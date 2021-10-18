Ще три країни ЄС підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості держав – членів ЄС, які на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас", – заявив Зеленський телеканалу ICTV.
Президент нагадав, що вже чотири країни – члени Європейського Союзу підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.
"Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому рухатимемося вперед", – наголосив Зеленський.
Він зазначив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують нашу країну та відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося, зокрема, у Спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.
"Але ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами – членами ЄС", – додав лава держави.
Зеленський зауважив, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати щодо цього питання. Тому триває відповідна робота й спілкування окремо з кожною державою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но тоже тащут все в оффшор
шмаль пыхают из экономии
все нелохи, як на подбор
А у тоби, ярмак, твой босс
в аренду брал пывной киоск
И твой расклад всегда один
поутру нюхать кокаин
вести себя, як арлекин
иль бабуин
Вот как всё просто в Украине стало - что маленький капризный Гундосик захотел, то и делается...
нужно быть смешным для всех
арлекино, арлекино -
есть одна награда смех
Вони геть не розуміють, що "завтракамі" людей не наситиш, економіку не піднімеш і бюджет не наповниш...
Але я чекаю виконання однієї обіцянки: "якщо я порушу закон, то сам піду..." Бо як Януковичу йому не звезе - народ вже не той... Навіть з тих 73%, що за нього голосовали...