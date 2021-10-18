Головні новини 18 жовтня: Спостерігачів ОБСЄ взяли в заручники, брата загиблого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

Місія ОБСЄ в Донецькій області припиняє роботу через захоплення співробітників, 46-річного брата загиблого мера Кривого Рогу Андрія Павлова знайдено мертвим у своїй квартирі, Медведчук каже, що не хоче обміну в Росію, - головні новини України 18 жовтня.

Спостерігачів ОБСЄ взяли в заручники на Донбасі

Вони заблоковані в окупованій Горлівці: окупанти заборонили їм залишати територію готелю. Таким чином окупанти хочуть домогтися видачі затриманого українськими військовослужбовцями найманця Косяка, якого суд відправив під арешт. ОБСЄ призупиняє роботу в Донецькій області, на Луганщині вона триватиме. Українська делегація в ТКГ заявила, що дії окупантів - це міжнародний тероризм.

Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Тіло 46-річного Андрія Павлова виявив його друг. Вранці чоловік подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки погано почувається. Приїхавши, друг виявив, що Павлов мертвий. Причини смерті встановить експертиза.

Україна домовилася з МВФ

Вдалося прийти до спільного знаменника в питаннях підтримки реформ і резервного кредитування. Тепер ми можемо отримати близько 700 млн доларів, але для цього ще потрібно переглянути програму співпраці stand-by.

Медведчук каже, що не хоче обміну в Росію

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я - громадянин України і буду ним", - відповів кум Путіна на заяву Зеленського про те, що він із радістю розглянув би питання обміну Медведчука на героїв України.

Росія призупиняє роботу представництва при НАТО

Роботу припиняє постійне представництво РФ при НАТО. Крім цього, росіяни відкликають акредитацію співробітників військової місії зв'язку НАТО та інформаційного бюро НАТО в Москві. Всі ці установи мають припинити роботу з 1 листопада, пояснив глава МЗС РФ Лавров. У НАТО кажуть, що поки не отримували від Росії офіційних звернень про припинення роботи.

Скандал із невісткою покійного Кернеса

Дружина сина Кернеса Юлія Привалова опублікувала селфі з Красної площі в Москві. Коли її засудили у коментарях - відповіла анекдотом про бандерівців. Тепер вона вибачається і клянеться, що є патріоткою. Але "Розетка", наприклад, вже зняла з продажу товари торгової марки Привалової.

Буймістер збираються виключити зі "слуг народу"

Таке рішення прийняли на засіданні фракції, "проти" висловилися лише декілька осіб. Причини виключення - те, як голосує Буймістер.

Поліція перевірятиме COVID-сертифікати

Перевірки розпочнуться з 21 жовтня. На планшети поліцейським поставили ПО для зчитування QR-кодів сертифікатів у додатку "Дія". У регіонах, які потрапили в "червону" зону, шикуються величезні черги на вакцинацію. Лікарні заповнені, пацієнтів доводиться розміщувати в коридорах.