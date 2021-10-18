УКР
Ще три країни ЄС підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості держав – членів ЄС, які на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас", – заявив Зеленський телеканалу ICTV.

Президент нагадав, що вже чотири країни – члени Європейського Союзу підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.

"Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому рухатимемося вперед", – наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна вже дуже близька до Європейського Союзу", - Боррель

Він зазначив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують нашу країну та відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося, зокрема, у Спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

"Але ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами – членами ЄС", – додав лава держави.

Зеленський зауважив, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати щодо цього питання. Тому триває відповідна робота й спілкування окремо з кожною державою.

Зеленський Володимир (25267) членство в ЄС (1358) Євросоюз (14021)
+9
Потужно.
18.10.2021 22:29 Відповісти
+7
18.10.2021 22:38 Відповісти
+5
кому потрібні твої декларації, кловун сганий.
18.10.2021 22:34 Відповісти
Потужно.
18.10.2021 22:29 Відповісти
Чемпион мира по декларациям. Их из книги рекордов Гиннеса хоть считают?
18.10.2021 22:36 Відповісти
"Завтра будет -лучше чем вчера......" !!!)))
18.10.2021 22:48 Відповісти
Подпишут, анонсировано, сможем, посмотрим, пересмотрим, может поставят, у нас есть "интересное" решение, все есть, все будет...
18.10.2021 22:32 Відповісти
посмотрим как сербы с венграми подпишут
18.10.2021 22:33 Відповісти
Сербия не в ЕС.
18.10.2021 22:39 Відповісти
кому потрібні твої декларації, кловун сганий.
18.10.2021 22:34 Відповісти
18.10.2021 22:38 Відповісти
Вагнергейтом ударим по НАТО....,я позвонил Лукашеску и сказал.....,дальше можно не продолжать....
18.10.2021 22:40 Відповісти
твои друззя хоть не в колонии,

но тоже тащут все в оффшор

шмаль пыхают из экономии

все нелохи, як на подбор

А у тоби, ярмак, твой босс

в аренду брал пывной киоск

И твой расклад всегда один

поутру нюхать кокаин

вести себя, як арлекин

иль бабуин
18.10.2021 22:40 Відповісти
https://youtu.be/Bf6GFMfL9Ks Засланый у тебя казачок....
18.10.2021 22:42 Відповісти
"...Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Вот как всё просто в Украине стало - что маленький капризный Гундосик захотел, то и делается...
18.10.2021 22:43 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності продовжується ....і за весь цей грьобаний цирк ми всі платимо зі своїх податків .... , а вова "чесно" стає мільярдером...
18.10.2021 22:44 Відповісти
ах арлекино, арлекино
нужно быть смешным для всех
арлекино, арлекино -
есть одна награда смех
18.10.2021 22:47 Відповісти
Скільки вже намірів "узеленських" було озвучено? А за скільки з них ці самі "узеленськи" відзвітували про виконання за 2,5 роки свого "царювання"???
Вони геть не розуміють, що "завтракамі" людей не наситиш, економіку не піднімеш і бюджет не наповниш...

Але я чекаю виконання однієї обіцянки: "якщо я порушу закон, то сам піду..." Бо як Януковичу йому не звезе - народ вже не той... Навіть з тих 73%, що за нього голосовали...
18.10.2021 22:47 Відповісти
Розслабтесь. Володимир Олександрович надовго Президент України. Як мінімум до 2045 року.
18.10.2021 23:13 Відповісти
Сподіваюсь, не доживе... "Треки", "Дип.пошта з Афганістану", допомога з московії "дип. поштою з Аргентини, Венесуели, Колумбії"... У Феофанії не чарівникі працюють... Можуть не витягти з "того світу" в черговий раз....
18.10.2021 23:21 Відповісти
Анонси,деклараціі,підозри ,одним словом імітація !!!)))
18.10.2021 22:49 Відповісти
Я очень сильно разочарую зебилов, но когда страной правит офшорный барыга -фигурант многих уголовных дел по отмыванию грязных денег - европейских перспектив у этой страны нет!
18.10.2021 22:52 Відповісти
....три? Попробую угадать их. Венгрия, не?
19.10.2021 05:55 Відповісти
Мы уже тридцать лет все пытаемся куда-то пристроить свою задницу, то к России, то к Европе, как будто мы какие-то умственно-отсталые подкидыши. И всё это исключительно потому, что тридцать лет избираем во власть моральных уродов, которых, кстати, мы знаем, как облупленных... Нам от предков досталась в наследство богатейшая страна мира, и чего нам не хватает для счастья, так это ума хоть раз выбрать в руководство этой страны людей, для которых такие понятия, как честь и совесть не пустой звук.
19.10.2021 06:16 Відповісти
Зебобики, вы думаете, что от количества деклараций сумма изменится? Давайте себе представим, что вы подписали декларацию, что зеленский - гений. Вы думаете, что от этого он превратится в Эйнштейна? Неа. Он как был "peace of scum"(автор не я) так и останется безотносительно того, что вы подписали.
19.10.2021 07:44 Відповісти
верно.
20.10.2021 01:44 Відповісти
 
 