Лікарі президента Чехії Земана оголосили про його недієздатність, парламент розгляне питання про відставку

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчіл оголосив, що ініціює розгляд парламентом країни статті 66 Конституції, яка дозволяє усувати президента з посади у разі його важкої хвороби.

Можливість передачі повноважень президента Чехії Мілоша Земана іншим посадовим особам Сенат планує обговорити вже у вівторок, 19 жовтня, зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее Время.. Крім Сенату рішення про визнання Земана недієздатним також має ухвалити нижня палата парламенту.

Глава Сенату оголосив, що отримав офіційний документ від лікарів Центральної військової лікарні, куди був госпіталізований президент Земан. У ньому сказано, що політик не може виконувати свої обов'язки. Більш того, медики стверджують, що зміна стану здоров'я Земана найближчим часом малоймовірна, зазначив Вистрчіл.

"У зв'язку з характером захворювання довгостроковий прогноз стану оцінюється як вкрай невизначений, і, таким чином, можливість повернення до роботи у найближчі тижні оцінюється як малоймовірна", - наводить глава Сенату цитату з листа лікарів Центральної військової лікарні. За даними чеських ЗМІ, Земан хворий на печінкову енцефалопатію, через що у нього часто буває сплутаність свідомості.

Ще вранці в середу, 13 жовтня (тобто кілька днів тому), цю ж інформацію про здоров'я Земана в письмовому вигляді, за словами глави Сенату, отримав керівник канцелярії президента республіки Вратіслав Минарж. Однак він вважав за краще приховати її від громадськості. Більш того, минулого тижня, за твердженням поки ще чинного глави нижньої палати парламенту Вондрачека, Земан нібито підписав при ньому декілька документів. Окремі політичні сили в Чехії вважають, що Земан цього зробити не міг за станом здоров'я, а його підпис міг бути сфальсифікований.

Нагадаємо, 77-річний Мілош Земан потрапив до лікарні у важкому стані 10 жовтня, на наступний день після виборів до парламенту Чехії. Це сталося відразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, якого Земан, за його заявою, знову хотів би бачити прем'єром.

Через госпіталізацію Земана, який за законом мав запропонувати кандидатуру прем'єра на затвердження парламенту, в Чехії виникла ситуація правової невизначеності. Глава правлячої партії мільярдер Андрій Бабіш, попри те, що політологи називають його таким, що програв вибори, обійматиме пост глави кабміну ще невизначений час, а голова коаліції, яка перемогла, не може очолити уряд як мінімум до моменту одужання президента або до моменту, коли його буде визнано недієздатним.

Новообраний парламент при цьому поки теж не зібрався на засідання, а отже, не може ні сформувати новий уряд, ні прийняти рішення про відставку Земана у зв'язку зі станом його здоров'я, щоб передати функції президента іншим політичним суб'єктам.

У разі, якщо Сенат і парламент більшістю голосів все-таки приймуть рішення про визнання Земана недієздатним, його функції розділять між собою прем'єр Бабіш, глава Сенату і поки ще чинний глава нижньої палати парламенту. Однак повноваження останнього закінчуються вже через кілька днів.