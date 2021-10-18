Ще три країни ЄС підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості держав – членів ЄС, які на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас", – заявив Зеленський телеканалу ICTV.

Президент нагадав, що вже чотири країни – члени Європейського Союзу підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.

"Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому рухатимемося вперед", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують нашу країну та відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося, зокрема, у Спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

"Але ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами – членами ЄС", – додав лава держави.

Зеленський зауважив, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати щодо цього питання. Тому триває відповідна робота й спілкування окремо з кожною державою.