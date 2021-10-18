УКР
Лікарі президента Чехії Земана оголосили про його недієздатність, парламент розгляне питання про відставку

Лікарі президента Чехії Земана оголосили про його недієздатність, парламент розгляне питання про відставку

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчіл оголосив, що ініціює розгляд парламентом країни статті 66 Конституції, яка дозволяє усувати президента з посади у разі його важкої хвороби.

Можливість передачі повноважень президента Чехії Мілоша Земана іншим посадовим особам Сенат планує обговорити вже у вівторок, 19 жовтня, зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее Время.. Крім Сенату рішення про визнання Земана недієздатним також має ухвалити нижня палата парламенту.

Глава Сенату оголосив, що отримав офіційний документ від лікарів Центральної військової лікарні, куди був госпіталізований президент Земан. У ньому сказано, що політик не може виконувати свої обов'язки. Більш того, медики стверджують, що зміна стану здоров'я Земана найближчим часом малоймовірна, зазначив Вистрчіл.

"У зв'язку з характером захворювання довгостроковий прогноз стану оцінюється як вкрай невизначений, і, таким чином, можливість повернення до роботи у найближчі тижні оцінюється як малоймовірна", - наводить глава Сенату цитату з листа лікарів Центральної військової лікарні. За даними чеських ЗМІ, Земан хворий на печінкову енцефалопатію, через що у нього часто буває сплутаність свідомості.

Читайте також: Президента Чехії Земана госпіталізували після переговорів із прем'єр-міністром Бабішем. ФОТО

Ще вранці в середу, 13 жовтня (тобто кілька днів тому), цю ж інформацію про здоров'я Земана в письмовому вигляді, за словами глави Сенату, отримав керівник канцелярії президента республіки Вратіслав Минарж. Однак він вважав за краще приховати її від громадськості. Більш того, минулого тижня, за твердженням поки ще чинного глави нижньої палати парламенту Вондрачека, Земан нібито підписав при ньому декілька документів. Окремі політичні сили в Чехії вважають, що Земан цього зробити не міг за станом здоров'я, а його підпис міг бути сфальсифікований.

Нагадаємо, 77-річний Мілош Земан потрапив до лікарні у важкому стані 10 жовтня, на наступний день після виборів до парламенту Чехії. Це сталося відразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, якого Земан, за його заявою, знову хотів би бачити прем'єром.

Через госпіталізацію Земана, який за законом мав запропонувати кандидатуру прем'єра на затвердження парламенту, в Чехії виникла ситуація правової невизначеності. Глава правлячої партії мільярдер Андрій Бабіш, попри те, що політологи називають його таким, що програв вибори, обійматиме пост глави кабміну ще невизначений час, а голова коаліції, яка перемогла, не може очолити уряд як мінімум до моменту одужання президента або до моменту, коли його буде визнано недієздатним.

Новообраний парламент при цьому поки теж не зібрався на засідання, а отже, не може ні сформувати новий уряд, ні прийняти рішення про відставку Земана у зв'язку зі станом його здоров'я, щоб передати функції президента іншим політичним суб'єктам.

У разі, якщо Сенат і парламент більшістю голосів все-таки приймуть рішення про визнання Земана недієздатним, його функції розділять між собою прем'єр Бабіш, глава Сенату і поки ще чинний глава нижньої палати парламенту. Однак повноваження останнього закінчуються вже через кілька днів.

Чехія (1699) Земан Мілош (83) Бабіш Андрій (39)
+29
А я то думаю почему он фанат Путина ? А он оказывается просто больной .
18.10.2021 22:26 Відповісти
+24
вот к чему приводит дружба с мордором
18.10.2021 22:24 Відповісти
+23
добухалось...
18.10.2021 22:23 Відповісти
добухалось...
18.10.2021 22:23 Відповісти
клетчатое одеяло
18.10.2021 22:34 Відповісти
вот к чему приводит дружба с мордором
18.10.2021 22:24 Відповісти
Орда причислила Чехию к недружественным странам.
18.10.2021 22:50 Відповісти
нам бы таких врачей,чтобы гнусавого наркошу объявить недееспособным))
18.10.2021 23:36 Відповісти
А що робити з найбільшою проблемою, 73% які голосували за нарколигу? За кого вони будуть голосувати наступного разу? Судячи з їхнього вибору і аргументів на його користь, вони розумово відсталі, тобто теж не дієздатні, а отже заборонити голосувати!?
19.10.2021 07:56 Відповісти
пока массажист 95-го квартала будет брать анализ мочи и на вкус определять содержание кокса))) недееспособным не получится
19.10.2021 09:48 Відповісти
Тю. У нас потерпевший вислюк и до выборов не сильно дееспособный был, и ничего - рулит...
18.10.2021 22:25 Відповісти
А те самые 73% дееспособные?
18.10.2021 23:01 Відповісти
В медицинi завжди так -7% розумовохворих вважають усiх iнших хворими....В палату повернися.
19.10.2021 00:16 Відповісти
Та чого ж. Все правильно він каже.
А дещо раніше, в 1991 р. ці ж умовні 73% розумах повелися на страшилки про "бандеровцев і фашистів як в Латвії" і обрали для молодої незалежної країни "новиє ліца" у вигляді старих комуняк з Кравчуком на чолі.
В той же час чехи і поляки обрали своїх реформаторів "Чорноволів"...і де зараз ми і де вони.

Ну а про те як 73% обрали соціялістів Директорії і на радість більшовикам, прогнали сильного лідера Скоропадського у 1918 році...
В той же час поляки і фінни не робили таких дурниць і не слухали баєк а-ля: "хай діти баригі воюють проти трудового народу", і їх аналогічні лідери Пілсудський і Маннергейм вберегли їх країни від більшовицької навали. А куди ділась УНР за кілька місяців після повалення "бариги" Скоропадського?

Час минає а українці не розумнішають
19.10.2021 00:35 Відповісти
У чехов и украинцев менталитет как говорят, - небо и земля, совок еще не скоро выйдет из украинского подсознания.
19.10.2021 08:08 Відповісти
Да нет ,отличников ,всегда меньше, чем тех которые учились удовлетворительно ,умных всегда меньше туповатых ,интеллектуально развитых ,которые могут принимать взвешенные решения меньше ,чем дурных. Но сей час через холодильник 73% потихоньку умнеют.
19.10.2021 08:13 Відповісти
Не умнеют. Это как скот, который пытается выбраться из горящего сарая - не от ума, а всего лишь инстинкты...
19.10.2021 10:04 Відповісти
Вот Порошенко злодей..чтоб очернить бубочку даже Земана до больнички с последующей отставкой довел)))
18.10.2021 22:25 Відповісти
І замітьте, і в Чехії, і у нас, - обидва починаються на"Зе".
Совпадєніє?
18.10.2021 22:33 Відповісти
еще бы и Зе мена отравить в больничку
18.10.2021 22:34 Відповісти
А я то думаю почему он фанат Путина ? А он оказывается просто больной .
18.10.2021 22:26 Відповісти
Ничего удивительного, они все такие.
19.10.2021 08:19 Відповісти
він вже років 7 , як не дієздатний .
18.10.2021 22:26 Відповісти
Анука нука ....цікава інормація.
Наш довбень теж абсолютно недієздатний. Як би нам його позбутись.
18.10.2021 22:26 Відповісти
Запропонувати йому знятися в рімейку старого фільму, а назву не казати.
18.10.2021 22:48 Відповісти
Рача, рача йому - пиратефта))
18.10.2021 22:27 Відповісти
Старчєський маразм, однако...
"Но позвольте, как же он служил в очистке?" (с)

18.10.2021 22:30 Відповісти
"Глава Сената объявил, что получил официальный документ от врачей Центральной военной больницы, куда был госпитализирован президент Земан. В нем сказано, что политик не может исполнять свои обязанности. Более того, медики утверждают, что изменение состояния здоровья Земана в ближайшее время маловероятно" Источник:

Коли ми вже дочекаємось, що в цій цитаті буде не "сенат", а "рада", не "ЗЕман", а просто "ЗЕ"...
Не знаю, як в Чехії, але Україні це стовідсотково піде на користь!
18.10.2021 22:31 Відповісти
Коли ми вже дочекаємось?
Когда глава правящей партии миллиардер (Андрей Бабиш), будет занимать пост главы кабмина Источник:
18.10.2021 22:46 Відповісти
Он уже давно не дееспособный.. а с времени как задружился с Плешивым и видимо вакцинировался " Спутником" началось полное разжижение остатков серого вещества. Небольшая "потеря" для Чехии, для всей Восточной Европы и тем паче для Украины. ( дерьмо человечка).
18.10.2021 22:35 Відповісти
к кобзону на выход...
18.10.2021 22:36 Відповісти
Воно давно вже не дієздатне...
18.10.2021 22:40 Відповісти
Хрєнова медицина в Чехії. Він недієхдатний вже років з 20 , а вони тільки це побачили.
18.10.2021 22:47 Відповісти
может нашего отправит проведать?
ну там витаминок повезти, посидеть возле кровати, за руку подержать
18.10.2021 22:52 Відповісти
Треба відправити до Земана п'ятого президента. Хай його за ручку потримає...
18.10.2021 23:15 Відповісти
"Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш, несмотря на то, что политологи называют его проигравшим выборы, будет занимать пост главы кабмина еще неопределенное время..."
Земану не Пальчевский анализы делал?
18.10.2021 23:30 Відповісти
Земан алкаш, це давно відомо, добухався до цирроза печінки. Щось у Земані таки є спільне з кацапами.
18.10.2021 23:35 Відповісти
Перший Зе - фсйьо! До речі теж великий друган Володимира Пуйла!
19.10.2021 00:03 Відповісти
Теперь кремль будет покупать нового президента, а это непредвиденные расходы.
19.10.2021 00:40 Відповісти
это давно выжившее из ума чучло человека давно просилось в богадельню..
19.10.2021 02:42 Відповісти
"...Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш..."

Бачу що чехи теж трішки на голову "ку-ку"
19.10.2021 06:29 Відповісти
на "сплутаність свідомості" страждає не лише Земан а й ЗЕ-мен, але чомусь зебіли в Україні вважають його найвеличнішим
19.10.2021 08:16 Відповісти
Московити перебільшили дозу якогось свого порошку. Це так товаришувати з повзучими.
19.10.2021 08:41 Відповісти
 
 