 стране придёт жопа.
18.10.2021 22:18
Звіздіт ,як дихає !!!Звіздьож,це сладова частина імітаціі бурхливої державної діяльності!!!)))
18.10.2021 22:18
Звісно , для населення в Україні СВОГО газу цілком достатньо - інше питання куди він йде ...
18.10.2021 22:18
Бреше і не зеленіє...
18.10.2021 22:19
"Зеленский отметил, что осенью некоторые политики традиционно начинают сеять панику среди граждан о том, что страна не пройдет отопительный сезон." Источник:

Але він не зазначив, що ці "традиції" з 2014-го належать московії. Та й факти свідчать про те, що "замерзання" і всі причетні до нього - або кремлівськи щури, або гниди, що є в нихї на зарплатні.
18.10.2021 22:19
Так хай твій мудак починає опалювання
показати весь коментар
18.10.2021 22:30
Ну в мене в "мудаках" багато люду... Але всі вони, здебільшого, причетні до "узеленських" тим чим іншим боком... То кого з них ви маєте на увазі? Скажіть... Може я з ним знайомий і дам під сраку...
18.10.2021 22:36
Йоля Тимошенко пошла в атаку на любимой теме. Цена газа, отопление, тарифы. Требует следств комиссию, чтобы вычислить какой Зеленскай сорвал подготовку к отопительному сезону. Какула почувствовала кровь. Вона может дзюрить круче Чма
18.10.2021 22:21
Давня комсяча тема !!!)))
18.10.2021 22:22
"Таке мале,таке банькате ,таке замурзане й вухате !!" !!!!)))
18.10.2021 22:21
Зеля, ты полномочия Президента Украины читал? Ты «и чтец, и жнец, и на рояле игрец».
18.10.2021 22:24
слушаю и зеленею от холода .где тепло в квартирах.???
18.10.2021 22:24
18.10.2021 22:27
Кароч! У Зєлєнского всьо харашо!(про що я не сумніваюся). Всі проблеми - "есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Источник:
ММісцеві мери захопили державні НАК Навтогаз, Центренерго та інші загальноукраїнські державні компанії, газові сховища і генеруючі потужності і вставляють палки у колеса центральній зеленій владі.
18.10.2021 22:25
От просто цікаво, хто заплатить і з чого за оце мнімоє благополучіє....
Як кажуть більш надійні джерела інформації аніж зеленський, газ держава купує дорогий.
То хто за різницю заплатить ? Знову борги військовим та вчителям з лікарями понарощує ?
показати весь коментар
18.10.2021 22:25
Як хто сплатить,держбюджет ,тобто громадяни України !!!Не з власної ж кишені Зе платити буде ??)))
18.10.2021 22:28
вчителі й так вже зажерлись на своїх 4000 $ ...
18.10.2021 22:43
18.10.2021 22:25
Шикарный "качественный" скачок у наших Президентов.От победы над Газпромом на 3 млрд.долл. у Порошенко, до "В этот отопительный сезон у нас должно хватить газа" у Зеленого наркомана с его завхозом и подельниками....
18.10.2021 22:32
Вы феноменально правы. Наше дебилкуватое население могло из двадцати кандидатов выбрать только кремлёвского клоуна, жадного до денег и падкого до наркотических веществ... И теперь все довольны, особенно кремлёвская крыса...
18.10.2021 22:45
Цены жуткие....И для населения,в основном нищего.... И для бизнеса, который потом заоблачными своими ценами на товары и услуги добьёт нищего покупателя....
18.10.2021 22:41
Про снижение тарифа на эл.энергию мы уже слышали - никакого снижения и в помине нет!То же самое и с газом- "поет" про 8 грн, а счета приходят по 13..! И это только начало конца..!!! Если бы, за каждое вранье, выпадал один волос на "умных" головах, весь парламент, во главе с президентом, сверкал бы лысыми черепами!
18.10.2021 22:54
через два тижні побачимо, по якій ціні того газу "достатньо"...
18.10.2021 23:02
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Зеленський про тарифи: Буде нормальна ціна








Только один вопрос: нормальная для кого? Как всегда, для Коломойского и Фирташа? И что это в принципе за понятийный инструмент от президента страны - "нормальная цена"? Впрочем, всё как всегда...
18.10.2021 23:44 Відповісти
Уходя в 2019 году Порошенко и Гройсман оставили после себя заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ. ! Т.е. своего чуть больше 10 млрд куб при минимально необходимых 17 млрд...
А три миллиарда баксов, выигранных при Порохе у кацапов, зебилы феерично про-рали...

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
18.10.2021 23:54 Відповісти
Цікаво, чому по бабціній радіоточці вже декілька разів крутять повтори про замерзлий при овочу Алчевськ та вступну муззаставку з 95 міндобрива?
19.10.2021 05:45 Відповісти
И да, преЗе деньт ж не впливає на тарифи, вірно , зелюби?
19.10.2021 05:47 Відповісти
Каждый год перед зимой Украину пугают морозами. Х.. вам всем и кремлевским и мародерским.
19.10.2021 07:27 Відповісти
Чи замерз, що розхукався тут?
19.10.2021 09:12 Відповісти
Від збрехавшого більше 10 раз правди ніколи не почуєте.
19.10.2021 08:39 Відповісти
19.10.2021 08:51 Відповісти
Люди, будьте уважні! Зараз вже не квітень 2019 року, повинна впасти полуда з очей. А якщо ще в декого не впала, то зима допоможе.
19.10.2021 09:11 Відповісти
Слова и этого лжеца можно только зад подтереть.
19.10.2021 10:14 Відповісти
 
 